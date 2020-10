TJ Rogers habla de la vida y de su nuevo vídeo

Canadá vive un momento dulce en el mundo del skate y parte del éxito se debe a TJ Rogers, además de otros riders del país como Rick Howard, Rick McCrank, Colin McKay, Sluggo, Moses Itkonen, Alex Chalmers, Grant Patterson y, desde no hace mucho, Wade Desarmeaux. Todos ellos han dejado su impronta en la escena del patín.

. Por no decir algo obvio, que tiene en su repertorio algunos de los mejores trucos de la escena…

Muchos skaters profesionales bajan el ritmo una vez que han alcanzado el éxito. Eso es algo que nuestro héroe no ha hecho nunca. Además de todo lo que ha conseguido en la vida, TJ ha llevado su talento natural para el skate hasta el límite. Lo que queda claro en este vídeo que hemos reeditado para ti.

Sinceramente, estoy encantado por cómo ha quedado el vídeo. He estado trabajando en él todo el año, así que es fantástico el poder haberlo terminado.

TJ Rogers – Gap to 5-0

Has llegado a la cumbre del skate, ¿cómo te mantienes en la cima?

Gracias por el cumplido. Yo no lo suelo ver así. Salgo a patinar cada día con mis amigos, intento sacarle el máximo partido al tiempo que paso encima de la tabla.

Has participado en algunos de nuestros viajes de skate más exóticos. ¿Qué se siente al coger la tabla y salir a lo desconocido?

no había oído esa palabra en mi vida. Aunque al mismo tiempo fue algo difícil para mí. Soy muy quisquilloso con la comida por lo que cada día era un reto encontrar algo que pudiera comer. Sin embargo, aproveché al máximo cada viaje.

Da la impresión de que Blind Skateboards no para, y ahora han fichado a Sora Shirai y Nassim Lachhab. ¿Tiene la marca algún proyecto nuevo en lo que se refiere a los vídeos? Sería increíble veros a todos juntos.

Sí, Sora y Nassim son unos skaters alucinantes, estoy encantado de que formen parte del escuadrón. Creo que Blind podría ponerse a trabajar en algo pero lo más probable es que no se publique hasta dentro de un año o así.

No me llevó tanto, creo que menos de una hora. Lo más difícil con aquel spot era correr cuesta arriba porque siempre perdía velocidad antes de llegar al último truco.

¿Te has preguntado cómo es el día a día de un skater profesional? Mira este vídeo para averiguarlo y conoce al canadiense TJ Rogers, un rider que en Los Ángeles está haciendo realidad su sueño.

