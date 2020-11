El renacer del rap latino en Puerto Rico

. Esta canción supuso un antes y un después en el reguetón, un género que se popularizó no solo en Iberoamérica, sino en todo el mundo.

X 100pre, el primer álbum de Bad Bunny, ganó el Grammy Latino al Mejor Álbum de Música Urbana. Su siguiente trabajo, YHLQMDLG, llegó al número 2 en el US Billboard 200, lo que lo convertía en el álbum completamente en español que lograba el puesto más alto en la lista estadounidense. En 2020 Bad Bunny se convirtió en el primer artista latino de música urbana que acaparaba la portada de la revista Rolling Stone.

X 100pre, el primer álbum de Bad Bunny, ganó el Grammy Latino al Mejor Álbum de Música Urbana. Su siguiente trabajo, YHLQMDLG, llegó al número 2 en el US Billboard 200, lo que lo convertía en el álbum completamente en español que lograba el puesto más alto en la lista estadounidense. En 2020 Bad Bunny se convirtió en el primer artista latino de música urbana que acaparaba la portada de la revista Rolling Stone.

X 100pre, el primer álbum de Bad Bunny, ganó el Grammy Latino al Mejor Álbum de Música Urbana. Su siguiente trabajo, YHLQMDLG, llegó al número 2 en el US Billboard 200, lo que lo convertía en el álbum completamente en español que lograba el puesto más alto en la lista estadounidense. En 2020 Bad Bunny se convirtió en el primer artista latino de música urbana que acaparaba la portada de la revista Rolling Stone.

El hip-hop en español no es nuevo en Puerto Rico, sino que forma parte de la cultura musical de la isla. A pesar de que Daddy Yankee alcanzó la fama mundial gracias a reguetón, empezó su carrera como rapero.

El hip-hop en español no es nuevo en Puerto Rico, sino que forma parte de la cultura musical de la isla. A pesar de que Daddy Yankee alcanzó la fama mundial gracias a reguetón, empezó su carrera como rapero.

El hip-hop en español no es nuevo en Puerto Rico, sino que forma parte de la cultura musical de la isla. A pesar de que Daddy Yankee alcanzó la fama mundial gracias a reguetón, empezó su carrera como rapero.

, conocido como “el padre del hip-hop latino”, e incluso colaboró en 1997 en The Profecy con

Vico C

Daddy Yankee estuvo muy influenciado por el MC Vico C , conocido como “el padre del hip-hop latino”, e incluso colaboró en 1997 en The Profecy con Nas , el rapero de Brooklyn, pero al final Daddy Yankee se decidió por el reguetón. Artistas como Tego Calderón y Residente contribuyeron a popularizar el rap en Puerto Rico, al fundir el hip-hop estadounidense con los ritmos caribeños y la lengua española.

Daddy Yankee estuvo muy influenciado por el MC Vico C , conocido como “el padre del hip-hop latino”, e incluso colaboró en 1997 en The Profecy con Nas , el rapero de Brooklyn, pero al final Daddy Yankee se decidió por el reguetón. Artistas como Tego Calderón y Residente contribuyeron a popularizar el rap en Puerto Rico, al fundir el hip-hop estadounidense con los ritmos caribeños y la lengua española.

Escucha bajo estas líneas el tema Last Day a cargo de Palazzo, Yartzi y Berna.

Escucha bajo estas líneas el tema Last Day a cargo de Palazzo, Yartzi y Berna.

Escucha bajo estas líneas el tema Last Day a cargo de Palazzo, Yartzi y Berna.

Last Day

. Asegura que la primera vez que escuchó hip-hop fue amor a primera vista. Empezó a componer sus propias canciones de rap y a buscar una crew con la que aprender. Enseguida se vio envuelto en batallas, lo que le llevó a mejorar cada día. “El rap es un estado mental. No es lo mismo que grabar o componer música. Debes pensar en ese instante, hay que tener agilidad mental”, explica Yartzi.