Con i suoi 4.478 m di altezza, il Cervino è stato il teatro di una tragedia personale per l' ultrarunner e alpinista Fernanda Maciel , comportando anche una sua degenza in ospedale. Ma Maciel ha recentemente sconfitto i suoi demoni per raggiungerne la cima nelle stesse 24 ore in cui ha scalato il Gran Paradiso.

Dopo questa sua impresa sul piano fisico, mentale ed emotivo, eccovi le 10 cose da sapere sull'ultrarunner brasiliana.

1. Ha lavorato come avvocato specializzato in salvaguardia dell'ambiente

Prima di dedicarsi a tempo pieno all'ultrarunning , Maciel ha lavorato nel campo legale con focus sull'ambiente nel sua terra natia, il Brasile. Ha continuato la sua carriera per cinque anni, ma 15 anni fa ha deciso di andarsene.

Di quel lavoro precedente, ha detto: " Non mi manca , dato che ho scelto io di lasciare il mio lavoro come avvocato. Quando lavori per lo stato e il paese, ti rendi conto che c'è in gioco molta politica, e tanta burocrazia ".

2. Prende ispirazione dal protagonista di Free Solo, Alex Honnold

L'atleta brasiliana ha due modelli principali a cui si ispira nella corsa e nell'alpinismo: la pioniera dello sci alpino Hilaree Nelson , e Alex Honnold , famoso per essere diventato il primo uomo a scalare El Capitan in free climbing , e immortalato nel documentario biografico permiato agli Oscar, Free Solo.

Ma oltre alle loro imprese sportive, sono altre le cose che l'hanno ispirata. Afferma: "Prendi Alex: ha creato una sua fondazione e io lo sostengo. Penso che come atleta sia molto interessante essere in grado di aiutare gli altri ".

3. Aspira alla perfezione... come Nadia Comaneci

Nei suoi anni formativi, Maciel è stata anche una ginnasta in erba - la sua prima vera passione sportiva - e la sua ispirazione è stata Nadia Comaneci , la ginnasta rumena nota per aver ottenuto la prima serie di punteggi perfetti vincendo così l'oro olimpico nel 1976.

"Era l'unica ad aver raggiunto la perfezione", ha detto Maciel. "E deve aver richiesto così tanto allenamento. In alcuni sport puoi allenarti ed essere un campione, ma con la ginnastica è pazzesco, ci deve essere tanto allenamento ma anche tanto talento. Lei per me è stata realmente in grado di raggiungere il suo potenziale massimo ".

Maciel stabilisce un nuovo tempo record sul Gran Paradiso © Mathis Dumas/Red Bull Content Pool

4. Il suo sogno è correre e conquistare l'Everest

Se i soldi non fossero un problema, l'ultrarunner brasiliana afferma che affrontare l'Everest e salirlo in corsa dove possibile sarebbe l'impresa che sogna.

Non ha idea se sarà qualcosa che sarà in grado di realizzare. Ha detto: “Il progetto dei miei sogni è l'Everest, ma è molto dispendioso. Spero di poterlo fare in futuro. Ho davvero bisogno di fare più esperienza. Il prossimo anno cercherò di correre per 8.000 metri ad alta quota , perché mi è necessario fare questa esperienza in alta montagna, e anche conoscere la mia velocità".

5. Suo nonno ha provato a tornare al Jiu Jitsu a 75 anni!

Le radici della famiglia Maciel non sono nel running o nell'alpinismo, il loro background sportivo appartiene al mondo delle arti marziali .

Suo nonno era un campione di jiu jitsu , mentre suo padre diventò un maestro di capoeira . Tuttavia, lei e la sua famiglia hanno dovuto tenere a freno il nonno sulle arti marziali in età avanzata. Ha raccontato: "Mio nonno ha cercato di tornare a combattere quando aveva 75 anni, ma era troppo pericoloso!".

Sin da quando avevo 15 anni, sapevo che la mia missione nel mondo era di proteggere l'ambiente Fernanda Maciel

6. Andava a scuola correndo perchè era più veloce e meno costoso dell'autobus

Quando Maciel andava ancora a scuola, decise che le sue scarpe da corsa erano il mezzo di trasporto migliore per raggiungere la sua classe.

Ha raccontato: "Era più veloce che prendere l'autobus e non volevo chiedere a mio padre i soldi per il biglietto! Quindi andavo e tornavo da scuola correndo. L'edificio scolastico era in collina, quindi era su e giù - non era facile, era molto ripido".

7. Durante la scalata del Cervino ha temuto di perdere la vista...

Nel suo primo tentativo sul Monte Cervino , le condizioni climatiche erano così avverse che le sue palpebre si sono congelate e ha avuto paura di essere diventata cieca .

Ricordando quel momento, dice: "Non riuscivo ad aprire gli occhi e sono stata sola per tre giorni in un letto d'ospedale. Ero in questo ospedale dove nessuno parlava inglese. Ma il secondo giorno sono riuscita a parlare con un'infermiera italiana, che ha preso il mio cellulare per chiamare un amico e spiegare che ero lì. Quella volta ho pensato di aver perso la vista: il momento più spaventoso della mia vita è stato in quell'ospedale ".

Maciel durante la sua corsa record sull'Aconcagua © Gustavo Cherro/Red Bull Content Pool

8. Il suo amico e coinquilino Gonzalo ha perso la vita su quella stessa montagna

Maciel ha vissuto anche un dramma, quando il suo amico e coinquilino argentino è morto accompagnando un cliente inglese in una spedizione sul Cervino; cosa che ha ulteriormente reso la sua scalata una "sfida emotiva" .

Maciel ricorda: “ Ho perso Gonzalo . Il giorno prima abbiamo cenato assieme, e stavo partendo per una gara in Austria. Sono arrivata lì e una collega mi ha detto che un grosso masso era caduto e aveva ucciso Gonzalo e il suo cliente inglese. Questo ha avuto un forte impatto su di me , e non sono riuscita a correre bene".

9. Il giorno prima della conquista del Cervino, c'è stata una grossa frana

Maciel stava valutando se affrontare la sua doppia sfida Gran Paradiso-Cervino il giovedì o il venerdì della settimana in questione. Ha optato per il giovedì, una mossa saggia se si tiene conto degli eventi del giorno successivo.

Ha rivelato: “Venerdì un elicottero ha dovuto soccorrere 20 alpinisti a causa di una frana. Sono stata molto fortunata, è una montagna molto pericolosa. A causa del cambiamento climatico , ci sono molte frane e smottamenti".

10. Il suo obiettivo è salvare il pianeta correndo

Oltre alle sue varie spedizioni, il cambiamento climatico è la cosa che la muove e motiva nelle sue imprese sportive, ma anche in altri aspetti della sua vita.

Spiegando il suo approccio ecologico allo sport e alla vita in generale, ha detto: “Sin da quando avevo 15 anni, sapevo che la mia missione nel mondo era proteggere l'ambiente . Amo la natura e mi sento a casa in montagna. Quella è casa mia, ed è per questo che mi piace così tanto. Penso che ispirare le persone tramite la montagna sia un lavoro migliore e più efficace - vedo più aspetti positivi rispetto a lavorare in un ufficio come facevo prima.