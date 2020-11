Detrás de la lente de Sketch Coleman

Las fotos eran tan nítidas y excepcionales que ni siquiera parecían que se hubiesen podido tomar desde un helicóptero. Al ver las imágenes uno no podía evitar preguntarse: ¿cómo demonios lo han hecho?

Si el proyecto no es muy grande utilizamos un solo dron, aunque siempre tenemos un equipo completo en el que hay otros pilotos. En cambio, si el trabajo es más complicado, dividimos el área en dos partes. Uno se ocupa de una parte y otro de la otra sección. Para las imágenes de Toby Price en las Montañas Glass House fraccionamos el terreno y contamos con la ayuda de Kurt Ackfield, que compite en motocross y también con drones. Tenemos experiencia en las carreras de drones, lo que nos ayuda en nuestro trabajo.

El estrés hace que sea divertido, no sé si esto tiene mucho sentido, pero es así… Estás presionado cuando trabajas con un director que tiene en la cabeza unas imágenes determinadas, porque con estos drones no puedes controlar la cámara de manera independiente. Si el sujeto realiza un giro de 180 grados, debes hacer lo mismo con el dron porque la cámara va fija.

La mayoría de nuestros pilotos han practicado el motocross u otro deporte de acción. Hay que entender las trazadas que hace una moto cuando está en movimiento, ¡porque en el aire no tienes frenos! Debemos predecir lo que va a hacer la moto, lo que es apasionante.

