Comienza la temporada de Red Bull Batalla en España. Este año tendremos dos regionales para conocer a los clasificados que se sumarán a Bnet, Dani VK, Fabiuki y Alek en la lucha por el título nacional, que tendrá lugar el 6 de marzo en el Siam Park de Tenerfie.

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La primera de ellas será en Almería, provincia donde no celebrara una regional hace diez años.

INFORMACIÓN CLAVE

En esta nota te vamos a compartir las cinco claves que hacen tan diferente a esta regional, que promete ser única.

01 EL REGRESO DE SKONE

Uno de los mayores atractivos de esta regional es la vuelta de Skone a Red Bull Batalla. Sus títulos le avalan: campeón internacional en 2016 , subcampeón internacional en dos ocasiones y bicampeón nacional de Red Bull Batalla.

Este año resulta poético para él ya que, hace diez años logró la épica coronándose campeón del mundo en Lima, y justamente esta temporada la Final Internacional se celebrará de nuevo en Perú. Además, el punto de partida también es el mismo: Almería, lugar donde ganó la regional de su redondo año hace una década.

La diversión, el carisma, y el desparpajo dirán presente el próximo sábado de la mano del malagueño que aspira a todo desde la primera instancia de la competencia.

Skone © Federico Sevilla / Red Bull Content Pool

02 ¿SEGUIRÁ LA RACHA DE CAMPEONES REGIONALES MALAGUEÑOS?

Los dos últimos años, el campeón de la regional de Andalucía ha sido malagueño. Jesús LC, logró la gesta en la regional de Cádiz de 2024, y NQP , se alzó con el campeonato regional en su casa en 2025, el pasado año. Junto a Skone, son los tres únicos freestylers que ya saben lo que es ganar una regional de Red Bull Batalla.

Esta racha también podrían continuarla MDU , el malagueño que el pasado año debutó, venciendo en primera ronda a uno de los favoritos como es Mounts.

Recordemos que Málaga es la ciudad con mayor número de campeones regionales, sumando a esta lista a BTA, FJ y Tirpa.

Jesús LC © Gianfranco Tripodo / Red Bull Content Pool

03 LA DUPLA DE HOSTS DEBUTA COMO EQUIPO

Los hosts del evento serán Claudinho y More Black Thais .

Claudinho es un referente del hosteo de la región norte, siendo la imagen de una de las organizaciones más populares de esta zona como es Gallos del Norte. Su estilo está caracterizado por una gran energía y la cercanía con los competidores. More Black Thais es un símbolo de la comunicación de la música urbana y el freestyle, y destaca por su mesura, orden, naturalidad y conocimiento de la escena.

Pese a que el pasado año, ambos debutaron en las regionales de Gijón y Málaga, respectivamente, será la primera ocasión que estén juntos como dupla en una regional.

More Black Thais © Red Bull Batalla

04 ELEKIPO Y TIRPA DEBUTARÁN COMO JUECES

Además de Noult , campeón nacional en 2007 y campeón internacional de 2009 en Red Bull Batalla, debutarán como jueces el almeriense Sawi Elekipo , y el malagueño Tirpa .

Ambos son dos iconos del freestyle hispanohablante. Elekipo es uno de los cinco freestylers con mayores participaciones en nacionales de Red Bull Batalla, logrando su mejor marca como semifinalista en la Final Nacional de 2017. Tirpa no se queda atrás y además de lograr el puesto de semifinalista en dos ocasiones, en la Final Nacional de 2022 rozó el título nacional quedando en el puesto de subcampeón.

Ambos son campeones regionales y su experiencia en estas tablas nos aseguran un gran criterio para elegir al ganador indicado.

Elekipo © Jacobo Medrano / Red Bull Content Pool

05 8 DEBUTANTES

La nueva camada viene empujando fuerte y el talento del underground español tendrá representación en almería. Tanto Ampare, como Beodo, Dulanto, Hytra, Jamal, Jota La Amenaza, Pirry y Tuko, serán debutantes de esta regional de Red Bull Batalla.

Estos nombres nos asegurarán nuevas técnicas, oxígeno en la lista y la frescura que año tras año aportan los nuevos nombres que llegan a la madre de las competencias de freestyle.

Ambientazo en la regional de Red Bull Batalla en Barcelona © Jacobo Medrano / Red Bull Content Pool

¿Quién se la lleva?

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La temporada empieza en 3, 2, 1...