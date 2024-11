La storica vittoria dei T1: i 10 momenti più importanti dei Worlds 2024

I Worlds di League of Legends 2024 sono stati un evento spettacolare che ha ricordato a tutti noi perché la creazione di Riot Games è l'apice di tutti gli eventi esports del mondo.

La finale ha infranto ogni record, diventando l'evento esports più seguito di tutti i tempi, con un picco di pubblico di oltre 6,9 milioni di persone (al di fuori della Cina) che si sono sintonizzate sulle cinque partite tra T1 e Bilibili Gaming (BLG).

I due titani si sono scontrati alla O2 Arena di Londra, continuando la storica rivalità tra la sudcoreana LCK e la cinese LPL, per portare il sensazionale torneo a un meritato culmine. Ecco i momenti salienti di un mese entusiasmante passato in compagnia dei migliori giocatori di League of Legends al mondo.

01 I brasiliani paiN Gaming entrano nella storia dei Mondiali

Il sorriso dei paiN, che finalmente sono tornati sul palco dei Worlds. © Riot Games

Prima dell'inizio dell'Evento Principale, i Play-In di quest'anno sono stati particolarmente emozionanti: l'America Latina e il Brasile si sono sfidati per l'ultima volta come regioni indipendenti. A partire dal 2025, si sfideranno con il Nord America nella neonata LTA (League of Legends Championship of the Americas).

In un momento poetico, Movistar R7 di LLA e paiN Gaming di CBLoL si sono sfidati in una serie al meglio delle tre partite per decidere chi avrebbe conquistato un posto nella fase svizzera. Dopo tre partite molto combattute, i paiN sono diventati l'orgoglio del Brasile portando la regione all'evento principale per la prima volta dall'introduzione dei Play-In nel 2017.

E per rendere questo straordinario risultato ancora più speciale, i fan brasiliani hanno gioito guardando la loro squadra battersi in una partita da sogno contro i più grandi di tutti i tempi, i T1.

02 G2 Esports si scontra con entrambi i finalisti dei Worlds

Tutti gli occhi erano puntati sull'europea G2 Esports, che secondo le previsioni sarebbe stata la migliore squadra occidentale del torneo dopo aver vinto tutti e tre i titoli LEC di quest'anno.

G2 sono usciti prematuramente, ma devono essere orgogliosi del risultato © Riot Games

La squadra, estremamente talentosa e guidata dal leggendario Rasmus "Caps" Winther, ha lottato valorosamente nelle fasi svizzere e ha persino ottenuto una vittoria contro gli eventuali semifinalisti Weibo Gaming. Tuttavia, cercare di sconfiggere i finalisti T1 e BLG si è rivelato un compito troppo arduo anche per l'ambiziosa squadra dei G2. Pur essendo chiaramente delusi, i giocatori dei G2 possono andare a casa a testa alta per quanto hanno messo alla prova le migliori squadre del mondo.

03 La creatività di FlyQuest ha alimentato le speranze dell'occidente

Dopo l'eliminazione dei G2, le speranze occidentali nei Knockout sono ricadute unicamente sulle spalle dei campioni della NA LCS FlyQuest, che non hanno deluso.

La squadra nordamericana è rimasta fedele al suo stile di gioco unico e alla fine ha trovato qualcosa che funzionava: il jungler Kacper "Inspired" Słoma ha scioccato tutti bloccando Nunu sia contro il Team Liquid che contro i campioni in carica del Mid-Season Invitational Gen.G, per la gioia della streamer dei G2 Kesha.

Anche Bwipo è rimasto stupito dall'incredibile risultato della sua squadra © Riot Games

Le loro scelte poco ortodosse, come Fiddlesticks, hanno funzionato a meraviglia e FlyQuest ha messo in difficoltà i Gen.G, potenti del Team Liquid, tanto da costringerli a giocare una gara 5 in quella che verrà ricordata come una delle più grandi performance da sfavoriti. Anche se alla fine Gen.G ha vinto, questa formazione di FlyQuest ha dato alla LCS un addio internazionale che rimarrà a lungo nei cuori e nei ricordi dei fan di LoL del Nord America.

04 HLE e BLG hanno messo in scena un workshop di combattimenti di squadra

Il quarto di finale tra i campioni di LCK Hanwha Life Esports e BLG è stato uno dei più divertenti del torneo, in quanto entrambe le squadre hanno dato prova di una straordinaria abilità in una serie di scontri di squadra mozzafiato.

Uno di questi combattimenti ha portato forse al momento esteticamente più bello e cinematografico della storia degli esports: Zeka e Knight hanno entrambi ultato nello stesso identico momento, creando la magnifica scena che trovate qui sotto.

05 Faker testa i limiti contro il rivale di metà corsia Chovy

Per anni, i fan e gli analisti hanno speculato su chi fosse il miglior mid-laner del mondo dopo Lee "Faker" Sang-hyeok. Nessun giocatore è ancora riuscito a eguagliarlo, ma uno dei principali contendenti è la superstar dei Gen.G Jeong "Chovy" Ji-hoon, che ha avuto la possibilità di dimostrare il proprio valore in una grande semifinale contro i T1.

Tuttavia, Faker ha dimostrato perché è così difficile da sconfiggere in uno dei filmati più virali dei Mondiali di quest'anno . Nonostante la salute fosse bassa, Faker si è rifiutato di indietreggiare contro il suo potenziale successore e ha assurdamente costretto Chovy a bruciare il suo flash in una strabiliante dimostrazione di abilità meccanica. Questa giocata coraggiosa è stata un evidente gioco mentale: Faker ha sfidato senza paura il suo rivale LCK per cercare di rivendicare il suo trono.

06 Gumayusi assaggia la cucina locale

Il pubblico di Parigi era elettrizzato e ha creato un'atmosfera incredibile durante i quarti e le semifinali. Tuttavia, dopo tutte le partite e le giocate incredibili, la reazione più forte della folla in Francia è arrivata da un'intervista.

Dopo la straordinaria vittoria contro i Gen.G, il giocatore di T1 botlaner Lee "Gumayusi" Min-hyeong ha ricevuto un croissant comicamente enorme per commemorare l'ultima partita del 2024 nel paese. Dopo aver dato un grosso morso, Gumayusi ha esclamato "È buono", accolto da un boato e dagli applausi della folla locale.

07 I Linkin Park dominano la cerimonia di apertura

Heavy is the Crown è uscito solo da un mese, ma è già diventato il più grande inno dei Worlds di sempre, con quasi 10 milioni di visualizzazioni nelle prime 24 ore dalla sua uscita e oltre 360 milioni di streaming totali.

La versione dal vivo non ha deluso in una spettacolare cerimonia di apertura, che ha visto la nuova cantante dei Linkin Park, Emily Armstrong, esibirsi nell'urlo prolungato della canzone mentre l'iconica Summoner's Cup saliva sul palco, dando il via a una delle giornate più epiche.

08 I BLG diventano i Re del primo sangue

BLG sono stati incredibili per tutta la finale © Riot Games

I BLG, campioni in carica della LPL, hanno rischiato di non arrivare ai Knockout dopo aver faticato nelle Fasi Svizzere. Tuttavia, la squadra si è ripresa alla grande e alla fine è arrivata fino alla finale con un'impressionante inversione di tendenza.

Nella grand final, abbiamo visto i massimi livelli che ci si aspettava da questa squadra di talento, che ha affrontato i T1 ed è arrivata ad un passo dallo sconfiggere quello che è forse il più grande roster di LoL mai assemblato.

I BLG non hanno mostrato alcun segno di paura in questa grande occasione e hanno conquistato il primo sangue in tutte e cinque le partite, un'impresa mai riuscita prima in una finale dei Mondiali. Sono stati in grado di uccidere due volte Gumayusi, che ha l'abitudine di registrare partite senza morti, al primo livello, aumentando la pressione sui campioni in carica.

09 I T1 conquistano lo storico quinto titolo mondiale

In uno dei più grandi successi della storia di League of Legends, i T1 hanno vinto per la seconda volta i titoli mondiali e questa volta lo hanno fatto con lo stesso roster del 2023.

T1 si conferma la squadra più forte di LoL © Riot Games

Si è trattato della terza finale mondiale consecutiva per l'iconica squadra, che ancora una volta si è dimostrata all'altezza della situazione dopo una difficile stagione nazionale che l'ha vista qualificarsi a malapena per il torneo internazionale come quarta testa di serie della Corea.

La serie, estremamente tesa, si è protratta fino a cinque partite, in quanto i BLG hanno portato a casa le prime partite e i T1 hanno mostrato un eccellente capacità d'assedio concentrandosi sui Voidgrubs. Tuttavia, la quinta e ultima partita è stata decisa da scontri ravvicinati e da decisioni in una frazione di secondo. Faker ha giocato una partita immensa con Galio, un pick con cui storicamente ha punito le squadre LPL, ma anche il supporto Ryu "Keria" Min-seok merita una menzione per una geniale Poppy ult su Ahri che ha fatto guadagnare tempo a Faker per una giocata miracolosa nel teamfight che ha vinto la serie .

10 Faker torna al suo massimo splendore

Faker non solo è diventato il primo cinque volte campione del mondo, sollevando la Coppa dell'evocatore 11 anni dopo la sua prima vittoria nel 2013, ma è anche diventato il primo professionista a vincere due MVP dei Worlds.

Faker ha vinto un'altra Summoner's Cup, 11 anni dopo la prima. © Riot Games

È stato un anno difficile per l'iconico midlaner, che è rimasto fuori per gran parte dell'anno a causa di un infortunio al polso. Tuttavia, il duro lavoro dello staff dei T1 per modificare la sua postura e favorire il suo recupero ha dato i suoi frutti e abbiamo assistito forse alla più grande serie della stimata carriera del 28enne.

Negli ultimi anni, Faker è stato talvolta messo in secondo piano e ha permesso ai suoi compagni di squadra di brillare, ma non è stato così a Londra. Nelle partite quattro e cinque, Faker ha giocato alla grande, con un impegno incredibile e la sua caratteristica capacità di sfuggire miracolosamente alle situazioni più pericolose.

Faker è stato davvero all'altezza del suo soprannome di "Re Demone Imprendibile". Il suo successo senza precedenti e la sua longevità lo rendono il più grande atleta di sempre nel mondo degli esports e il midlaner T1 non sembra mostrare segni di cedimento.