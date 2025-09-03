Todo sobre la final nacional de Red Bull Batalla Perú 2025

Queda muy poco para conocer al campeón nacional de Red Bull Batalla Perú 2025, el mismo que será el representante nacional en la Final Internacional a realizarse en Chile.

El próximo sábado 13 de septiembre se realizará la Final Nacional en el Paradiso Lima, Centro Cultural Deportivo Lima, Chorillos, veremos a los mejores exponentes del freestyle peruano en la competencia más importante de rap improvisado del país.

A continuación, te contamos todos los detalles que tienes que saber para vivir la gran experiencia de la Final Nacional de Red Bull Batalla, que será posible de la mano de nuestros aliados Ibis y New Era.

01 Entradas

¿Quieres vivir la Final Nacional de Red Bull Batalla Perú 2025 en vivo y en directo? Aún estás a tiempo, pero apresúrate porque quedan pocas entradas disponibles. Cómpralos aquí .

REVIVE AQUÍ LA ÚLTIMA FINAL NACIONAL DE RED BULL BATALLA PERÚ

02 Horarios

4 p.m. - Estados Unidos (PT).

5 p.m. - México, Venezuela, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador y Honduras.

6 p.m. - Ecuador, Colombia y Panamá.

7 p.m. - República Dominicana, Bolivia, Cuba, Puerto Rico y Paraguay.

8 p.m. - Chile, Argentina y Uruguay.

El sorteo de emparejamientos será emitido en todas nuestras plataformas veinte minutos antes del comienzo del evento.

Los 16 finalistas de Red Bull Batalla Perú 2025

-Katacrist. (campeón vigente)

-Problema$ (Scraps).

-Blackcode.

-Lemafais.

-Nekroos.

-Almendrades.

-Enesse.

-Jinete.

-JC Snake.

-KG.

-Icon.

-Caballero.

-3 segundos.

-Willy.

-Delenyer.

-Hades Ice.

03 Jueces, DJ y Host

El DJ será DJ Dmandado, encargado de poner los beats de las batallas por quinto año consecutivo. Como anfitrión estará el incónico Mcías, quién animará su sexta Final Nacional consecutiva.

El jurado lo componen Jota, Sakia y Strike.

Los casters oficiales serán Kiara y Stick.

¿Quiénes son tus favoritos para el podio?

Recuerda seguirnos por nuestras redes sociales @RedBullBatalla. No te olvides de usar nuestro pronosticador para compartir quién crees que será el campeón.