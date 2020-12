Si disfrutaste del entorno virtual no puedes perderte este video en el que descubrirás cómo ocurría la magia:

Si disfrutaste del entorno virtual no puedes perderte este video en el que descubrirás cómo ocurría la magia:

Si disfrutaste del entorno virtual no puedes perderte este video en el que descubrirás cómo ocurría la magia:

The 16 MCs who commenced battle

pasaban del escenario de la Final Internacional a rapear en el desierto y en un paisaje ártico. Nadie quedó indiferente. No vamos a reproducir aquí las reacciones de algunos reconocidos streamers (Ibai, Kapo os estamos mirando a vosotros), pero puedes buscarlo en YouTube para conocer el impacto que la producción ha creado en la escena.

Bnet, hasta ese momento vigente Campeón Internacional, nos decía: "la pantalla verde es algo nuevo para mí, pero según lo que he visto en los ensayos será algo muy interesante para el público desde casa. Para nosotros es algo bello: tenemos la oportunidad de darle vida a esos mundos virtuales. Creo que han encontrado una manera única de llevar el evento a otro nivel. El público va a flipar."

Bnet, hasta ese momento vigente Campeón Internacional, nos decía: "la pantalla verde es algo nuevo para mí, pero según lo que he visto en los ensayos será algo muy interesante para el público desde casa. Para nosotros es algo bello: tenemos la oportunidad de darle vida a esos mundos virtuales. Creo que han encontrado una manera única de llevar el evento a otro nivel. El público va a flipar."

Bnet, hasta ese momento vigente Campeón Internacional, nos decía: "la pantalla verde es algo nuevo para mí, pero según lo que he visto en los ensayos será algo muy interesante para el público desde casa. Para nosotros es algo bello: tenemos la oportunidad de darle vida a esos mundos virtuales. Creo que han encontrado una manera única de llevar el evento a otro nivel. El público va a flipar."

La tecnología me ayudó a centrarme en el formato

La tecnología me ayudó a centrarme en el formato

La tecnología me ayudó a centrarme en el formato