Regionales de Red Bull Batalla Chile: Las claves antes del primer cruce

El Menor © Gianfranco Tripodo / Red Bull Content Pool

Antes del escenario grande, siempre hay una primera puerta. En Red Bull Batalla Chile, esa puerta se abrirá el 10 de octubre con la Regional Centro, parada inaugural de una temporada 2026/27 que llega con una condición inédita: el circuito nacional nunca se había puesto en marcha con un chileno como campeón vigente de la Final Internacional.

El Menor levantó ese título en abril, en el Movistar Arena de Santiago. Desde entonces, llegar a la Nacional dejó de ser solo una meta personal: también es la forma de prolongar una historia que el freestyle chileno acaba de escribir.

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Para entender qué hay en juego, Red Bull conversó con los nueve MCs que subieron al podio regional en 2025: seis que volverán a buscar su lugar, dos que esta vez no forman parte del cuadro —uno de ellos lo mirará desde el jurado— y el único que ya está dentro de la Nacional.

El camino: tres paradas y dieciséis lugares

Teorema and Draker © Gary Go / Red Bull Content Pool

Chile es uno de los dos países, junto a España, que mantienen las regionales como vía de acceso a su Final Nacional. El recorrido partirá con la Centro, el 10 de octubre; seguirá con la Sur, el 23 de octubre, y cerrará con la Norte, el 8 de noviembre. De cada jornada saldrán tres nombres.

A esos nueve se sumarán los ganadores de cuatro torneos de plaza —Titanes Liricistas, en Antofagasta; Gladiadores del Puerto, en Coquimbo; DEM Battles, en Santiago, y Esurbano, en Temuco— y el podio de la edición anterior, que llegará con pase directo: Teorema, campeón nacional 2025; Adesong, subcampeón, y Anubis, tercer lugar. Serán 16 MCs en busca del título y del boleto a la Final Internacional de Perú 2027, donde El Menor defenderá el cinturón.

Anubis es el único de los nueve integrantes de los podios regionales 2025 que ya tiene asegurado su cupo: fue subcampeón en Temuco y, en julio, tercero en la Nacional de Concepción. Desde esa posición, mira la temporada con dos caras: "bien porque no hay que pasar por las regionales que son durísimas, pero también son una instancia para medirse y generar un subidón de confianza".

Las tres paradas tendrán un equipo conocido. Mati Ortega, host del circuito de 2025, repetirá en la conducción, mientras Enfabeats, DJ de esas mismas fechas, estará de nuevo en las tornamesas. El jurado lo integrarán Acertijo, ganador de la Nacional 2020; Blazzt, que evaluó las regionales anteriores y la Nacional de 2025, y Pepe Grillo, bicampeón nacional (2017 y 2018) y tercer lugar en la Regional Santiago 2025, que esta vez vivirá la competencia desde el otro lado del escenario.

Una jornada sin margen: lo que exige una regional

Teorema and Adesong © Gary Go / Red Bull Content Pool

En 2025, cada parada reunió a 24 MCs, pasó por una ronda de filtros antes de los octavos y resolvió el último cupo en una batalla aparte por el tercer lugar. Todo en una misma tarde. A diferencia de la Nacional, donde solo el campeón obtiene el boleto a la Final Internacional, aquí avanzan tres. Pero basta un mal cruce para quedar fuera.

El primer obstáculo aparece incluso antes de rapear. Mr. Bean, tercero en la Regional Temuco 2025, recuerda la espera como lo más difícil de esa tarde: “Tenía ansiedad de que comenzara la batalla, de que empezaran los eventos". Después llegan los filtros. Aries, subcampeón de la Regional Iquique 2025, cuenta que esa ronda fue más dura que el resto del torneo: "por un momento pensé que no pasaría y luego estaba a puertas de la Final Nacional, así es el freestyle".

Superada esa etapa, viene la seguidilla de cruces, donde la confianza se gana o se pierde en cada intervención. Koverzatil, tercer lugar en esa misma regional, reconoce que al principio no lograba exteriorizar su seguridad, pero que "a medida que avanzaba el evento, se iba reafirmando cada vez más". Anubis, en cambio, se puso más serio con cada etapa, consciente de un patrón propio: "Muchas veces me quedé a las puertas de la Nacional por bajarle el ritmo en las rondas finales".

La final tiene su propia lógica: quienes llegan a ella ya tienen el pase en el bolsillo. Nasho, subcampeón de la Regional Santiago 2025, asegura que lo que más le costó fue "mantener la concentración después de haber clasificado".

Jokker, campeón nacional 2022 y vencedor en la Regional Santiago 2025, admite que la Nacional se siente más pesada, pero no le resta valor a la primera etapa: "la Regional también tiene su peso, también tiene su complejidad".

La exigencia, además, cambia según el recorrido de cada uno. Pepe Grillo llegó "súper ansioso" a la jornada de Santiago, aun con dos títulos nacionales a cuestas. "Lo que te exige una regional ya siendo campeón es tener que clasificarte sí o sí", explica. Y ahí asoma una tensión que atraviesa cada cuadro: "como uno ya es antiguo, el medirse con los nuevos creo que a veces es más complejo".

Los que vuelven: misma puerta, otro punto de partida

Nasho © Gary Go / Red Bull Content Pool

Seis integrantes de los podios de 2025 deberán ganarse su cupo desde cero. Ninguno tiene el lugar asegurado; cada uno trae algo distinto que demostrar.

En la Centro, que abrirá el calendario, estará Nasho. Llegará tras una temporada casi sin actividad -"Este año prácticamente no he competido. Mi preparación ha sido rapear con amigos y cuidarme mental y físicamente"- y con una espina de la final de Santiago: "viéndolo en retrospectiva, me hubiera encantado campeonar". En ese cuadro también aparecerán los campeones nacionales Basek (2008 y 2021), Stigma (2013) y Drose (2016).

La Sur, el 23 de octubre, será el escenario donde Draker, campeón de la Regional Temuco 2025, defenderá su título. Sabe que entrará como "la cara que algunos quieren tumbar", pero también con la experiencia de quien ya pisó una Nacional y con una idea clara de lo que quiere mostrar: "no solo soy futuro, sino que también soy presente". No será un camino despejado: ahí estarán Nano, con cuatro Finales Nacionales (2020, 2023, 2024 y 2025); Bigtamina, ganador de la Regional Concepción 2023, y Deafc, semifinalista en la Regional Temuco 2025.

En esa misma zona competirá Mr. Bean, que habla de "un peso en la espalda que no todos cargan" por representar a la Novena Región. Su objetivo es "volver a clasificar al Red Bull Nacional"; su sueño, "ganar y representar a Chile".

La Norte, que cerrará el calendario el 8 de noviembre, reunirá a tres nombres del podio 2025 en un cuadro de amplio recorrido. Ahí estarán Racso, con cinco Finales Nacionales entre 2019 y 2024 y subcampeón de la Regional Santiago 2024; Marcelo, semifinalista de la Nacional 2023, y Nait, con dos participaciones en la Nacional (2021 y 2024).

En ese mapa aparecerá Jokker, que levantó la regional de Concepción en 2017 y 2019, y la de Santiago en 2024 y 2025. Asegura que esa trayectoria no cambia el punto de partida: "sigue siendo un desafío para mí la regional como el primer momento". Aries llegará con una ambición distinta tras quedar a un paso de la cima el año pasado: "esta vez mi enfoque no está en clasificar a la Nacional, mi enfoque está en ser campeón".

Koverzatil competirá otra vez por Iquique con la misma convicción de entonces. Pues, nunca vivió el proceso "como un ejercicio meramente individual, sino como un simbolismo colectivo". Y esta vez quiere dar vuelta la página. Quedó con "un sabor amargo de la Nacional" y siente que este año es perfecto para quitarse esa sensación.

Después de El Menor: una vara más alta

El Menor © Gary Go / Red Bull Content Pool

La conquista de El Menor también cambió la conversación dentro del circuito. Anubis lo explica desde el objetivo: "antes se luchaba por ser campeón y además ser el primer campeón internacional de Chile". Hoy, plantea, el desafío pasa por "mantener esa vara de tener más de un chileno en la ‘inter’ todos los años y que El Menor no sea el último campeón internacional que tengamos".

Ese reto se medirá desde la próxima Nacional, cuyo ganador acompañará a El Menor en Perú. Draker lo pone en el horizonte de cada temporada: llegar a la Nacional "es estar a un paso de cumplir el sueño de representar a Chile en un mundial". Un sueño que, desde abril, ya tiene un antecedente en casa.

Para lo que viene, Anubis espera "una buena mezcla entre caras reconocidas y talentos nuevos". Y el recambio ya asoma desde la base: Jokker celebra que "están viniendo cabros chicos, 9, 8 años, 10 años, 12 años a freestalear".

Del cuadro regional al escenario grande

Jokker © Gary Go / Red Bull Content Pool

Quienes ya hicieron el recorrido coinciden en que la Nacional se vive de otra manera. Jokker lo mide por nivel: "cada ronda de una Nacional podría ser la final de una Regional". Nasho, por todo lo que rodea a la competencia: "en la Nacional estamos todos en un hotel, tenemos una mañana de prensa, prueba de sonido, etc., lo que hace que se sienta una mayor presión, a diferencia de la Regional, donde uno llega directamente desde su casa".

Mr. Bean eligió una imagen futbolera para explicarlo: llegar a la Nacional fue "como de jugar en una cancha de tercera división a jugar en el Bernabéu".

Por eso Pepe Grillo defiende el formato. Para el bicampeón, que esta temporada integrará el jurado, la Regional es "la primera prueba para la gran prueba".

Disfrutar o ir por todo: el consejo para quien debuta

Anubis © Gary Go / Red Bull Content Pool

Cuando se les preguntó qué le dirían a quien pisará su primera regional, siete de los nueve respondieron en la misma línea: disfrutar. Flint, campeón de Iquique 2025, que esta vez no estará entre los inscritos, lo resume así: "hay que quedarse con el hecho de disfrutar la experiencia". Para él, lo más importante es no olvidar que esto es freestyle. “A veces se gana y a veces se pierde", dice.

No todos lo ven igual. Jokker es directo y expresa que quien compita debe darlo todo. Anubis matiza el consenso: "Siempre dan el consejo de disfrutar, y sí, obvio que también es importante, pero si su meta es llegar a una Nacional en algún momento, hay que entrenar y mentalizarse para ser campeón".

Y deja una idea para quienes no consigan su cupo esta vez: "hay que entender que el camino no es lineal, pero el entrenamiento y la perseverancia siempre se premian con algo".

El 10 de octubre, en la Centro, ese camino se pone en marcha otra vez. Para algunos será la primera puerta; para otros, una que ya conocen y que tendrán que cruzar de nuevo.