Estamos a solo unos días de vivir una nueva edición de la Final Nacional de Red Bull Batalla México en donde dieciséis de los mejores MCs del país se dejarán el alma para convertirse en el o la encargada de representar en la Final Internacional en Perú. La cita será el 21 de noviembre en La Maravilla Studios, ubicado en la histórica colonia Atlampa.

La temporada de Red Bull Batalla está en curso, pues México es la quinta parada de un camino que culminará el 20 de marzo de 2027 en Lima, Perú.

Los competidores

Para este año, la lista cuenta con una gran variedad de estilos y maneras de ver el freestyle, pero también con muchos rostros nuevos; siete debutantes, la cifra más alta desde 2021, con ocho.

Fat Tony - Campeón Final Nacional Temporada 2025/26

Rapder - Subampeón Final Nacional Temporada 2025/26

Drixer - Semifinalista Final Nacional Temporada 2025/26

Ari Carrillo - Semifinalista Final Nacional Temporada 2025/26

RC

Azuky

Cabrera

Kira

Artil

Garza

SGU

Milo

Jocra Mrg

Potencia

Cabrera, Jocra, SGU, Milo Malavibra y Kira , quienes obtuvieron su lugar a través de las audiciones en la app phase más los ganadores de los cupos de plaza, Once y Teniente Dxn , son una clara señal de que estamos ante un cambio generacional, pero que también está la puerta abierta para otros MCs consagrados: Rapder buscando el tetracampeonato, Fat Tony que desea bicampeonato y RC , que ostentará junto con Airon en Colombia, el récord de más participaciones en una Final Nacional de Red Bull Batalla, con once.

Quotation Esta temporada ya no entro como alguien que rellena la lista. Creo que se me considera como un amplio candidato a llevarse el título. Fue un orgullo representar a mi nación, pero me quedé con ganas de hacer más y volver a intentarlo Fat Tony

Ari Carrillo y Drixer tendrán la posibilidad de conquistar su primer título gracias a haber alcanzado las semifinales hace un año. Mientras que Artil, Potencia, Garza y Azuky buscarán la gloria siendo, cada uno de ellos, rivales complicadísimos para cualquiera.

Quotation Me siento muy tranquilo. No me siento presionado, porque no voy con expectativas. Solamente tengo que ir a hacer las cosas bien como sé hacerlas ARI CARRILLO

Una de las listas más interesantes en años y que tiene como objetivo superar lo hecho en 2025.

Los jueces

El jurado tendrá tres voces más que autorizadas, no solo en el circuito de Red Bull Batalla , sino en la historia del freestyle mexicano. Los campeones nacionales Lobo Estepario (2019) , quien repite su papel por cuarto año y segundo de manera consecutiva y Skiper (2021) que deja a un lado su faceta como caster para convertirse en héroe - o verdugo -, además del bicampeón Yoiker (2022 y 2023) , cuya experiencia ha llegado hasta instancias internacionales. Los tres conocen perfectamente lo que es estar en ambas caras de la moneda, lo que garantiza un equipo con pericia.

Jurado Red Bull Batalla México 2026 © Red Bull Batalla

El host

Como no puede ser de otra forma, el encargado de manejar el ritmo dentro de la tarima será Serko Fu , una leyenda del hip hop mexicano y todo un veterano en su profesión, pues ha estado presente en catorce de las dieciséis ediciones de la Final Nacional de México y en cuatro Internacionales.

El DJ

Si piensas en Red Bull Batalla México , piensas en DJ Sonicko . Autor de beats icónicos y personaje principal en la última década tanto a nivel nacional como internacional. Una vez más, será el encargado de poner a mover nuestros cuellos e inspirar a los MCs desde los platos.

Host y DJ Final Nacional México Red Bull Batalla 2026 © Red Bull Batalla

Los casters

Otra persona con un recorrido envidiable como caster de Red Bull Batalla es Mariana Balderas que ha ocupado un lugar frente a las cámaras de la Final Nacional deRed Bull Batalla México desde 2022. A ella se suma una de las grandes sorpresas de la noche, pues el GOAT de la disciplina, Aczino , la acompañará en la conducción del evento para quienes sintonicen el streaming.

Sigue el evento en directo en los canales oficiales de Red Bull Batalla.