Ya queda menos de una semana y el próximo 11 de abril, DJ Verse será encargado de instrumentalizar la Final Internacional de Chile de Red Bull Batalla en el Movistar Arena.

Con esta participación, aumenta la distancia en lo que número de participaciones como DJ en una Final Internacional de Red Bull Batalla se refiere, ya que es su cuarta participación. La primera, fue en España en el año 2014, a los dos años en Perú, en 2016, y al año siguiente, 2017, en México.

No hemos querido desaprovechar el momento y hemos conversado con él de cara a lo que será su cuarta Final Internacional.

Verse será el DJ de la Final Internacional de Red Bull Batalla en Chile © Red Bull Batalla

¿Cómo se siente volver a una Final Internacional?

Es una sensación muy buena. En la internacional de España en 2014 era todo más pequeño, pero sentíamos que esto tenia mucho potencial. Al año siguiente en Chile, se notó ese ascenso, y en Perú al próximo año pude vivirlo ante mas de veinte mil personas.

Poder estar ahí mas de diez años después de que mi camino en el freestyle empezara, viendo lo que ha avanzado el panorama y todo lo que hemos evolucionado, es increíbl. Hay mayor calidad de los eventos, mayor calidad musical en las instrumentales, y en los mismos freestyles.

¿En qué ha evolucionado Verse desde su última internacional en 2017?

Al final como personas evolucionamos año a año y he madurado en todo, obviamente también en mi faceta de DJ y productor.

Esa internacional en concreto, me dejó muy buen sabor de boca y la considero como una de mis mejores trabajos, pero tanto a nivel técnico como en producciones propias ha habido mucha mejora.

Desde entonces he tenido muchos eventos, he conocido perfiles diferentes de MCs, y tanto la escena como yo estamos más preparados en general.

¿Qué tienes preparado para la gran fecha? ¿Cómo seleccionas los beats?

Creo que en los últimos años ha cambiado bastante la tendencia de instrumentales, sobre todo los que no son de unos BPM más relajados y más clásicos, por así decirlo. Ahí es donde hay que dar un punto más. Antiguamente había dos tipos de beats muy marcados, y ahora el abanico es más amplio.

La selección se sigue basando en sacar lo mejor de cada competidor, sumando en cada batalla. Al final la selección para mí significa que un beat que por separado pueda ser muy bueno, sume a lo que está pasando en el escenario en ese momento.

Quotation Todo eso, y un toque de agresividad marca de la casa. DJ VERSE

¿Qué beats dirías que son los más históricos en Red Bull Batalla de tu propia mano y de la mano de otros compañeros y compañeras?

Me preguntabas antes por la Final Internacional de México, en 2017. En la final sonó Frenchi , que ya había sonado en la nacional de España de este mismo año, y creo que fue bastante mítica. También Luna Llena , que sonó entre otras batallas, en los cuartos de final entre BTA y Walls.

Luego cambio un poco la tendencia, pero también hubo beats agresivos que me gustaron, como Graham y Global Offensive.

De mis compañeros, hay miles que pongo por encima de los míos. Me quedo con el de Devakuo y C'mon titulado Drama, Omerta también del mismo C'mon, y como no, Baghira con Crash.

Pregunta para debate. Si un MC entra mal al beat, ¿está bien corregirlo?

Para mí el debate está en saber si ese MC ha entrado mal por un problema técnico, o simplemente ha sido una falta de talento.

Yo siempre que lo he visto en competición, lo he arreglado. Por así decirlo, he tenido la sensación de que ese competidor en ese momento no estaba escuchando correctamente. Alguna vez también he dejado que el tiempo pasara para ver si el competidor se ajustaba solo y he visto que no, con lo cual entendía que no estaba escuchando correctamente.

Sobre todo, si estamos hablando de competidores en marco internacional, que ya son gente experimentada y que ha demostrado de sobra que sin ningún problema técnico sabe adaptarse a una instrumental

La competición es entre ellos no contra la técnica y a veces pueden pasar cosas, aunque todos rememos en la misma dirección.

DJ Verse © Gianfranco Tripodo / Red Bull Content Pool

¿Cómo se encuentra el equilibrio entre el espectáculo y la equidad de dificultad entre los MCs?

Creo que los formatos de la competición muchas veces dejan espacio al espectáculo, pero también a la competición pura y dura.

Hay competidores que han dejado momentos históricos que se pueden catalogar de espectáculo y aún así no han ganado sus rondas o esos campeonatos.

Para mí esto es gracias a la configuración del día de la competición en sí. Es agradable ver que cada uno tiene aptitudes diferentes y muchas veces ha pasado. Hay minutos que parecen canciones y perduran en el tiempo pero no ganan la competición, porque esta competición al final estaba enfocada a argumento, respuesta y confrontación

A mí me encanta que sea de esta manera, pero se agradece también ese espectáculo.

Baghira, Verse y Nerso © Enrique Castro Mendivil/Red Bull Content Pool

¿Qué te han parecido las palabras de DJ Verse?

No te olvides de sintonizarnos el próximo sábado a través de los canales oficiales de Red Bull Batalla, y comenta con el hashtag #RedBullBatalla el nombre del beat que Verse debería poner sí o sí