Red Bull Batalla Colombia 2026/27: todo sobre la Final Nacional

Hay algo que sabemos antes de que suene la primera barra: Colombia tendrá un nuevo campeón.

El próximo sábado 17 de octubre, 16 MCs llegarán al Royal Center de Bogotá para disputar una corona que, después de dos años consecutivos en manos de Valles-T, cambiará de dueño.

El vallecaucano ganó las ediciones de 2024 y 2025 , títulos que se sumaron a los conseguidos en 2016 y 2018 para convertirlo en tetracampeón y en el MC con más títulos en la historia de la Final Nacional colombiana.

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Esta vez, Valles-T no estará en el cuadro. Su título de 2025 lo llevó a la Final Internacional de 2026 y, tras terminar tercero allí, aseguró su clasificación para la próxima edición, que se disputará en Perú en 2027.

¿Quiénes están clasificados para Red Bull Batalla Colombia 2026?

Por ahora, hay 15 nombres confirmados. J1, Marithea y Puppy regresan por lo hecho en la Final Nacional de 2025: J1 como subcampeón, y Marithea y Puppy después de alcanzar las semifinales.

Desde la fase de aplicación fueron seleccionados Axl Evan's, Coffy, Coloso, Horus, Jazz MC, Lit Ignis, Pandora, JM Serna, Urko y Visionario . Esta temporada, además, cambió el camino hacia la Nacional: Colombia dejó atrás las regionales y pasó directamente de la fase de aplicación al evento decisivo, mientras que las plazas se mantuvieron como otra de las vías para completar el cuadro.

A través de ellas llegaron otros dos nombres. Fat N ganó Colombia Tiene Buena Rima, en Cartago, y Hunter consiguió su boleto después de coronarse en Galeras Freestyle, en Pasto. El último clasificado se conocerá el 2 de octubre , cuando Asimétrico entregue el cupo número 16.

Así queda la lista:

J1

Marithea

Puppy

Axl Evans

Coffy

Coloso

Horus

Jazz MC

Lit Ignis

Pandora

JM Serna

Urko

Visionario

Fat N

Hunter

Ganador de Asimétrico

Fecha, horarios y entradas para Red Bull Batalla Colombia 2026

Fecha: sábado 17 de octubre de 2026.

Lugar: Royal Center de Bogotá.

Transmisión: quienes no puedan asistir al Royal Center podrán seguir la Final Nacional a través de los canales oficiales de Red Bull Batalla.

Inicio : 6:00 PM (Hora Bogotá)

El jurado, los hosts, el DJ y los demás talentos que participarán en la jornada serán anunciados próximamente.

Los nombres a seguir en la Final Nacional

Detrás de esos nombres hay algunas historias que inevitablemente concentran las miradas.

J1 llega con una cuenta pendiente . Hace un año pasó de conseguir su cupo en una plaza universitaria a convertirse en la gran revelación de la Nacional. En la final llevó a Valles-T hasta una réplica y quedó a un fallo de levantar el título. En 2026 llega como el último MC que estuvo frente al tetracampeón con la corona en juego.

Marithea sabe exactamente qué se siente al levantar el trofeo. En 2021 se convirtió en la primera mujer campeona de Red Bull Batalla Colombia y, desde entonces, se ha mantenido cerca de la cima: fue tercera en 2023 y 2024, y semifinalista en 2025. Cinco años después de aquella victoria, vuelve a tener la posibilidad de buscar su segunda corona.

Luego aparece Fat N , quizá el caso más particular del cuadro. En 2023 irrumpió con 17 años, terminó como subcampeón nacional y ese mismo año llegó hasta la final internacional contra Chuty. Dos años más tarde dio otro salto al ganar Red Bull Batalla: Nueva Historia , el evento que celebró los 20 años de la competencia, y se convirtió en el primer colombiano en conquistar un título internacional de Red Bull Batalla . En 2026 también ganó el Torneo de Plazas en Bogotá. Y, pese a todo ese recorrido, para llegar a esta Nacional tuvo que volver al origen y conseguir su cupo en una plaza.

Hammer y Fat N en el Torneo de Plazas de Red Bull Batalla en Lima © Enrique Castro Mendivil / Red Bull Content Pool

También hay historias que invitan a mirar más allá de quienes ocuparon el último podio. Coloso fue finalista nacional en 2024 , mientras que Pandora alcanzó las semifinales de esa edición y disputó el tercer lugar contra Marithea .

El cuadro es difícil de anticipar. Algunos llegan con varias Finales Nacionales a cuestas; otros apenas empiezan a escribir la suya. Entre regresos, debuts y caminos distintos hasta Bogotá, la edición de 2026 deja pocas certezas y muchas posibilidades.

Asimétrico entregará el último cupo

El participante número 16 se conocerá el 2 de octubre , apenas 15 días antes de la Final Nacional.

Asimétrico nació alrededor de la escena universitaria y esta temporada extendió su recorrido a distintos puntos del país. El circuito contempla representantes de Bogotá, Medellín, la Costa Caribe, el Eje Cafetero y la Sabana , con clasificatorias vinculadas a universidades y espacios educativos, además de algunas instancias abiertas a otros MC.

De ese recorrido saldrán los 16 participantes de Asimétrico Nacional , pero solo uno conseguirá el premio que conecta esta competencia con el Royal Center: el último cupo para Red Bull Batalla Colombia 2026 .

Para ese MC, el salto será casi inmediato. Apenas dos semanas separarán la obtención de su cupo de su llegada al escenario para competir por el título nacional.

¿Qué está en juego en la Final Nacional?

El campeón del 17 de octubre no solo levantará la corona colombiana. También conseguirá su clasificación para la próxima Final Internacional de Red Bull Batalla, que se celebrará en Perú en marzo de 2027 , once años después de la Internacional de Lima 2016, en la que Skone se quedó con el título frente a Jota.

Pero quizás lo que hace especial a esta Nacional ocurra mucho antes de pensar en Perú. Después de dos temporadas con Valles-T en lo más alto, el punto de partida cambia. Ya no hay un campeón esperando al otro lado del cuadro ni una corona que defender.

La pregunta, esta vez, no es quién puede derrotar al más ganador de Colombia. Es quién está preparado para ocupar el espacio que deja.