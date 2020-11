Zeb Powell quiere revolucionar el snowboard

Una vez en cada generación aparece un snowboarder que lo cambia todo y eso fue lo que ocurrió en enero de 2020. “No me lo podía creer. Recibí un mensaje en el móvil por parte de uno de los responsables de los X Games que decía: ‘Hola, trabajo para los X Games. ¿Me podrías dar tu email?’. No me lo podía creer. Estaba con un amigo y le pasé mi móvil. Todavía no era oficial pero los dos vimos lo que iba a pasar”, recuerda Zeb Powell.

Una vez en cada generación aparece un snowboarder que lo cambia todo y eso fue lo que ocurrió en enero de 2020. “No me lo podía creer. Recibí un mensaje en el móvil por parte de uno de los responsables de los X Games que decía: ‘Hola, trabajo para los X Games. ¿Me podrías dar tu email?’. No me lo podía creer. Estaba con un amigo y le pasé mi móvil. Todavía no era oficial pero los dos vimos lo que iba a pasar”, recuerda Zeb Powell.

Una vez en cada generación aparece un snowboarder que lo cambia todo y eso fue lo que ocurrió en enero de 2020. “No me lo podía creer. Recibí un mensaje en el móvil por parte de uno de los responsables de los X Games que decía: ‘Hola, trabajo para los X Games. ¿Me podrías dar tu email?’. No me lo podía creer. Estaba con un amigo y le pasé mi móvil. Todavía no era oficial pero los dos vimos lo que iba a pasar”, recuerda Zeb Powell.

“Más tarde recuerdo que ese día estaba en casa de mi amigo. Hacía un buen día y estábamos pasando el rato en el porche. De pronto recibí un mensaje que decía: ‘Has sido invitado a los X Games…’. Me volví un poco loco y me llevé las manos a la cabeza”. El mundo iba a conocer a uno de los riders más dinámicos del momento...

“Más tarde recuerdo que ese día estaba en casa de mi amigo. Hacía un buen día y estábamos pasando el rato en el porche. De pronto recibí un mensaje que decía: ‘Has sido invitado a los X Games…’. Me volví un poco loco y me llevé las manos a la cabeza”. El mundo iba a conocer a uno de los riders más dinámicos del momento...

“Más tarde recuerdo que ese día estaba en casa de mi amigo. Hacía un buen día y estábamos pasando el rato en el porche. De pronto recibí un mensaje que decía: ‘Has sido invitado a los X Games…’. Me volví un poco loco y me llevé las manos a la cabeza”. El mundo iba a conocer a uno de los riders más dinámicos del momento...

Muchos snowboarders profesionales vienen de zonas montañosas con gran cantidad de nieve pero ese no es el caso de Zeb Powell: “Soy de Waynesville, Carolina del Norte, la zona para practicar que tenía más cerca era Cataloochee Ski Area, que estaba a 30 minutos de donde vivía. Allí la escena del snow no es muy grande pero sí que había unos tipos que se dedicaban a hacer vídeos y cosas así”, recuerda.

Muchos snowboarders profesionales vienen de zonas montañosas con gran cantidad de nieve pero ese no es el caso de Zeb Powell: “Soy de Waynesville, Carolina del Norte, la zona para practicar que tenía más cerca era Cataloochee Ski Area, que estaba a 30 minutos de donde vivía. Allí la escena del snow no es muy grande pero sí que había unos tipos que se dedicaban a hacer vídeos y cosas así”, recuerda.

Muchos snowboarders profesionales vienen de zonas montañosas con gran cantidad de nieve pero ese no es el caso de Zeb Powell: “Soy de Waynesville, Carolina del Norte, la zona para practicar que tenía más cerca era Cataloochee Ski Area, que estaba a 30 minutos de donde vivía. Allí la escena del snow no es muy grande pero sí que había unos tipos que se dedicaban a hacer vídeos y cosas así”, recuerda.