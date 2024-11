El método Teorema: literatura y sociedad como base de la improvisación

“Soy un devorador de libros”, nos cuenta Mateo en el circuito del Jarama cuando le preguntamos si no se atrevía a montar en los coches. La perspectiva era curiosa, porque casi siempre se relaciona a los raperos con los deportivos de alta gama y los colores llamativos, por lo que sorprendía que uno de ellos los tuviera enfrente y prefiriera sumergirse entre las páginas de un libro. “Estoy leyendo ‘Nuestra parte de la noche’ de Mariana Enriquez”, nos dice cuando le preguntamos por un tomo con el Ángel Caído de Cabanel serigrafiado en la portada.

El libro trata sobre un medium que forma parte de una sociedad secreta en la que la oscuridad es la base de su poder con un objetivo claro: la vida eterna. “Es un poco oscuro, pero te hace pensar y a mi me ayuda a lavar mi mente con la imaginación”. El libro acompaña a Teorema a cada evento y sus páginas se van desgastando a medida que lo vemos durante los siguientes días. “He leído ya 400 páginas. Mi mente relaciona la lectura con el placer”, nos confirma el MC chileno.

Durante el trayecto en furgoneta, da comienzo una charla literaria en la que cada uno de los cuatro miembros aporta sus conocimientos en base a lo leído y estudiado. Aparecen grandes nombres como George Orwell, Tolkien, Ruiz Zafón, Pérez - Reverte y títulos de libros de autores que no se recuerdan. Sagas enteras por las que Teorema se interesa y apunta en las notas de su móvil. “Leer me ayuda a ordenar mi cabeza y consigue que esté relajado a la hora de improvisar. Es mi pequeño truco”, nos cuenta el cañetino justo antes de acabar el trayecto.

