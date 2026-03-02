Larrix: Me pasa que en Chile tengo grandes rivales para mí que son increíbles, así que va a ser un gran reto. Me pasa que en Chile tuve un mismo día en el que tuve un momento muy difícil y uno de los mejores de mi vida. Perdí con un desempeño muy pobre y me acuerdo que me asusté, que pasé miedo nomás perder esa batalla y me dije a mí mismo subir a la siguiente, siendo que es contra el mejor de la historia y darlo todo vale más que cualquier copa que tengas en casa o que puedas ganar. Así que demostrámelo. Me lo dije a mi mismo. Fui, lo hice y puede que sea uno de los mejores momentos de mi vida en el freestyle. Así que vi el infierno y el cielo en Chile y es un país que amo, lleno de hermanos, lleno de amigos y tiene una riqueza cultural y literaria. Si no me equivoco, premios Nobel tiene hartos, no? Así que va a ser hermoso.