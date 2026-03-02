Red Bull Batalla Final Internacional 2026
Conoce un poco más sobre los clasificados a la Gran Final.
Bnet 🇪🇸
Opinión de El menor y de Teorema como representantes locales en la final internacional.
Pues honestamente, dos de los que más me gustan, la verdad, nunca los dejaría fuera de un top chileno. Admiro muchísimo Teo desde antes de yo ser una figura de la escena del freestyle y admiro muchísimo, al Menor desde que salió. Me parecen durísimos los dos. Será un honor compartir con ellos ahí en su casa.
¿Cuáles son las tres palabras y o conceptos que se te ocurren cuando te dicen que la final internacional será en Chile?
Pues la verdad que no se me ocurre mucho. Lo único que se me pasa por la cabeza es que la gran espinita creo que tenía yo con Latinoamérica en mi pasada etapa, es que nunca pude ir a Chile, nunca he rapeado en Chile. Creo que de las potencias mundiales de freestyle es el país que me faltaba por conocer y eso es lo que más ilusión me hace, que por fin voy a poder cumplir el ir a Chile a hacer freestyle.
Larrix 🇦🇷
¿Cómo crees que va a ser tu primera final internacional?
El menor y Teorema son los representantes locales en la final internacional. ¿Qué opinas de ellos?
Para mí son dos increíbles freestylers. El Menor, sin duda viene con con un número de gente que lo apoya, que lo sigue, que es admirable. Realmente ha logrado transmitir su deseo a los demás y tiene una capacidad técnica y métrica pulida, impecable. Y Teorema me parece una leyenda viva. Sin duda si hay un top diez histórico de freestylers, yo lo pongo ahí. Me parece un animal y es una gran inspiración. Es un hermano para mí. Ayer me mandó un mensaje mandando ánimos y me hizo muy bien. Así que todo evento que pueda compartir con él va a ser un gusto.
¿Cuáles son las tres palabras o conceptos que se te ocurren cuando te dicen que la Final Internacional será en Chile?
Me pasa que en Chile tengo grandes rivales para mí que son increíbles, así que va a ser un gran reto. Me pasa que en Chile tuve un mismo día en el que tuve un momento muy difícil y uno de los mejores de mi vida. Perdí con un desempeño muy pobre y me acuerdo que me asusté, que pasé miedo nomás perder esa batalla y me dije a mí mismo subir a la siguiente, siendo que es contra el mejor de la historia y darlo todo vale más que cualquier copa que tengas en casa o que puedas ganar. Así que demostrámelo. Me lo dije a mi mismo. Fui, lo hice y puede que sea uno de los mejores momentos de mi vida en el freestyle. Así que vi el infierno y el cielo en Chile y es un país que amo, lleno de hermanos, lleno de amigos y tiene una riqueza cultural y literaria. Si no me equivoco, premios Nobel tiene hartos, no? Así que va a ser hermoso.
Almendrades 🇵🇪
¿Cómo crees que va a ser tu primera final internacional?
Me siento bastante orgulloso, completo, feliz, y saber que gané justamente me va a motivar el triple para llevarme las batallas con votos limpios.
El menor y Teorema son los representantes locales en la final internacional. ¿Qué opinas de ellos?
Son un gran dúo de representantes. Aparte de ser muy queridos, son merecedores y son dos personas que han sabido levantarse de las adversidades, de las situaciones que les pone la vida, que están fuera de su poder, fuera de su control, y han priorizado rapear con todo su corazón. Por eso están en esas instancias. Para mí, es un honor y un orgullo poder chocar puños y micros con representantes de esos países.
¿Cuales son las tres palabras que se te vienen a la mente cuando escuchas que la final internacional se realizará en Chile?
Reencuentro, rap y oportunidad.
Reverse 🇺🇸
Después de haber clasificado para una final internacional, ¿cómo afrontarás la posibilidad de convertirte en el próximo campeón del mundo?
Como intenté abordar la final, voy a hacer lo que me gusta: dejarme llevar, sentir el momento y leerlo. Eso creo que fue lo que mejor salió, y voy a aplicar lo mismo en la internacional.
¿Qué te parece que El Menor y Teorema sean representantes locales en la final internacional?
Los dos son muy buenos, me encantaría poder competir contra cualquiera de los dos por la habilidad que tienen. Creo que Teorema es uno de los mejores del mundo, y El Menor, cuando está concentrado, no falla. Podría decirte que él es el mejor del freestyle o del rap contemporáneo.
¿Cuáles son las tres palabras que se te vienen a la mente cuando escuchas que la final internacional se realizará en Chile?
Rap, porque Chile es el país más rapero de Latinoamérica. Epicidad, porque creo que va a ir gente muy buena, empezando por Teorema y El Menor. Y oportunidad.
Valles-T 🇨🇴
Nuevamente clasificado a una internacional. ¿Cómo afrontarás esta nueva oportunidad de ser campeón mundial?
Metiéndole corazón y pasión como siempre, y que valga la pena que haya salido una vez más de mi país para hacer esa tarea, por el respeto también a todos los que me enfrente.
¿Qué te parece que El Menor y Teorema sean representantes locales en la final internacional?
Nadie los pone en duda, son los mejores que hay en Chile. ¡Qué chimba que los mejores estén representando su casa!
¿Cuales son las tres palabras que se te vienen a la mente cuando escuchas que la final internacional se realizará en Chile?
Rap, batallones, podio.
Fat Tony 🇲🇽
¿Cómo crees que va a ser tu primera final internacional?
Siento que será mágica. Es la primera vez que voy a viajar como campeón mexicano y, pues, espero lo mejor de lo mejor. Voy a entrenar para el momento y que salga lo que tenga que salir.
¿Qué te parece que El Menor y Teorema sean representantes locales en la final internacional?
Son dos personas que representan la élite del freestyle; no por nada están en el top del alto rendimiento desde hace muchos años. Son artistas a los que disfruto ver batallar y, afortunadamente, tendré la posibilidad de competir con alguno de ellos, convivir y conocer cómo son. Uno va a conocer a sus ídolos.
¿Cuales son las tres palabras que se te vienen a la mente cuando escuchas que la final internacional se realizará en Chile?
Andes, 2015 y comida.
Lancer Lirical 🇨🇴
Nuevamente en una final internacional. ¿Cómo afrontarás esta nueva oportunidad de ser campeón mundial?
Se siente sorpresivo, no esperaba este título. Me he esforzado muchísimo para llegar hasta aquí. Creía que disputar la final ya era el mejor resultado posible. Pero ganar me hace sentir sumamente feliz. Este nuevo reto lo voy a afrontar con perspectiva y convicción, enfocado en dar lo mejor de mí. Así iremos a Chile con esa mentalidad.
Opinión de El menor y de Teorema como representantes locales en la final internacional.
Los mejores representantes chilenos de la historia estarán en una de las finales internacionales más potentes de todos los tiempos. ¡Qué felicidad! Son increíbles, son geniales, y toparme con ellos en algún momento de la competencia será increíble.
¿Cuáles son las tres palabras y o conceptos que se te ocurren cuando te dicen que la final internacional será en Chile?
Regreso, emoción y realmente no sé por qué felicidad. El pueblo chileno se me hace muy feliz.
Fat N 🇨🇴
Nuevamente clasificado a la internacional. ¿Cómo afrontarás esta nueva oportunidad
Con muchas ganas de hacer las cosas bien, de plantar cara, concentrarme, demostrar el amor que tengo por esto y representar a mi país y a toda la gente de las plazas del mundo entero.
El menor y Teorema son los representantes locales en la final internacional. ¿Qué opinas de ellos?
Las bestias, para mí, de los mejores del mundo. No solo actualmente, sino desde hace tiempo. Siento que tienen el nivel necesario para romperla en cualquier competencia internacional y representar de excelente manera a su país. Son los rivales a vencer en el evento, incluyendo a Gazir. Tengo ganas de batallar con ellos, aprender y mejorar como competidor.
¿Cuáles son las tres palabras o conceptos que se te ocurren cuando te dicen que la Final Internacional será en Chile?
Rap, completo y hablar rápido.