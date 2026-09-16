Storia e tradizioni: le 10 località dell'entroterra più belle della Puglia

Quando si pensa alla Puglia, l’immaginario porta spesso verso spiagge bianche, acque cristalline e borghi affacciati sul mare. Polignano a Mare, località che anche nel 2026 ospiterà il round italiano della Red Bull Cliff Diving World Series, è un esempio perfetto di tutto ciò.

Un altro volto della regione, tuttavia, lo si può trovare lontano da quella costa che è da sempre associata alla Puglia. Lo si scopre infatti tra le colline della Valle d’Itria, i paesaggi della Murgia, le campagne punteggiate di ulivi secolari, le masserie, i trulli e le città d’arte.

Visitare l’entroterra significa scoprire una Puglia dal ritmo più lento, dove il paesaggio diventa protagonista assoluto: le strade attraversano distese di ulivi e vigneti, muretti a secco e masserie, mentre i centri storici conservano tracce delle diverse civiltà che hanno attraversato la regione. Dalla Valle d’Itria alla Murgia, fino al Salento e alla Puglia Imperiale, ecco alcune delle località più rappresentative da inserire in un itinerario alla scoperta della Puglia interna.

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01 Alberobello

Alberobello è il simbolo per eccellenza dell’entroterra pugliese e una delle località più riconoscibili dell’intera regione. La sua fama è legata ai trulli, caratteristiche abitazioni in pietra a secco con tetto conico che costituiscono interi quartieri del centro storico. Il Rione Monti e l’Aia Piccola offrono la possibilità di passeggiare tra queste architetture uniche, mentre il Trullo Sovrano rappresenta uno degli edifici più significativi del borgo. I trulli di Alberobello sono Patrimonio Mondiale UNESCO dal 1996.

02 Locorotondo

Arroccato su una collina della Valle d’Itria, Locorotondo deve il proprio nome alla caratteristica forma circolare del nucleo storico. Il borgo è celebre sia per le case bianche, i vicoli curati e i balconi fioriti, sia per il paesaggio agricolo che lo circonda, fatto di vigneti, uliveti, masserie e trulli. Dal centro storico si aprono scorci panoramici sulla Valle d’Itria, che rendono Locorotondo una delle località più suggestive per comprendere il paesaggio rurale della Puglia centrale.

03 Cisternino

Cisternino è uno dei borghi più caratteristici della Valle d’Itria e colpisce soprattutto per l’armonia del suo centro storico. Le abitazioni bianche, i vicoli e le piccole piazze creano un ambiente raccolto e autenticamente mediterraneo. Appena fuori dal paese, invece, il paesaggio si apre su uliveti secolari, masserie e trulli. Insieme ad Alberobello e Locorotondo, Cisternino viene considerato una delle località simbolo della Valle d’Itria, dove architettura, agricoltura e tradizioni locali convivono in modo particolarmente armonioso.

04 Martina Franca

Nel cuore della Valle d’Itria, Martina Franca è una destinazione ideale per chi ama storia, arte e architettura. Il centro storico è caratterizzato da un raffinato stile barocco, visibile nella Basilica di San Martino, nel Palazzo Ducale e nelle numerose chiese e dimore storiche. La posizione collinare, a circa 400 metri di altitudine, offre inoltre un paesaggio completamente diverso da quello della vicina costa. Martina Franca è anche profondamente legata alla cultura gastronomica della Valle d’Itria, con specialità come il capocollo e le bombette.

05 Ostuni

Ostuni, la celebre Città Bianca, regala da sempre alcune delle immagini più iconiche della Puglia. Il centro storico si sviluppa sulla sommità di una collina e appare come un insieme compatto di case, vicoli e edifici imbiancati a calce. Passeggiando nel borgo si incontrano architetture religiose, palazzi storici e terrazze panoramiche dalle quali lo sguardo raggiunge gli uliveti e, in lontananza, il mare Adriatico. Il fascino di Ostuni nasce proprio dall’incontro tra il patrimonio urbano e il paesaggio agricolo circostante.

06 Lecce

Lecce è una delle principali città d’arte della Puglia e una tappa imprescindibile per chi desidera conoscere il patrimonio storico dell’entroterra salentino. Il suo centro storico è celebre soprattutto per il barocco leccese, sviluppato attraverso l’uso della caratteristica pietra locale, facilmente lavorabile e capace di assumere decorazioni estremamente elaborate. La Basilica di Santa Croce, Piazza Sant’Oronzo, il Duomo e l’Anfiteatro Romano raccontano epoche differenti e rendono Lecce una città in cui il patrimonio romano, medievale e barocco convive in un contesto urbano particolarmente suggestivo.

07 Altamura

Nell’area dell’Alta Murgia, Altamura è una città dalla storia antica, conosciuta anche per il celebre pane che porta il suo nome. Il centro storico conserva corti, claustri e architetture religiose che testimoniano la lunga evoluzione della città, mentre il territorio circostante si apre nel caratteristico paesaggio murgiano. Altamura rappresenta una destinazione capace di unire cultura, archeologia, tradizioni agricole e gastronomia, offrendo una prospettiva diversa rispetto ai più conosciuti borghi della Valle d’Itria. La Murgia e le sue gravine costituiscono uno dei paesaggi più caratteristici dell’entroterra pugliese.

08 Gravina in Puglia

Gravina in Puglia è una delle località più affascinanti dell’Alta Murgia, famosa per il profondo canyon naturale che attraversa il territorio e per le numerose testimonianze della civiltà rupestre. Grotte, chiese scavate nella roccia e insediamenti ipogei raccontano un modo di abitare il paesaggio sviluppatosi nel corso dei secoli. La posizione della città, sospesa tra il centro abitato e la gravina, permette di osservare uno dei paesaggi più spettacolari dell’entroterra pugliese, dove natura e storia sembrano fondersi.

09 Andria e Castel del Monte

Andria è una delle città simbolo della Puglia Imperiale e rappresenta un ottimo punto di partenza per scoprire il territorio legato alla figura di Federico II. Poco distante dalla città si trova Castel del Monte, uno degli edifici più celebri della Puglia e Patrimonio Mondiale UNESCO. La fortezza, caratterizzata dalla sua straordinaria pianta ottagonale, domina il paesaggio dell’Alta Murgia e costituisce uno dei monumenti più riconoscibili dell’Italia meridionale. La Regione Puglia lo indica come uno dei principali simboli della Puglia Imperiale, terra di castelli, cattedrali e paesaggi murgiani. A Agenzia Regionale del Turismo Puglia

10 Conversano

Conversano, sulle prime alture delle Murge baresi, è una località in cui storia e paesaggio rurale si incontrano. Il centro storico conserva importanti testimonianze architettoniche, tra cui il castello e la cattedrale, mentre intorno alla città si estendono campagne caratterizzate da uliveti e coltivazioni tipiche della Puglia centrale. La sua posizione permette di costruire facilmente un itinerario che colleghi l’entroterra alla costa adriatica, inserendo Conversano in un percorso più ampio alla scoperta della Puglia dei borghi e delle città storiche.

L’entroterra pugliese offre quindi un modo diverso di conoscere la regione. Alberobello e i suoi trulli, Locorotondo e Cisternino con le loro atmosfere raccolte, Martina Franca e il suo barocco, Ostuni e le sue case bianche, Lecce e la pietra scolpita, Altamura e Gravina con i paesaggi della Murgia, fino ad Andria e Castel del Monte: ogni destinazione aggiunge un tassello alla storia e all’identità della Puglia .

È proprio nella relazione tra borghi, campagne, masserie, città d’arte e paesaggi rurali che emerge uno dei volti più autentici della regione. La Puglia non è soltanto una destinazione balneare, ma un territorio da attraversare lentamente, lasciandosi guidare dai colori della pietra, dal profumo degli ulivi, dalle tradizioni gastronomiche e dalle architetture che raccontano secoli di storia. Un viaggio nell’entroterra pugliese diventa così un’occasione per scoprire una regione ancora più ricca, sfaccettata e sorprendente.

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