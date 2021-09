Solo un año después, el campeón más longevo de la historia tocaría el cielo en Barcelona . A sus 28 años y después de cuatro intentos en la Final Nacional española, Invert coronó la Sala Oval del Museo Nacional de Arte de Cataluña frente al chileno Kaiser con una emotiva rima grabada en las retinas de los aficionados más antiguos: “El premio se queda en España como que me llamo Endika Gutiérrez Sánchez Ocaña. He de admitirlo, este es mi sueño y yo no he parado hasta cumplirlo”.