"Es un mapa con mucha verticalidad", dice Hitbox. "De hecho, es el que tiene más verticalidad. También es un mapa que permite impulsarse, por lo que los agentes que pueden hacerlo (como Omen, Jett o Raze) tendrán una ventaja sobre el resto, debido a la naturaleza de sus habilidades. Creo que esto es positivo para el juego porque promueve una gran variedad de configuraciones, lo que significa que no veremos los mismos cinco agentes constantemente entre mapas. Me gusta la dinámica que esto introduce, donde, dependiendo del mapa, algunos agentes podrían brillar sobre otros. Creo que este es el camino que el juego debe seguir".

