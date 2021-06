“Por la noche Ginni estaba más nerviosa que yo. Se despertó a mitad de la noche y me dijo que tuviese cuidado. Yo dormí a pierna suelta. Solo quería subir ahí arriba y divertirme”, dijo Cooper (32 años), después de competir desde la plataforma de 27 metros.

