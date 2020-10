¿Quieres participar en el Red Bull King of the Air?

Ya se ha abierto el plazo de inscripción para el Red Bull King of the Air. Para la edición de 2021 este proceso ha sufrido grandes cambios. Si eres un kiteboarder capaz de volar, envía tu vídeo para que tengas la oportunidad de enfrentarte a los mejores del mundo.

Ya se ha abierto el plazo de inscripción para el Red Bull King of the Air. Para la edición de 2021 este proceso ha sufrido grandes cambios. Si eres un kiteboarder capaz de volar, envía tu vídeo para que tengas la oportunidad de enfrentarte a los mejores del mundo.

Ya se ha abierto el plazo de inscripción para el Red Bull King of the Air. Para la edición de 2021 este proceso ha sufrido grandes cambios. Si eres un kiteboarder capaz de volar, envía tu vídeo para que tengas la oportunidad de enfrentarte a los mejores del mundo.

El evento de 2021 se celebrará en Kite Beach, Ciudad del Cabo, Sudáfrica, en febrero durante una ventana de tiempo de dos semanas. En la competición participarán 18 atletas que serán los mejores de la edición de 2020, los ganadores de los eventos satélites del Fly to Red Bull King of the Air, además de cuatro wildcards y aquellos que sean elegidos por sus vídeos.

El evento de 2021 se celebrará en Kite Beach, Ciudad del Cabo, Sudáfrica, en febrero durante una ventana de tiempo de dos semanas. En la competición participarán 18 atletas que serán los mejores de la edición de 2020, los ganadores de los eventos satélites del Fly to Red Bull King of the Air, además de cuatro wildcards y aquellos que sean elegidos por sus vídeos.

El evento de 2021 se celebrará en Kite Beach, Ciudad del Cabo, Sudáfrica, en febrero durante una ventana de tiempo de dos semanas. En la competición participarán 18 atletas que serán los mejores de la edición de 2020, los ganadores de los eventos satélites del Fly to Red Bull King of the Air, además de cuatro wildcards y aquellos que sean elegidos por sus vídeos.

“Ha sido increíble observar la evolución del evento y la evolución del kitesurf”, dice Jesse Richman, el actual campeón del Red Bull King of the Air.

“Ha sido increíble observar la evolución del evento y la evolución del kitesurf”, dice Jesse Richman, el actual campeón del Red Bull King of the Air.

“Ha sido increíble observar la evolución del evento y la evolución del kitesurf”, dice Jesse Richman, el actual campeón del Red Bull King of the Air.