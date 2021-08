“Aquí las condiciones son muy interesantes, por suerte no hace ni mucho viento, ni mucho frío. La lluvia es molesta, no cabe duda, sobre todo para algunos tipos de saltos, por ejemplo haciendo el pino o tirándote hacia dentro. Hay un gran charco de agua que no se puede limpiar pero es igual para todos, así es la competición. ¡Vamos!”, dijo Hunt.

Popovici y Preda no tuvieron un buen día, a ambos no les funcionó el tercer salto y ahora ocupan la posición quinta y octava, respectivamente. El ucranio Oleksiy Prygorov realizó una gran actuación y pasó del décimo al segundo puesto en la clasificación provisional. La tercera posición la ostenta el wildcard ruso Nikita Fedotov.

