Votación Mejor Segundo Red Bull Batalla 2026

La última palabra vuelve a estar en tus manos. Del 10 al 17 de marzo (ambos días incluidos), podrás participar en la votación del mejor segundo y decidir qué MCs ocuparán los dos últimos cupos para la Final Internacional de Red Bull Batalla en Chile el próximo 11 de abril.
Vota AQUÍ para escoger al Mejor Segundo.
De nuevo, los subcampeones del circuito tienen una segunda oportunidad para llegar a la Final Internacional. En esta edición, los dos MCs más votados conseguirán su plaza y completarán el cartel de la Final Internacional de Red Bull Batalla.
Estos son los participantes a la votación del Mejor Segundo:
- Adesong (Chile)
- Dani VK (España)
- Cobe (Argentina)
- Nekroos (Perú)
- Nico B (Estados Unidos)
- J1 (Colombia)
- Rapder (México)
- Chang (Sudamérica)
- 99 (Torneo de Plazas)
- Eros EQ (Centroamérica)
La votación de Mejor Segundo ya ha cambiado la historia de Red Bull Batalla en varias ocasiones. En 2024, Potencia, Teorema y Exe lograron su pase a la Final Internacional en España gracias al apoyo de la audiencia. 2022, Teorema ganó la votación ese año, RC consiguió su plaza en 2021, Jaze fue el más votado en 2019 y Chuty años antes en 2016.
¿Quiénes serán los clasificados como mejor segundo este año?
Apoya a tus MCs favoritos y decide quién completará los cupos para la Final Internacional de Chile de Red Bull Batalla 2026 en: www.redbull.com/mejorsegundo