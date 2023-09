Spektro vs Jeyem Final Nacional Uruguay 2022

Son ejemplos de versos metafóricos los siguientes: «Pa no llevarme la plata lo voy a llenar de plomo » (para no quedar en segundo puesto lo va a asesinar —por el material con el que se hacen las balas—), « Lo detono en las instrumentales» (al igual que quien detona una bomba hace que esta estalle en pedazos y produce estruendo, la victoria sobre el rival será sonada y acabará con él), «Venís de Fantasma , pero te gana Pac-Man » (se relaciona «fantasma», que es sinónimo de «espectro», por el nombre del «freestyler» Spektro, con el videojuego de «Pac-Man», en el que el personaje se enfrenta a este tipo de entes), « mandar a Jeyem a la internacional / es poner al Pumita a jugar contra Portugal » (piensa que sería un estrepitoso fracaso).

Son ejemplos de versos metafóricos los siguientes: «Pa no llevarme la plata lo voy a llenar de plomo » (para no quedar en segundo puesto lo va a asesinar —por el material con el que se hacen las balas—), « Lo detono en las instrumentales» (al igual que quien detona una bomba hace que esta estalle en pedazos y produce estruendo, la victoria sobre el rival será sonada y acabará con él), «Venís de Fantasma , pero te gana Pac-Man » (se relaciona «fantasma», que es sinónimo de «espectro», por el nombre del «freestyler» Spektro, con el videojuego de «Pac-Man», en el que el personaje se enfrenta a este tipo de entes), « mandar a Jeyem a la internacional / es poner al Pumita a jugar contra Portugal » (piensa que sería un estrepitoso fracaso).