¡Patrick Seabase recorre los Alpes sin frenos!

se propuso coronar cinco puertos suizos con una bici que no estaba diseñada para esto.

325 km y un desnivel de más de 8.500 metros en una fixie, una bici con una sola marcha y sin frenos. Patrick Seabase se propuso coronar cinco puertos suizos con una bici que no estaba diseñada para esto.

325 km y un desnivel de más de 8.500 metros en una fixie, una bici con una sola marcha y sin frenos. Patrick Seabase se propuso coronar cinco puertos suizos con una bici que no estaba diseñada para esto.

No te pierdas el vídeo unBRAKEable que tienes al comienzo de este reportaje.

No te pierdas el vídeo unBRAKEable que tienes al comienzo de este reportaje.

No te pierdas el vídeo unBRAKEable que tienes al comienzo de este reportaje.

“Los puertos de montaña hacen que este reto sea muy especial. He rodado por el Grimsel en multitud de ocasiones. El del Simplón me gusta por muchas razones… El místico San Gotardo… El Puerto de Furka será el penúltimo obstáculo antes de pasar de nuevo por el Grimsel. Cada una de estas montañas es muy especial para mí”, dijo Seabase.

“Los puertos de montaña hacen que este reto sea muy especial. He rodado por el Grimsel en multitud de ocasiones. El del Simplón me gusta por muchas razones… El místico San Gotardo… El Puerto de Furka será el penúltimo obstáculo antes de pasar de nuevo por el Grimsel. Cada una de estas montañas es muy especial para mí”, dijo Seabase.

“Los puertos de montaña hacen que este reto sea muy especial. He rodado por el Grimsel en multitud de ocasiones. El del Simplón me gusta por muchas razones… El místico San Gotardo… El Puerto de Furka será el penúltimo obstáculo antes de pasar de nuevo por el Grimsel. Cada una de estas montañas es muy especial para mí”, dijo Seabase.

Grimsel: Una obra de arte hecha de piedra y agua

“El Puerto de Grimsel tiene algo de apocalíptico pero, al mismo tiempo, ofrece una belleza especial. Es uno de mis puertos favoritos. Se puede acceder a él con facilidad desde Berna y muestra un espectáculo único: brillantes piedras que se alternan con rocas verdosas, a lo que hay que sumar los cuatro embalses. No hay ningún otro puerto que ofrezca esto”, comentó el ciclista.

“El Puerto de Grimsel tiene algo de apocalíptico pero, al mismo tiempo, ofrece una belleza especial. Es uno de mis puertos favoritos. Se puede acceder a él con facilidad desde Berna y muestra un espectáculo único: brillantes piedras que se alternan con rocas verdosas, a lo que hay que sumar los cuatro embalses. No hay ningún otro puerto que ofrezca esto”, comentó el ciclista.

“El Puerto de Grimsel tiene algo de apocalíptico pero, al mismo tiempo, ofrece una belleza especial. Es uno de mis puertos favoritos. Se puede acceder a él con facilidad desde Berna y muestra un espectáculo único: brillantes piedras que se alternan con rocas verdosas, a lo que hay que sumar los cuatro embalses. No hay ningún otro puerto que ofrezca esto”, comentó el ciclista.

Simplón: Un monumento a la felicidad

“Cuando era niño a menudo pasaba por el Simplón con mis padres camino de Italia. Me encantaba ir por aquí en la infancia y el viaje me sigue fascinando en bici. Una de las razones es el puente Ganter. Ver esta obra de arte a lo lejos y luego rodar por ella es siempre una experiencia”, comentó Seabase.

“Cuando era niño a menudo pasaba por el Simplón con mis padres camino de Italia. Me encantaba ir por aquí en la infancia y el viaje me sigue fascinando en bici. Una de las razones es el puente Ganter. Ver esta obra de arte a lo lejos y luego rodar por ella es siempre una experiencia”, comentó Seabase.

“Cuando era niño a menudo pasaba por el Simplón con mis padres camino de Italia. Me encantaba ir por aquí en la infancia y el viaje me sigue fascinando en bici. Una de las razones es el puente Ganter. Ver esta obra de arte a lo lejos y luego rodar por ella es siempre una experiencia”, comentó Seabase.

Imagínate bajar desde el Paso del Simplón (2.005 metros) hasta Domodossola (270 metros) sin frenos… “El viento de cola me empujó y bajé como una bala hacia los túneles”, así describió Seabase la aventura.

Imagínate bajar desde el Paso del Simplón (2.005 metros) hasta Domodossola (270 metros) sin frenos… “El viento de cola me empujó y bajé como una bala hacia los túneles”, así describió Seabase la aventura.

Imagínate bajar desde el Paso del Simplón (2.005 metros) hasta Domodossola (270 metros) sin frenos… “El viento de cola me empujó y bajé como una bala hacia los túneles”, así describió Seabase la aventura.

La carretera lleva hasta la frontera en Centovalli. “Me encantaba cuando pasaba con mis padres por Centovalli y lo disfruto mucho con la bici. La carretera es muy técnica, no te puedes despistar ni un segundo”, añadió Seabase.

La carretera lleva hasta la frontera en Centovalli. “Me encantaba cuando pasaba con mis padres por Centovalli y lo disfruto mucho con la bici. La carretera es muy técnica, no te puedes despistar ni un segundo”, añadió Seabase.

La carretera lleva hasta la frontera en Centovalli. “Me encantaba cuando pasaba con mis padres por Centovalli y lo disfruto mucho con la bici. La carretera es muy técnica, no te puedes despistar ni un segundo”, añadió Seabase.

San Gotardo: Una pelea contra los elementos

“En Airolo hice un reseteo completo, tanto físico como mental. Rodando en dirección al Puerto de San Gotardo por un momento me sentí como si acabase de subirme en la bici. ¡Luego tuve que luchar contra un viento de cara de 60 km/h! Era como si un poder superior no quisiese que alcanzase la cima”, confesó.

“En Airolo hice un reseteo completo, tanto físico como mental. Rodando en dirección al Puerto de San Gotardo por un momento me sentí como si acabase de subirme en la bici. ¡Luego tuve que luchar contra un viento de cara de 60 km/h! Era como si un poder superior no quisiese que alcanzase la cima”, confesó.

“En Airolo hice un reseteo completo, tanto físico como mental. Rodando en dirección al Puerto de San Gotardo por un momento me sentí como si acabase de subirme en la bici. ¡Luego tuve que luchar contra un viento de cara de 60 km/h! Era como si un poder superior no quisiese que alcanzase la cima”, confesó.

Furka: Una relación de amor-odio con la niebla