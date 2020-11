No hay muchos juegos que te den una visión tan realista del mundo desde el aire. Así que acomódate y empieza explorar.

Sobre el sacrificio personal

De cualquier manera, tus objetivos son siempre concretos y están ligados a los espíritus que encuentras a lo largo del juego. Y aunque hay un lugar que lleva un registro de cada cosa que has creado y que te recompensa por ello, estás mayormente enfocado en las necesidades de tus pasajeros.

Mecánica vs. Narrativa

Las recetas de elaboración completas se vuelven obsoletas incluso antes de que se introduzcan, y las mejoras en ciertos edificios no parecen valer la pena cuando se ponen al lado de las prioridades que realmente te ayudarán a alcanzar los objetivos de tu espíritu.

Una gran parte del juego parece completamente desaprovechada porque no sirve para estas cadenas de elaboración en concreto. Se siente como un descuido, tener el juego diseñado de una manera que te anima activamente a ignorar grandes partes del mismo.

Finalmente, cuando has ayudado a suficientes espíritus a cruzar, te das cuenta de la verdad: eres una cuidadora que dedicó su vida a los enfermos terminales, dándoles consuelo cuando inevitablemente fallecieron.

La muerte es magnética

Sin embargo, el juego termina planteando otras preguntas, las cuales están completamente ligadas a la mencionada parte "desaprovechada" de Spiritfarer. Se da a entender que Stella dedicó su vida a los moribundos, y eso está claramente representado en el juego. No obstante, lo que nos hace temer es la idea de que había muy poco tiempo para ella misma. Stella es una protagonista silenciosa que solo se ve a sí misma en lo que otros le dicen sobre ella.

Ninguno de sus objetivos es propio, sino de otras personas. El juego te disuade activamente de experimentar con sus sistemas, y en su lugar te lleva por un camino planificado previamente que elimina cualquier cosa que no beneficie directamente a tus pasajeros. Hay muy poco espacio en tu vida para las cosas que son solo tuyas y de nadie más.

Haz espacio para ti