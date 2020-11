La historia de los Slam Dunks en 5 videojuegos transcendentales

El slam dunk. Puede ser el signo de exclamación de una extraordinaria actuación individual, o un grito de guerra; la chispa que enciende un regreso histórico. Incluso en el baloncesto contemporáneo, un juego en el que los partidos de 250 puntos se han convertido en la norma y los mortales sharpshooters dominan las canchas, hay algo mágico en el mate: una muestra de atletismo y creatividad que hace mucho más por un juego que añadir solo dos puntos más al marcador.

Los juegos de baloncesto se apresuraron a reconocer ese atractivo especial y añadieron mates a su repertorio ofensivo tan pronto como la tecnología lo permitió. Se forjaron acuerdos de marketing con especialistas en mates, se adaptaron las animaciones de los personajes para reproducir los movimientos de los atletas y se incorporaron concursos de mates como modos de juego. Todo el género -desde las primeras salas de juegos de la década de 1970 hasta el último lanzamiento de NBA 2K-, ha sido moldeado para potenciar este tipo de tiro. Después de todo, un tiro de tres puntos puede valer más, pero nunca se ve tan espectacular.

One on One (EA, 1983: Apple II, Commodore 64, Atari 8-bit, ColecoVision, DOS, otros)

One on One marcó un gran paso hacia los títulos de baloncesto © AE/Atari

Es difícil sobrestimar el impacto de la primera incursión de EA en el género de la simulación deportiva. One on One no solo fue el primer juego de baloncesto que presentaba personajes jugables con distintas habilidades, sino que además dichos atletas eran dos de las superestrellas de la NBA más reconocidas de principios de la década de 1980: Julius Erving y Larry Bird. Este fue un astuto movimiento de marketing que proporcionó un modelo para las franquicias deportivas con licencia que persiste hasta el día de hoy.

Como corresponde a un producto respaldado por el propio Dr. J., One on One fue también el primer juego con un slam dunk debidamente animado. Los primeros títulos eran de aspecto primitivo, donde los ataques ofensivos se limitaban a disparos estáticos. Pero aquí se podía driblar y girar, optar por una bandeja o elevarse para hacer un mate de 360 grados con una sola mano que incluso podía hacer añicos el tablero (para consternación del personal del estadio que entraba a regañadientes a la cancha para limpiar). Un título fundamental que elevó a EA hacia el liderato de la industria, un hecho con el que Erving debió estar encantado: junto a sus habilidades, a la leyenda de los 76ers se le ofrecieron acciones de la compañía como pago.

¿Merece la pena buscarlo hoy en día?

Los controles son un poco rígidos para los estándares contemporáneos y el árbitro tiende a ponerse un poco nervioso, pero sigue siendo divertido para un partido rápido o dos, especialmente contra un amigo.

Double Dribble (Konami, 1986: Arcade, NES, Commodore 64, Amiga, Game Boy, iOS, otros)

Quizás Double Dribble no parezca gran cosa hoy, pero fue genial en su día © Konami

El seguimiento de Konami a Super Basketball pone el arte de los mates en primer lugar; la imagen ampliamente asociada con Double Dribble es una de sus espectaculares escenas que muestra el vuelo de un jugador hacia el aro. A medida que te acercas a la canasta y -tras haberte encogido de hombros ante el último defensa-, pulsas el botón para saltar, la perspectiva cambia a uno de los distintos primeros planos preprocesados de varios mates emblemáticos, como el mate de espaldas a dos manos o el espectacular windmill (molino de viento).

Es más que irónico, entonces, que un juego cuyo principal atractivo de venta era la representación de exhibiciones atléticas, implementara uno de los sistemas de control más incómodos y abreviados en cualquier título deportivo. Si bien la defensa funciona, más o menos, como se esperaba, el simple acto de moverse por la cancha cuando se posee la pelota es posible solo mientras el jugador presiona un botón dedicado a andar. Tal vez el "Double" del título se refiere al esfuerzo requerido para ejecutar un simple regate, y mucho menos para acercarse a la canasta para hacer un mate.

Double Dribble se hizo famoso por sus incómodos controles de recorrido © Konami

¿Merece la pena buscarlo hoy en día?

Los mates con guión parecían impresionantes en 1986, pero para los ojos contemporáneos, la versión arcade sirve solo como un ejemplo extremo de controles contrarios a la intuición. Su chapucero himno nacional de los EE.UU. sigue siendo, sin embargo, eternamente hilarante.

NBA Jam (Midway, 1993: Arcade, SNES, Mega Drive, Game Boy, Sega Saturn, otros)

NBA Jam todavía es bueno, incluso para los estándares de hoy © Midway

La absurda exclamación "boomshakalaka" puede haberse originado con las leyendas del funk Sly y Family Stone, pero fue el enérgico comentario play-by-play de Tim Kitzrow quien hizo que esta exclamación fuera la más exitosa de todos los tiempos en la escena deportiva y se asociara permanentemente con el baloncesto. También encajó perfectamente, su inanidad subrayaba lo absurdo de las hazañas físicas sobrehumanas de NBA Jam.

Los mates tienen diferentes formas y tamaños en los partidos 2 contra 2 de Midway, pero lo que todos comparten es un flagrante desprecio por las leyes de la gravedad y los límites de la anatomía humana. Los giros de tres ejes y los saltos mortales de 4,5 metros de altura aparecen con solo presionar un botón, especialmente cuando, después de tres intentos consecutivos y exitosos, el balón se transforma en un orbe ardiente de llamas en tus manos, incinerando las redes y maximizando tus estadísticas. Michael Jordan estaba fuera (como en tantos juegos con licencia en los años 90) pero Dominique Wilkins, Shawn Kemp y Clyde Drexler cubrieron con creces su ausencia, como lo demuestra la entusiasta acogida de los aficionados a los videojuegos: en su primer año, el NBA Jam recaudó más de mil millones de dólares en monedas de 25 centavos.

¿Merece la pena buscarlo hoy en día?

El NBA Jam nunca será menos que un puro placer de jugar. Es tan bueno que cuando el base de los Supersonics de Seattle y la estrella de la NBA, Gary Payton, descubrieron que no estaba en él, contactó con Midway y pidió pagar para que le incluyeran.

NBA Street V3 (EA, 2005: PlayStation 2, Xbox, GameCube)

El 'stick stick' de NBA Street V3 agregó una gran cantidad de estilo © EA

Aunque NBA Street V3 no fue el primer intento de EA de recrear el espectáculo de un concurso de mates (la secuela de One on One, Jordan vs Bird, presentaba un modo similar, más simplista, unos 15 años antes), introdujo una nueva mecánica vital, que fue adoptada rápidamente por la mayoría de los simuladores de baloncesto desde entonces, incluyendo el actual género de NBA 2K. Los controles del "Trick stick" significaban que cualquier dirección del stick analógico derecho correspondía a un amago diferente cuando se estaba en el suelo, o a un movimiento de mate distinto cuando se estaba en el aire, favoreciendo una fluidez sin precedentes y fomentando la creatividad sobre la marcha de los jugadores.

Siguiendo el patrón establecido por NBA Jam, los mates se exageran de forma caricaturesca con tiempos de suspensión imposibles que permiten el tiempo suficiente para cambiar entre cinco o seis movimientos diferentes mientras se está en el aire. Además de los favoritos de los fans, LeBron James y Kobe Bryant, la selección de personajes disponibles incluye varias leyendas de la NBA como Magic Johnson y Wilt Chamberlain. Cierto fontanero italiano con un par de amigos hizo un cameo en la versión para la GameCube, aunque para una lista completa de jugadores con sabor a Nintendo, los jugadores tuvieron que esperar un año más...

No puedes discutir el estilo de NBA Street V3 © EA

¿Merece la pena buscarlo hoy en día?

El concurso de mates envejece rápidamente (especialmente sus ineludibles escenas de corte) pero los partidos de 3 contra 3 son una diversión absorbente llena de color, vibraciones urbanas y momentos destacados.

Mario Slam Basketball (Square Enix, 2006: Nintendo DS)

Nunca pasará de moda ver a Donkey Kong machando el aro en la cancha © Nintendo/Square Enix

Charles Barkley realizando un giro cuádruple en el aire antes de clavar el balón con fuerza en la canasta es una cosa, pero ver a Bowser golpeando el aro con múltiples movimientos antes de aterrizar en una pequeña nube en forma de hongo es otra muy distinta. Nintendo siempre tuvo la habilidad de idear variaciones ingeniosas de los deportes de la vida real para dejar que su universalmente conocida pandilla diera rienda suelta a sus habilidades, así que ver a Mario & co. en una cancha de baloncesto era siempre una certeza.

Sin embargo, lo que es especialmente interesante de Mario Slam Basketball, es lo profundo que es su versión del deporte tanto mecánica como tácticamente. Al driblar el balón en lugares predeterminados, se ganan puntos que luego se cobran al anotar, un giro en el libro de reglas que premia el juego estratégico: ¡tu próximo mate podría valer más de 100 puntos! Mientras tanto, los movimientos especiales no son menos complejos que Mortal Kombat Fatality: El Konga Dunk de Donkey Kong, por ejemplo, requiere que toques la pantalla táctil en cinco puntos diferentes que forman el contorno de la letra M, y que luego repitas rápidamente el proceso para ejecutarlo. Curiosamente, la mayoría de los villanos tienen un mate para su movimiento especial, mientras que la Princess Peach Posse tiende a realizar un tiro de fantasía: ¿estás insinuando algo que no deberías, Nintendo?

Mario Slam hizo un buen uso de la configuración de doble pantalla de la DS © Nintendo/Square Enix

¿Merece la pena buscarlo hoy en día?