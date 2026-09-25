Skone: “Una final contra Nekroos en Perú sería guapísima”

Skone: Creo que marca muchísimo la competencia. Para mí, el freestyle es el único movimiento en el que la actitud del público marca directamente el curso de las batallas.Pero también forma parte de la magia y hay que saber sobreponerse, porque es algo que no está en manos de los MCs. No puedes controlar que el público te quiera o te odie, pero sí que eso no te afecte. Luego están los jueces y su capacidad para darse cuenta de lo que está pasando. Recuerdo que tenía superaceptado que iba a perder por lo que estaba pasando. Entonces dije: “Bueno, voy a ganar moralmente, por así decirlo, porque no puedo hacer otra cosa”. Al final salió bien.Después me ha tocado lo contrario. Recuerdo una competencia en Perú, Kingdom, hace unos años. Gané y parecía que yo era el local. El público fluctúa mucho. Tampoco hay que dramatizar demasiado. Si te pasa, es una putada, pero la siguiente vez no tiene por qué pasarte.