TODO SOBRE EL TORNEO DE PLAZAS DE RED BULL BATALLA 2026

El domingo 15 de febrero de 2026 llega el Torneo de Plazas de Red Bull Batalla: 16 MC’s campeones de las calles del mundo se enfrentan por un solo objetivo — asegurar su lugar en la Final Internacional de Chile, el 11 de abril de 2026. ¿Quién será el próximo clasificado?
A continuación, te dejamos una recopilación de todo lo que necesitas saber para que no te pierdas esta gran final que recibirá freestylers de Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, México, Uruguay, Bolivia, Puerto Rico, Chile, USA, España, El Salvador, Argentina y Venezuela.
01
¿QUIÉNES SERÁN LOS PARTICIPANTES?
- Airon Punchline – Código de Barras – Colombia
- Potencia – Liga Venom – México
- Frank – Freestyle World – Ecuador
- Hammer – Hypnotic Palace – Uruguay
- Holanda AKA Priceless – Elite Free – Argentina
- Stick – HH Undergrau – Perú
- Cheeky – La Federación – Paraguay
- Bross – Rap Sin Groserías – Venezuela
- Rapder – Piedra Filosorap – México
- Pyro – Mira El Buen Rap – España
- Xhavez – Punchline Phoenix – Estados Unidos
- 99 – Kinta Dimensión – Chile
- Fat N – Diway Battle Cup – Colombia
- Knnon – BVS – Puerto Rico
- Reos – King de Ciuda – El Salvador
- Ambrosse – El Triángulo – Bolivia
02
¿QUIÉNES SERÁN LOS JUECES, EL DJ Y LOS HOSTS?
Dj JBeat (Colombia), será el encargado de musicalizar la noche y JP El Residente (Colombia), será el host de la tarima. Los jueces encargados de tomar la decisión de quién se convertirá el campeón de Plazas este año, serán: el bicampeón nacional de México Jony Beltrán, Wolf (Argentina), campeón del Torneo de Plazas 2022 y el MC Jair Wong directamente desde Perú.
03
¿EL EVENTO SERÁ RETRANSMITIDO?
¡Sí! La retransmisión del sorteo y el evento será a través de los canales oficiales de Red Bull Batalla. Estos son los horarios:
3:40 PM (hora local) – Sorteo: en todos los canales de Red Bull Batalla
4:00 PM (hora local) – Evento principal: en todos los canales de Red Bull Batalla