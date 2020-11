Aquí están todos los juegos de lanzamiento de las Xbox Series X y S

Preparaos, fans de Xbox; la Series X —además de su hermana más asequible, la Series S— ya casi está aquí.

La Xbox Series X , que se lanzará en todo el mundo el 10 de noviembre, es la cuarta generación de hardware de Microsoft y, gracias a su sistema de actualización Smart Delivery y su compatibilidad con las versiones anteriores, el usuario solo tendrá que comprar la versión de un juego.

Con tanta información es difícil saber, exactamente, lo que va a llegar ahora y lo que va a llegar más adelante, así que aquí tienes todos juegos confirmados que saldrán junto con el lanzamiento de las Xbox Series X y S.

Assassin's Creed Valhalla

Assassin's Creed Valhalla © Ubisoft

La serie se aleja de la antigua Grecia para que los jugadores se conviertan en Eivor, un invasor vikingo criado para ser un guerrero intrépido, y llevar a su clan desde la helada desolación de Noruega hasta un nuevo hogar en medio de las exuberantes tierras de cultivo de la Inglaterra del siglo IX.

Borderlands 3

No es un juego nuevo, hay que reconocerlo, pero la muy esperada secuela tardó mucho en llegar a los fans del shooter-looter original. Ahora tendréis la oportunidad de pisar la misteriosa Pandora en la próxima generación de consolas de forma gratuita, y a 60fps y en 4K para hacer frente a su trepidante acción y posibilidades de personalización.

Cuisine Royale

Puede parecer un nuevo y elegante juego de cocina, pero Cuisine Royale es un brutal juego de acción multijugador bajo un estilo battle royale. Actualmente está en PC y en las actuales consolas, pero finalmente también estará disponible para la siguiente generación, cortesía del sistema Smart Delivery de Xbox.

Call of Duty: Black Ops Cold War

Call of Duty Black Ops Cold War © Activision

Si bien un nuevo COD nunca estuvo en duda en los sistemas de próxima generación, Activision ha confirmado que los jugadores que elijan el juego para los sistemas de la generación actual podrán actualizarlo una vez que lleguen sus nuevas y brillantes consolas de nueva generación si compran por 5 euros el Cross-Gen Bundle. Aunque no es exactamente un título de lanzamiento, solo tendrás que esperar un máximo de tres días.

Devil May Cry 5: Special Edition

Experimenta todo el placer de DmC 5 en la última tecnología de vanguardia de Microsoft desde el día del lanzamiento. ¿Qué más necesitas saber?

DiRT 5

El simulador de carreras favorito de los fans está de vuelta, ofreciendo una amplia gama de impresionantes ubicaciones por todo el mundo. Con un clima y unas estaciones dinámicas y un emocionante modo de carrera, DiRT 5 parece destinado a ser la entrega más interesante hasta el momento... y gracias a Smart Delivery, puedes actualizarlo a la versión XSX sin gastar un solo céntimo más.

Enlisted

Enlisted © Gaijin Entertainment

Enlisted, un shooter MMO y exclusivo para XBX, llega a tiempo para que los amantes de la Segunda Guerra Mundial puedan disfrutar de este juego bélico desde el primer día. Aunque originalmente solo estará disponible en early access, aquellos que se comprometan a comprar el "founder pack" podrán inscribirse y participar para deleitarse con esos gráficos de 4K y 60fps.

Evergate

Actualmente solo disponible en PC y Nintendo Switch, este juego de puzzles y plataformas también será un título de lanzamiento para las Xbox Series X y S; y sí, también contará con imágenes de 4K y una jugabilidad de 60 fotogramas por segundo.

The Falconeer

Otro título al servicio Smart Delivery de Microsoft, The Falconeer sube a los cielos en la Xbox Series X desde el mismo día de su lanzamiento. Un juego de combate aéreo que presenta "rápidos y brutales combates aéreos y una profunda exploración de un increíble mundo abierto de fantasía" por encima de las nubes.

Fortnite

Fortnite © Fortnite

Si aún no has oído hablar de Fortnite, probablemente ni siquiera deberías estar aquí. Este battle royale ha estado reinando durante años, y está disponible en casi todas las plataformas conocidas por el hombre. Para no ser menos, Epic Games se ha asegurado de que también esté disponible en la próxima generación, y se podrá descargar gratuitamente desde el día del lanzamiento.

Forza Horizon 4

No, este no es un error tipográfico. Sí, Forza Horizon 4 también se está abriendo camino en la próxima generación. Lanzado originalmente en 2018, una mejorada versión de este juego de carreras de mundo abierto también se dirige a las Xbox Series X/S, con su impresionante variedad de puntos de referencia del Reino Unido y 700 coches con licencia.

Gears 5

Fácilmente uno de los mejores juegos de su generación, Gears 5 es una atrevida reinvención de la franquicia favorita de los fans que seguramente brillará en la Xbox Series X. Únete a Kait Diaz mientras descubres los orígenes de los Locust y la verdad sobre el pasado de su familia...

Gears Tactics

Gears Tactics © Xbox Game Studios

Un spin-off de la mencionada serie Gears, Gears Tactics es una precuela que te obliga a enfrentarte a tus enemigos mediante tácticas por turnos en lugar de una carnicería FPS. Optimizado para la próxima generación, cuenta con 4K Ultra HD, 60 fps, y estará disponible de forma gratuita para todos los suscriptores de Xbox Game Pass.

Grounded

Un juego de supervivencia con una pequeña diferencia, Grounded, lanzado a principios de este año con gran éxito de crítica, manda a los jugadores de vuelta a los años 90 y los reduce al tamaño de una hormiga. Espera mucha acción mientras luchas por sobrevivir contra los bichos que habitan en un jardín suburbano, sabiendo que también cuenta con uno de los mejores modos de aracnofobia del juego.

King Oddball

Aunque ya está disponible para Xbox One, King Oddball también será mejorado para las Xbox Series X/S. En realidad, es igual de bueno: hay más de 160 niveles para abordar, así que, afortunadamente, el servicio Smart Delivery guardará tu progreso y podrás seguir tu partida cuando saques de la caja tu nueva consola de nueva generación.

Maneater

Maneater © Deep Silver

En los sistemas de generación actual desde mayo, Maneater también será un éxito para las consolas de próxima generación. Te metes en la piel de un tiburón que lucha por crecer y sobrevivir, mientras te alimentas de tus presas para evolucionar diferentes partes del cuerpo del escualo.

Manifold Garden

Otro título que irá de la mano de la Xbox Series X cuando esta llegue a los estantes de las tiendas. Este sorprendente indie de resolución de puzles en primera persona contará con visuales 4K y 60fps, además de ofrecer una mejora gratuita para cualquiera que ya esté jugando en la Xbox One a través de Smart Delivery.

NBA 2K21

En el tráiler que puso al descubierto el ambicioso título de 2K Sports, NBA 2K21, vimos a los jugadores sudando literalmente; pero la próxima entrega del simulador de baloncesto parece que va a mejorar aún más su exitosa fórmula.

Observer: System Redux

Observer © Bloober Team, Anshar Studios

El título de ciencia ficción de aventuras y suspense del estudio Bloober Team está recibiendo una remasterización para que se salga a la luz a finales de este año. Está en desarrollo en asociación con Anshar Studios y llegará a ambas consolas, la Xbox Series X y S, de nueva generación.

Ori and the Will of the Wisps

Uno de los juegos más deslumbrantes que hemos visto hasta la fecha, los fans de Ori and the Will of the Wisps estarán encantados de saber que podrán jugar al magnífico juego cuando actualicen sus consolas. Simplemente no juguéis sin un pañuelo cerca.

Planet Coaster Console Edition

Es hora de que Planet Coaster Console Edition cambie de aires. Hasta ahora, solo ha sido divertido para los usuarios de PC, pero con la nueva edición para consola —que sale a la venta el mes que viene y al mismo tiempo para la actual y la próxima generación— ofrecerá actualizaciones gratuitas para sus incondicionales.

Sea of Thieves

Sea Of Thieves © Microsoft

Este juego no debería ser una sorpresa, ¿verdad? Por supuesto, la aventura pirata de Microsoft de mundo abierto llegará a la Xbox Series X el mismo día de su lanzamiento.

Tetris Effect: Connected

Apodado "la última versión del juego definitivo", Tetris Effect es una reinvención única y sorprendente de una de las franquicias de juegos más populares. Solo los jugadores de PC y consolas Xbox podrán disfrutar de él, y los suscriptores de Xbox Game Pass podrán jugar sin cargo adicional desde el día del lanzamiento.

War Thunder

War Thunder se describe a sí mismo como "el juego militar MMO más completo y gratuito dedicado a la aviación, vehículos blindados y naves navales de la Segunda Guerra Mundial" y ahora llega a toda una nueva generación de consolas. Mejorado para la Xbox Series X, se podrá jugar desde el primer día.

Warhammer: Chaosbane Slayer Edition

Warhammer: Chaosbane Slayer Edition © Warhammer

Warhammer Chaosbane lleva ya un tiempo entre nosotros, pero los aficionados podrán llevar consigo sus progresos cuando se actualicen al sistema de nueva generación de Microsoft.

Watch Dogs: Legion

La tercera entrega de la franquicia Watch Dog de Ubisoft ya está disponible en las actuales consolas desde 29 de octubre de 2020, pero también será un título de lanzamiento para los sistemas de próxima generación cuando salgan al mercado en noviembre de 2020. El juego se centra en el grupo de hackers DedSec en una versión distópica de Londres en la que puedes reclutar literalmente a cualquiera para la causa.

WRC 9 FIA World Rally Championship

Otro simulador de rallies, WRC 9, se lanzó hace solo unos meses, pero parece que los fans de Xbox también podrán ponerse al volante en la Xbox Series X gracias a Smart Delivery.

Yakuza 7: Like a Dragon

Yakuza 7: Like a Dragon © Ryu Ga Gotoku Studio

Nos ponemos en la piel de Ichiban Kasuga, un miembro de la Yakuza de bajo rango, quien tras pasar cerca de 20 años en prisión, regresa a Yokohama para descubrir que su jefe ha sido asesinado. Totalmente optimizado para las nuevas consolas, los jugadores no solo podrán actualizarlo, sino que también podrán llevar sus progresos con ellos cuando hagan la transición a la siguiente generación.

Yes, Your Grace