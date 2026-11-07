Los MCs avisan a Gazir que irán “con todo” y valoran el reto

Esta vez no hablan quienes narrarán el reto ni quienes lo juzgarán. Hablan quienes intentarán tumbarlo. Entre los que esperan su turno hay leyendas de Red Bull Batalla y MCs que conocen al asturiano desde hace años. Ninguno cree que vaya a fracasar, pero tampoco le ven paseándose en el reto : casi todos sus pronósticos se mueven entre las siete y las nueve derrotas, a un paso de agotar la barra de vida.

“Simplemente por hacer todo esto, ya ha ganado” , resume Noult, uno de los referentes de la vieja escuela que se subirán al escenario. Le hemos planteado a cada uno las mismas cinco preguntas: si el reto es una locura, qué se rompe antes, con qué barra le entrarían, a quién pondrían en la batalla 200 y qué consejo le darían antes de arrancar. Responden Aczino, Zasko, Noult, Piezas, Blon, Mecha, MCKlopedia, Invert, Babi y Jesús LC.

Y entre ellos está el último de todos. Aczino , el rival que el público eligió para cerrar el reto en la batalla 200, también ha respondido. Cree que Gazir “lo puede conseguir por su disciplina”, le pronostica siete derrotas y ya tiene preparada la barra con la que le recibirá cuando se vean las caras al final del día.

Quotation Bienvenido al jefe final Aczino

Una locura al alcance de los elegidos

Lo primero que reconocen casi todos es la dimensión del desafío. “Intentar ganar 200 batallas es muy difícil, pero si hay alguien en quien confío para que lo haga, evidentemente es Gazir”, afirma Mecha . Y explica por qué: “Es una persona muy disciplinada y capaz de hacer lo que haga falta: desde clases de canto hasta ponerse hasta entrenar millones de horas para no quedarse sin rimas”. Por eso, resume, “le tengo mucha fe”.

Blon , que además de rival será una de las voces que narren el directo, también habla de “bastante locura”, pero cree que Gazir “se está preparando lo suficiente como para poder conseguirlo” . Babi recuerda lo que está en juego: “Es un récord Guinness, y creo que sí que va a lograrlo. Está capacitado para ello” . MCKlopedia le da la vuelta a la pregunta. Para él no es una locura y, si lo fuera, mejor: “Solo las personas que toman riesgos así pueden conseguir victorias así de grandes”.

Quotation La vida es para los locos, no para las personas conservadoras McKlopedia

Piezas, una de las leyendas de Red Bull Batalla que se medirán a él y que además narrará parte del directo, ni siquiera contempla el fracaso . “Lo consigue seguro, al cien por cien” , asegura. Y el límite de derrotas tampoco le inquieta: “190 victorias contra diez derrotas lo veo bastante factible tratándose de Gazir, porque es una máquina y veo muy difícil que alguien le saque batallas con facilidad ”. Jesús LC también se pone de su lado: “Lo va a conseguir. Todos sabemos que es difícil, pero tiene el potencial para hacerlo”.

Invert es igual de rotundo: “Lo consigue” . Y lo justifica: “ Es la única persona que conozco capaz de llevar a cabo con éxito el reto. A nivel conceptual es el mejor del mundo, sin dudas”. Noult es el único que admite haber dudado del margen: “ Perder más de diez batallas… vistos los perfiles de la gente que va a ir, creo que sí las perderá ”. Pero también lo tiene claro en lo esencial, “las 200 batallas las va a hacer seguro”, aunque deja la puerta abierta a algo más: “ Conociéndole como le conozco, es capaz de todo ”.

Más escéptico se muestra Zasko , uno de los perfiles que, según Blon, más le han costado siempre a Gazir. Para él, “todo dependerá del nivel medio” de los 250 rivales: “No sé hasta qué punto serán profesionales, semiprofesionales o amateurs. Si fuera todo contra gente de nivel élite top, pensaría que no, obviamente”. Con rivales de otros ámbitos, admite, “podría ser”.

Quotation Gazir es la única persona que conozco capaz de llevar a cabo con éxito el reto Invert

La voz o la cabeza: ¿dónde se rompe un reto así?

Si hay debate, está aquí. Para la mayoría, lo primero que caerá es la voz. “Las piernas o la cabeza ni las sientes con la adrenalina” , explica Babi . “La voz es lo que está más expuesto”: cada batalla tiene su magnitud, su público y la energía que propone el rival, y Gazir “va a ir usando la voz sin parar tantas batallas seguidas”. Noult habla desde la experiencia: “Seguro que la voz. Porque creo que sus piernas y su cabeza aguantan 200 batallas, seguro”. Jesús LC coincide: “Después de tanta preparación, su único hándicap va a ser la voz” . Confía en que sabrá dosificarla, aunque avisa de que llegar “entero va a ser difícil a los bloques finales”.

Aczino también señala la voz como primer punto débil, pero pone el foco en otro sitio: “Lo primero es la voz, pero lo más importante a cuidar es lo mental”.

Otros apuntan más arriba. “En un reto así, yo creo que la cabeza es lo primero que cae” , sostiene Blon . “Se te embota la cabeza: no repetir conceptos, ideas, seguir sacando ingenio”. Aunque ni siquiera él descarta la voz: “Ya hemos visto en competiciones cortas que la gente que se queda sin voz. No me quiero imaginar en 200”.

Mecha va más allá del cansancio y habla de mindset. Lo difícil, dice, será olvidar lo que vaya pasando: un rival que incomoda, una derrota temprana. “Imaginemos que Gazir entra y pierde la tercera batalla. Se te llena la cabeza de dudas, empezás a pensar: ‘Uh, quedan diez horas y perdí la tercera, ¿qué va a pasar?’ ”. MCKlopedia señala al físico como la primera ficha del dominó: “Cuando llegue el agotamiento físico, el emocional estará muy cerca. Es difícil sostener una batalla estás agotado”. Zasko baja todavía más: “Lo primero que cae son las piernas”.

Quotation Es muy difícil mantener el mindset. Lo más difícil de sostener es la cabeza Mecha

¿Con qué barra empezarían contra Gazir?

Les pedimos una barra para entrar a batallar contra él. Sin piedad. Y varios se negaron a enseñar las cartas, fieles al código de la improvisación. “ No te puedo decir una barra con la que iniciaría, porque eso significa que me la estoy preparando, y esto es freestyle ”, responde MCKlopedia . Invert lo despacha entre risas: “Es freestyle. Si te digo la barra, mal vamos”.

Otros sí se mojan. Blon la tiene pensada, corta y directa a la línea de flotación: “ ¿Estás cansado? Simplemente eso. ¿Estás cansado, Gazir? Y ya está ”. Jesús LC no piensa contenerse: “Y a me conocéis, y él también. Yo no me voy a marchar de ahí sin insultarlo como es debido ”. Zasko apunta directo al físico: “Enano de cabezón atómico”. Y Aczino , que le espera al final del camino, se presenta con cuatro palabras: “Bienvenido al jefe final” . Mecha prefiere tirar de aritmética:

Quotation Que compitas contra 200 está muy bien, pero ahora somos 300, porque yo valgo por 100 Mecha

Batalla 200: Aczino y los otros verdugos

El reto se cerrará contra Aczino, elegido por el público como último rival, y entre los MCs hay consenso en que la elección es la buena. “ El público ha estado perfecto ”, afirma Noult . MCKlopedia bromea con que se habría puesto él mismo, pero se rinde: “Ya escogieron a quien será el último, el gran Aczino”.

El propio Aczino también ha respondido a quién pondría en esa batalla 200: “Yo creo que a Kódigo”. Zasko, uno de los nombres que salen en las quinielas de sus rivales, elige a “el Chester”.

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Blon también lo ve “muy bien”. Aunque si la decisión fuera suya, aparecen otros nombres como Chuty o Bnet, “porque han tenido historias en el freestyle muy llamativas con él”. Mecha elige a Larrix: “ Tiene una lectura de batalla impresionante y una teatralización impresionante. En la batalla 200 te agarra Larrix y te puede descuartizar ”. Babi pondría a Zasko Master, e Invert, a Trueno . Noult tira de corazón y escogería a Dani VK, “la persona más afín a Gazir en estos últimos años, con la que ha estado compitiendo y aprendiendo”. Jesús LC duda entre el show y el gusto propio: “Por espectáculo, el idóneo era Chuty. Por gusto personal, Skone o LaRabia serían mis potros para esa batalla 200. Él ya cansado y ellos riéndose de él sería mágico de ver ”.

Quotation Yo elegiría a Larrix para la última batalla. Su teatralización te puede descuartizar Mecha

Los nombres se repiten. Cuando Blon enumera las batallas que más ganas tiene de ver, vuelven a aparecer Zasko: “ Es un perfil que a Gazir siempre le ha costado mucho ”. Y añade otro foco, los veteranos: “Gente legendaria de Red Bull Batalla, como Piezas o Noult”. El propio Piezas, uno de esos referentes, lo plantea como un choque de épocas: “ Pueden ser muy interesantes las batallas con las leyendas, con la camada de la primera generación, la anterior a 2013 y la actual ”.

El último consejo de los rivales de Gazir

A la hora de aconsejarle, casi todos dicen lo mismo con palabras distintas: que lo disfrute. “ No bajes la guardia, haz lo que sabes, pero tampoco te olvides de disfrutar. Ha llegado el día ”, le pide Babi. Mecha admite que puede sonar a cliché, pero insiste: “Está a punto de hacer algo histórico impulsado por él mismo”. Y pone en valor lo que Gazir ya ha logrado antes de empezar: “ Haber convocado a tanta gente de tantos países es súper valioso para toda la escena ”.

MCKlopedia se queda con lo práctico. Su consejo ya se lo dio: una cura de silencio y hablar lo menos posible el día antes para que descansen las cuerdas vocales. “ Son irremplazables, solo son dos. Es el instrumento más fino y delicado de todos los instrumentos musicales ”. Zasko va en la misma línea: “Maneja bien la voz y modula”.

Invert elige lo personal. Le pide que recuerde el día que se conocieron, cuando Gazir hablaba por teléfono con su madre después de una competición e Invert le quitó el móvil para hablar con ella. “Se va a reír y seguro que lo recuerda con cariño” , asegura.

Aczino , el último obstáculo, se lo pide sin rodeos: “Concentración, concentración absoluta”.

Jesús LC tira de anime: “Ya sabéis que soy muy de anime, y no hay mejor frase para este momento que recordarle lo que me enseñó Asta, de Black Clover: que tu magia sea no rendirte ”. Y Noult , leyenda de Red Bull Batalla, pone las palabras que mejor resumen el espíritu del reto: “ Haga lo que haga, ya ha ganado. Como figura del freestyle, ya es un campeón. Ha conseguido algo que a mí personalmente me parece mágico: juntar a gente de la primera a la última generación”.

Quotation Lo ha juntado todo: toda la historia de Red Bull reunida. Va a ser un evento inolvidable Noult

La porra: ¿cuántas batallas perderá Gazir?

El recuento no deja dudas: nueve de diez creen que lo conseguirá . Solo Zasko lo condiciona al nivel de los rivales. Nadie le ve agotando las diez vidas, pero quienes se cruzarán con él lo ven más justo que su propio equipo. Hosts, casters y jurado hablaban de entre cinco y siete derrotas; sus rivales suben la apuesta a entre siete y nueve, con el ocho como número más repetido. Solo Jesús LC se acerca al optimismo del equipo, con entre cinco y siete. Sobre qué cederá antes, gana la voz, que señalan Babi, Noult, Invert, Piezas y Jesús LC y Aczino, por delante de la cabeza (Blon y Mecha) y del físico (MCKlopedia y Zasko, que señala las piernas).

Aczino, rival de la batalla 200: siete derrotas. “Lo puede conseguir por su disciplina”.

Blon, caster y rival: siete derrotas, “exactamente. No sé por qué me da que ese es el número”.

Babi : ocho.

Mecha : ocho. “Me la voy a jugar”.

Invert : lo consigue y “no pierde más de ocho”.

Noult : nueve. Pero avisa: “Estoy convencido de que hay algo que me va a sorprender”.

MCKlopedia : no da número, pero lo ve como “una locura”.

Piezas, rival y caster : no da número, pero ve “bastante factible” cerrar el reto dentro del límite y da por hechas las 200 batallas.

Jesús LC: entre cinco y siete, por el “cansancio y monotonía de ver su estilo siempre ahí”.

Zasko: no da número y lo condiciona al nivel medio de los rivales. “Si fuera todo contra gente de nivel élite top, pensaría que no”.

Quotation Que lo disfrute, que lo disfrute mucho y que siga siendo él Noult

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