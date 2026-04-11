Veredicto y jueces: Arkano y Jony Beltrán en la Final Internacional 2026

En la antesala de la Final Internacional de Red Bull Batalla 2026 en Chile, el foco no solo está en los 16 MCs que subirán al escenario del Movistar Arena. También recae en quienes tendrán la última palabra. El jurado de esta edición -Jota, Jony Beltrán, Trueno, Arkano y Yartzi- reúne perfiles distintos, pero hay dos nombres que concentran una lectura particular del presente: Arkano y Jony Beltrán.

Ambos conocen el escenario y dejaron huella en él. Hoy, desde la mesa, evalúan una disciplina que también impulsaron en sus años como competidores.

La Final Internacional comienza antes del escenario. En los días previos, en los espacios compartidos, en ese cruce entre competencia y convivencia que se repite cada año. Arkano lo describe así: “Es increíble siempre lo que se forma en la Final Internacional, cómo se reúne todo el panorama del freestyle. Somos una familia que se junta una vez al año y estos momentos son muy especiales”.

En su caso, esa mirada viene acompañada por una trayectoria concreta: fue Campeón Internacional en Chile 2015 -tras vencer a Tom Crowley en su casa- y podio en 2016 y 2017. Un recorrido que lo sostuvo en lo más alto en un momento donde el circuito aumentaba su nivel y ampliaba sus registros, con una lectura construida desde la continuidad competitiva y la adaptación a distintos contextos.

Jony Beltrán llega desde un camino igual de exigente, aunque con otra forma de habitar la batalla. Campeón nacional de México en 2013 y 2016, subcampeón internacional en 2013, su nombre se consolidó desde la tensión constante, el cruce directo y una identidad marcada por la sátira.

Ambos comparten historia dentro de Red Bull Batalla. Se enfrentaron en la Internacional de 2016 por el tercer lugar, con triunfo de Arkano, y volvieron a cruzarse en 2017 en cuartos. Hoy el lugar es otro: ya no desde la tarima, sino desde la mesa. Coincidieron como jurados en 2019, 2020 y ahora en 2026. La relación entre ambos atraviesa competencia y evaluación.

El rol del jurado en una Final Internacional de Red Bull Batalla

En una Internacional, observar y decidir se transforman en tareas distintas. El veredicto puede inclinar una ronda y, en muchos casos, marcar una trayectoria.

Arkano lo fija con claridad: “Nuestra labor como jurados es que el público no nos influya. Independientemente de lo que griten, nosotros debemos estar centrados en nuestros auriculares, escuchar las rimas y juzgar ajenos a su reacción”.

Jony lleva la idea hacia la tarima: “Sí influye la localidad, pero de modo negativo en el MC que no lo están apoyando porque muchas veces se desmoronan y les baja la moral. Ellos mismos se caen aunque nosotros los estuviéramos valorando igual que al otro güey”.

En Chile, ese punto adquiere mayor intensidad. El público empuja, interviene y condiciona el ambiente. La localía aparece como un factor que potencia, pero también exige.

“Teorema y El Menor están en un nivel muy alto. La gente los estará cobijando, así que deberían salir con la seguridad al tope. Va a ser difícil eliminarlos, pero tampoco imposible. Alguien podría lograr la hazaña si se lo propone”, agrega el mexicano.

Arkano prioriza la concentración. Jony observa la reacción. Entre ambos se arma una lectura completa: lo externo influye, pero la batalla se sostiene desde el competidor.

¿Qué se evalúa en una batalla?

Androide performs during the cypher prior the Red Bull Batalla World Final © Gianfranco Tripodo / Red Bull Content Pool

Hay un acuerdo claro en la base: La improvisación.

Para Arkano ese punto aparece como eje de todo. No como un elemento más, sino como el filtro inicial desde el que se construye el resto de la evaluación: “Que demuestre que está improvisando. Detectar que lo está haciendo de verdad y que no está preparado”.

Desde ahí, su mirada se abre hacia una lógica más amplia, donde ningún criterio se impone por sí solo: “No hay un factor que pese más que otro. Evalúo todo el conjunto de características”.

Su forma de juzgar responde a eso. La batalla se entiende como un flujo continuo, donde cada intervención se suma a una lectura general. No hay cortes tajantes ni momentos aislados que definan todo. Lo que importa es cómo se sostiene el rendimiento en el total de la ronda.

En el caso del mexicano la base es la misma, pero el recorrido cambia. Su lectura entra desde lo que pasa dentro de la batalla, la sensación que transmite el competidor en tiempo real. “Me tiene que transmitir esa vibra de superioridad, esa actitud de estar por encima del otro”.

A partir de ahí, su análisis se va afinando. Se detiene en lo que marca diferencias pequeñas pero decisivas: “En los detalles muchas veces está la magia. Me fijo mucho en la seguridad del güey que está parado en el escenario, lo que está diciendo y cómo lo está diciendo”.

Pero cuando se trata de errores, esa distancia se vuelve más evidente.

Jony apunta directamente a los quiebres. A esos momentos donde una batalla pierde continuidad. “El asunto de trabarte rompe un poco la lógica”.

No habla solo del error técnico, sino del impacto que tiene en el ritmo del enfrentamiento. Una traba en el momento preciso puede cambiar la percepción completa de la ronda.

Algo similar ocurre con el reciclaje de rimas: “Si es una repetida muy evidente no me gusta mucho”. Su mirada se enfoca en eso: Detectar cuándo la batalla decae. Cuando deja de avanzar.

El español, en cambio, piensa en cómo el error se integra dentro de la lectura global. Puede pesar, pero no define por sí solo. Su evaluación sigue siendo acumulativa. Lo que ocurrió antes y después también entra en juego.

El concepto de campeón mundial

Las miradas de ambos se acercan cuando la conversación entra en el concepto de campeón. Más que centrarse en hablar de un perfil exacto o complejo, el foco se desplaza hacia el qué lleva a lograr el campeonato.

Para Arkano, la idea se descomprime. El título pierde rigidez y se mueve hacia un terreno más amplio, donde el resultado no alcanza a capturar todo lo que ocurre en una carrera. Cuando dice que “no hay ninguna diferencia entre un freestyler común y un campeón mundial. Es cuestión de cómo se dan los resultados”, lo que instala es una lectura que relativiza el trofeo como medida única. Hay campeones, sí, pero también hay niveles que conviven fuera de ese resultado.

Esa mirada no es casual. Viene de alguien que ganó una Internacional -y además en Chile-, pero que siguió compitiendo después, que se mantuvo en el circuito y que convivió con generaciones que elevaron el estándar. Su forma de entender al campeón se construye desde ahí: desde haber estado en la cima, pero también desde haber visto que el nivel no se concentra en un solo nombre.

Jony Beltrán, en cambio, lo lleva hacia algo más cotidiano. No pasa tanto por la trayectoria como por el momento. De acuerdo al mexicano, se nota mucho cuando alguien “está teniendo ese día de campeón”.

“Llega con cierto aura, una forma distinta de pararse frente al escenario”. Es una sensación reconocible dentro de la batalla: el instante en que un MC se impone más allá de lo técnico, desde la presencia, desde la seguridad, desde cómo ocupa el escenario.

Ahí el campeón deja de ser una estadística y se convierte en un estado. En algo que ocurre en tiempo real y que se percibe incluso antes de que termine la ronda.

Entre ambos enfoques se arma una tensión interesante. El alicantino mira el resultado en perspectiva. Jony detecta el momento en que ese resultado empieza a construirse. Uno amplía el concepto. El otro lo vuelve tangible. Sin embargo ambos apuntan a que cualquiera podría serlo.

Más que una Final Internacional

Cuando la conversación se proyecta hacia lo que puede dejar esta Internacional, la mirada del español se instala directamente en el impacto que puede tener sobre la escena local.

“Chile es un país muy importante no solo para el freestyle, sino para el rap; por algo le llaman ‘el país más rapero’. Es un muy buen momento para esta Internacional porque el país local va con dos representantes increíbles, buenísimos, de lo mejor que ha tenido su historia. Esto tiene que ser un refuerzo muy grande para la escena chilena”.

La idea no se queda en el reconocimiento. Arkano está leyendo el momento. Chile llega a esta Internacional con antecedentes claros -haber sido sede en 2015 y 2021- y con una escena que, en paralelo, ha sostenido una identidad fuerte dentro del circuito.

No es solo una final más en el calendario: es una instancia que puede fortalecer el lugar que el país ya ocupa dentro del freestyle hispanohablante.

En paralelo, Jony Beltrán proyecta ese mismo evento desde otra arista: La memoria competitiva. “En los torneos puede pasar que una o dos batallas sean muy buenas. A mí me gustaría que en que en esta salieran cinco o seis batallas que trasciendan”.

Su foco está en la huella que dejan los enfrentamientos. En esa capacidad de una Internacional de producir cruces que se sostienen en el tiempo, que se convierten en referencia, que alimentan la narrativa del circuito.

Arkano mira el impacto en la escena. Jony mira el impacto en la historia competitiva.

Entre ambos aparece una lectura más amplia de lo que está en juego en Chile 2026. No solo quién levanta el título, ni solo qué batallas destacan, sino qué lugar ocupa esta edición dentro del recorrido de Red Bull Batalla.

Porque una Internacional también se mide por eso: por lo que instala, por lo que refuerza y por lo que deja resonando después de que se apaga el escenario.

Freestylers que competirán en la Final Internacional Chile 2026

El cartel internacional de 2026 reúne competidores que llegaron al evento por distintos caminos dentro del circuito: campeones nacionales de la temporada, ganadores de torneos regionales y MCs que aseguraron su presencia gracias a actuaciones destacadas en la final mundial.

Final Internacional Red Bull Batalla España 2024

Chuty (ESP) - Campeón Internacional 2023 y 2024

Gazir (ESP) - Campeón Internacional 2024, Subcampeón Internacional 2022

El Menor (CHI) - Tercer lugar Final Internacional 2024

Exe (ARG) - Cuarto lugar Final Internacional 2024

Campeones nacionales 2025

Bnet (ESP) - Campeón Internacional 2019, Campeón nacional España 2025

Teorema (CHI) - Campeón nacional Chile 2025

Larrix (ARG) - Campeón nacional Argentina 2025

Almendrades (PER) - Campeón nacional Perú 2025

Valles-T (COL) - Campeón nacional Colombia 2025

Fat Tony (MEX) - Campeón nacional México 2025

Reverse (CUB) - Campeón Estados Unidos 2025

Clasificados por torneos internacionales y regionales

Fat N (COL) - Campeón Torneo de Plazas 2026

Androide (HON) - Campeón Final Centroamérica 2026

Éxodo Lirical (RD) - Campeón Centroamérica 2024 (No pudo asistir a la Final Internacional 2024)

Clasificados por votación del público

Rapder (MEX) - Votación Mejor Segundo

Nekroos (PER) - Votación Mejor Segundo

Datos clave del evento

El campeonato reunirá a 16 freestylers clasificados durante la temporada, quienes competirán bajo el formato clásico: enfrentamientos uno contra uno en eliminación directa desde octavos de final hasta la batalla que definirá al campeón mundial.

El cuadro internacional se compondrá principalmente de ganadores de finales nacionales, a los que se suman MCs que obtuvieron su lugar mediante torneos regionales del calendario competitivo y formatos especiales como el Torneo de Plazas, que entrega un cupo directo a la instancia global.

No solo está en juego el título de campeón internacional, sino también la clasificación directa a la Final Internacional de la siguiente temporada. Tradicionalmente, el podio asegura su cupo en la próxima edición.

La jornada será transmitida en directo a través de los canales oficiales de Red Bull Batalla en plataformas digitales. A través de RBTV se podrá acceder a la señal exclusiva de la cámara del jurado.