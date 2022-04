La Bahía de Sídney acogerá la parada final del Red Bull Cliff Diving 2022

En realidad, me concentro en algunas pequeñas cosas técnicas en las que creo que puedo mejorar. Nunca me gusta fijarme un objetivo demasiado grande, me gusta fijarme unos cuantos objetivos pequeños a lo largo de la temporada, siendo en última instancia el gran objetivo y el panorama más amplio las Series Mundiales.

Para mí es muy importante ir paso a paso, evento a evento. Como he aprendido en las dos últimas temporadas, también quiero trabajar mucho en lo que se refiere a lo mental, para estar en mejores condiciones de hacer frente a las presiones y al estrés que se nos impone cuando competimos.

Si lo digo sinceramente, llegar con un objetivo en la espalda no siempre es algo fácil, y creo que esa resistencia me va a llevar muy lejos y a mantener el rendimiento más fuerte. El principal objetivo del año es mantener la constancia, no perder la pasión y también entrar en el juego mental y físicamente preparada.