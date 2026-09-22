Hammer tras ganar el Torneo de Plazas: “Esto para mí vale oro”

Hay victorias que significan mucho más que levantar un trofeo. Para Hammer , ganar el Torneo de Plazas de Red Bull Batalla en Lima también significó ponerle recompensa a años de viajes, kilómetros recorridos y competencias lejos de Uruguay.

El MC uruguayo se quedó con el título en una jornada que reunió a representantes de la escena underground de distintos países. El premio era inmejorable: un cupo directo a la próxima Final Internacional de Red Bull Batalla , que se disputará en Perú, el 20 de marzo del 2027.

Para Hammer , además, supone un regreso. Ya sabe lo que es competir entre los mejores del mundo después de haber participado en la Final Internacional de Red Bull Batalla 2021 , realizada en Chile. Seis años después, tendrá una nueva oportunidad.

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“ Espero que esto sea un antes y un después para el freestyle de Uruguay . Son muchísimos años yendo a todos lados, no solo míos, sino también de todos mis compañeros. Que por fin nos llevemos una copa a casa vale oro”, aseguró tras conseguir el campeonato.

01 Una victoria después de muchos kilómetros

Competir fuera de casa no es una experiencia nueva para Hammer . Uruguay ha tenido representantes en distintos escenarios internacionales durante los últimos años, pero buena parte del camino de sus freestylers implica necesariamente cruzar fronteras.

Hammer lo sabe bien. Ómnibuses, carreteras y aviones han sido parte de una carrera en la que muchas veces le tocó buscar oportunidades lejos de su país . Por eso, cuando habla de lo conseguido en Perú, el resultado adquiere mucho valor.

“Hace muchos años que estoy viajando por todos lados. Son muchas horas de ómnibus, de ruta, de avión, y nunca se me había dado. Es todo. Ganar afuera es una locura ”, explicó.

Y aunque desde fuera podría hablarse de un nuevo impulso del freestyle uruguayo, Hamme r prefiere hacer una precisión. Para quienes forman parte de la escena, asegura, el movimiento nunca desapareció.

“No sé si es un resurgir porque yo, que lo veo desde adentro, sé que nunca frenó. Pero sí es una realidad que, justo cuando Uruguay estaba más fuerte, se nos cerraron muchas puertas o simplemente dejaron de pasar cosas. Ahora creo que estamos volviendo y es el sueño del pibe ”.

Su triunfo también vuelve a colocar a Uruguay en una Final Internacional de Red Bull Batalla . Antes que él, nombres como Franco, Spektro y Naicen ya habían llevado la bandera del país a diferentes instancias de Red Bull Batalla .

02 Del susto en las semis, a consagrarse en la final

El camino hacia el campeonato no fue sencillo. Incluso Hammer reconoce que hubo un momento en el que pensó que su participación podía terminar antes de tiempo.

“ Con JM Serna pensé que perdía” , admite al recordar uno de los cruces que más lo exigieron durante la jornada.

Pero siguió avanzando hasta llegar a la batalla definitiva frente a Fat N , vigente campeón del Torneo de Plazas y uno de los nombres con mayor recorrido de la competencia. El colombiano había llegado a la final después de eliminar en semifinales a KG , uno de los grandes favoritos del público peruano.

El último enfrentamiento de la noche terminó ofreciendo precisamente el tipo de batalla en el que Hammer se siente más cómodo: directa, intensa y con espacio para el intercambio entre ambos MCs .

“ Rapear con alguien como Fat N es hermoso . A mí me gustan los contrapuntos fuertes y agresivos, y se dio todo para que fuera así. Es el tipo de batalla que a mí me gusta”.

El resultado terminó coronando al uruguayo y cerrando una noche que había comenzado con él compitiendo lejos de casa y terminó con buena parte del público peruano coreando su nacionalidad.

Red Bull Batalla Torneo de Plazas Perú 2026/27 © Enrique Castro Mendivil Red Bull Batalla Torneo de Plazas Perú 2026/27 © Enrique Castro Mendivil Red Bull Batalla Torneo de Plazas Perú 2026/27 © Enrique Castro Mendivil Red Bull Batalla Torneo de Plazas Perú 2026/27 © Enrique Castro Mendivil Red Bull Batalla Torneo de Plazas Perú 2026/27 © Enrique Castro Mendivil Red Bull Batalla Torneo de Plazas Perú 2026/27 © Enrique Castro Mendivil Red Bull Batalla Torneo de Plazas Perú 2026/27 © Enrique Castro Mendivil Red Bull Batalla Torneo de Plazas Perú 2026/27 © Enrique Castro Mendivil Red Bull Batalla Torneo de Plazas Perú 2026/27 © Enrique Castro Mendivil Red Bull Batalla Torneo de Plazas Perú 2026/27 © Enrique Castro Mendivil Red Bull Batalla Torneo de Plazas Perú 2026/27 © Enrique Castro Mendivil Red Bull Batalla Torneo de Plazas Perú 2026/27 © Enrique Castro Mendivil Red Bull Batalla Torneo de Plazas Perú 2026/27 © Enrique Castro Mendivil Red Bull Batalla Torneo de Plazas Perú 2026/27 © Enrique Castro Mendivil Red Bull Batalla Torneo de Plazas Perú 2026/27 © Enrique Castro Mendivil

03 De visitante, pero con Perú de su lado

Era la primera vez que Hammer visitaba Perú. Y probablemente no imaginaba terminar su debut en el país escuchando al público local gritar: “ ¡uruguayo! ”.

“Mejor recibimiento que este no podía haber tenido”, resumió.

La conexión tiene un significado especial pensando en lo que viene. Hammer consiguió en Lima el boleto que lo llevará nuevamente a Perú para disputar la Final Internacional de Red Bull Batalla 2026/27 , programada para el 20 de marzo. Será el regreso de la competencia al país después de la recordada edición de 2016, cuando Skone se proclamó campeón internacional frente al MC peruano Jota Shoy .

Esta vez Hammer llegará con una historia diferente. No será únicamente el MC que vuelve a una Internacional después de su experiencia en Chile 2021. Será también el campeón del Torneo de Plazas que consiguió su clasificación precisamente frente al público que volverá a encontrar en la cita más importante.

04 El freestyle vuelve a llamar a Hammer

El título también llega en un momento particular de su carrera. Después de años compitiendo y de ganar distintos campeonatos en Uruguay, Hammer reconoce que recientemente había comenzado a tomar cierta distancia de las batallas.

La música estaba ocupando cada vez más espacio y el freestyle ya no tenía la misma prioridad. Hasta que llegó Lima.

“He ganado muchos campeonatos en Uruguay y últimamente estaba un poco alejado del freestyle. Estaba encarando más por la música y creo que esto es la confirmación de que nunca me tendría que haber ido ”.

Ahora tiene por delante varios meses antes de volver a medirse con los mejores MCs del circuito. La Final Internacional regresará a Perú en marzo de 2027 y Hammer ya tiene su nombre asegurado entre los clasificados.