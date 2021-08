“Esta invitación me ha hecho ver que me puedo tomar esto muy en serio, ser parte de las Series Mundiales y pertenecer a esta comunidad que está empujando el deporte. Tengo una gran experiencia con los saltos y como mujer quiero que se note en mis actuaciones. Desde la última parada he aprendido un nuevo salto y tengo muchas ganas de probarlo”, dijo Molly Carlson el jueves en Stari Most.