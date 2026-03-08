Votación Mejor Segundo Red Bull Batalla 2026

La votación de Mejor Segundo ya ha cambiado la historia de Red Bull Batalla en varias ocasiones. En 2024,

Potencia, Teorema y Exe

lograron su pase a la Final Internacional en España gracias al apoyo de la audiencia. 2022,

Teorema

ganó la votación ese año,

RC

consiguió su plaza en 2021,

Jaze

fue el más votado en 2019 y

Chuty

años antes en 2016.