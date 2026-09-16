I sapori della Puglia: 10 specialità gastronomiche da scoprire

Dal Gargano al Salento, passando per la Valle d’Itria, la Murgia e le città affacciate sull’Adriatico e sullo Ionio, la cucina pugliese racconta un territorio profondamente legato alla terra, al mare e alle tradizioni delle comunità locali. Olio extravergine d’oliva, grano duro, ortaggi, legumi, formaggi, pesce fresco e prodotti della pastorizia sono protagonisti di una gastronomia semplice solo in apparenza, capace di trasformare ingredienti genuini in piatti diventati celebri in tutta Italia.

Mangiare in Puglia significa quindi intraprendere un viaggio attraverso territori diversi. Sulla costa il pescato del giorno, le cozze e il pesce azzurro incontrano ricette tramandate da generazioni; nell’entroterra dominano invece pasta fresca, pane, legumi, carni e prodotti caseari. È proprio questo equilibrio tra mare e campagna a rendere l’enogastronomia pugliese una delle esperienze più autentiche da vivere durante un viaggio nella regione, effettuato magari per assistere alle spettacolari evoluzioni degli atleti protagonisti della Red Bull Cliff Diving World Series 2026 a Polignano a Mare.

01 Orecchiette con le cime di rapa

Le orecchiette con le cime di rapa sono probabilmente il piatto che più di ogni altro viene associato alla cucina pugliese. La caratteristica pasta fresca, realizzata tradizionalmente con semola di grano duro, acqua e lavorazione manuale, viene accompagnata dal sapore deciso e leggermente amarognolo delle cime di rapa, spesso valorizzato da aglio, olio extravergine e peperoncino. A Bari e nel suo centro storico la preparazione delle orecchiette è ancora una scena quotidiana capace di raccontare il forte legame tra cucina e identità locale.

02 Tiella barese di riso, patate e cozze

Dalla costa arriva una delle ricette più rappresentative dell’incontro tra terra e mare: la tiella di riso, patate e cozze. Originaria dell’area tarantina e diffusa in numerose località pugliesi, viene preparata disponendo a strati riso, patate, cozze, pomodoro, cipolla e condimenti mediterranei, prima della cottura in teglia. Il risultato è un piatto ricco e profumato, capace di riunire in una sola preparazione alcuni degli ingredienti simbolo della regione.

03 Focaccia barese

Croccante all’esterno, morbida all’interno e caratterizzata dalla presenza di pomodorini e olive, la focaccia barese è uno dei grandi simboli dello street food pugliese. Il suo legame con Bari e con la tradizione delle panetterie locali la rende molto più di un semplice prodotto da forno: è un alimento quotidiano, perfetto da gustare passeggiando tra i vicoli del centro storico o durante una sosta lungo la costa. La cultura della focaccia è profondamente legata anche alle masserie e alla tradizione della lavorazione del grano in Puglia.

04 Panzerotto pugliese

Il panzerotto è una delle specialità più amate della cucina pugliese e rappresenta alla perfezione la vocazione regionale per una gastronomia semplice, conviviale ma allo stesso tempo estremamente ricca di gusto. L’impasto viene farcito tradizionalmente con pomodoro e mozzarella, richiuso a forma di mezzaluna e fritto fino a ottenere una superficie dorata. Nato come preparazione popolare, è diventato uno dei protagonisti dello street food pugliese e continua a essere presente nelle rosticcerie, nei panifici e nelle tavole della regione.

05 Burrata pugliese

La burrata è uno dei prodotti caseari più celebri della Puglia e racchiude al suo interno una consistenza sorprendentemente cremosa. All’esterno presenta un involucro di pasta filata, mentre il cuore è composto da stracciatella e panna. La sua storia è legata alla tradizione lattiero-casearia pugliese e alla capacità dei produttori locali di valorizzare il latte attraverso lavorazioni artigianali. Degustata fresca, magari accompagnata da pane e olio extravergine, rappresenta uno degli assaggi più immediatamente riconoscibili della regione.

06 Fave e cicorie

Dalla cucina contadina dell’entroterra arriva un piatto essenziale e profondamente identitario: fave e cicorie. La purea di fave secche viene accompagnata da cicorie selvatiche, creando un contrasto tra la delicatezza cremosa dei legumi e il carattere amarognolo delle verdure. È una preparazione che racconta perfettamente la filosofia della cucina pugliese tradizionale, basata su ingredienti poveri, stagionali e facilmente reperibili, trasformati con sapienza in un piatto nutriente e gustoso.

Bombette pugliesi

Le bombette sono tra le specialità di carne più conosciute della Valle d’Itria, in particolare nell’area compresa tra Martina Franca, Cisternino e i comuni circostanti. Si tratta di piccoli involtini di carne, generalmente preparati con fettine di capocollo e farciti con formaggio, poi cotti alla brace. Il loro nome richiama proprio la forma tondeggiante e il carattere “esplosivo” del ripieno. Sono una presenza ricorrente nelle macellerie con fornello pronto, una tradizione gastronomica particolarmente caratteristica dell’entroterra pugliese.

07 Pane di Altamura

Il pane di Altamura è uno dei prodotti da forno più rappresentativi della Puglia e racconta il rapporto storico tra la regione e la coltivazione del grano duro. Originario dell’area della Murgia, è caratterizzato da una crosta consistente e da una mollica profumata e strutturata. La sua fama ha superato da tempo i confini regionali, ma assaggiarlo nel territorio di origine permette di comprenderne meglio il legame con la cultura agricola dell’Alta Murgia e con la tradizione dei forni locali. Il pane e la semola sono, del resto, elementi fondamentali della gastronomia pugliese.

08 Puccia salentina

Nel Salento il pane diventa anche street food attraverso la puccia, un prodotto da forno dalla forma tondeggiante che viene aperto e farcito con ingredienti diversi. Verdure, formaggi, salumi, olive e altri prodotti del territorio possono trasformarla in un pasto completo e ricco di sapori mediterranei. La sua versatilità ha contribuito a renderla una delle specialità più riconoscibili della cucina salentina, particolarmente apprezzata nelle località turistiche del sud della Puglia.

09 Cartellate

La tradizione dolciaria pugliese trova nelle cartellate uno dei suoi simboli più suggestivi. Sono dolci preparati con sottili strisce di pasta modellate in forme caratteristiche e poi fritte, tradizionalmente legate soprattutto al periodo natalizio. A seconda delle consuetudini locali possono essere completate con vincotto o miele, creando un dessert dal gusto intenso e profondamente legato alle feste e alla memoria familiare. Le cartellate raccontano così un’altra dimensione della gastronomia pugliese: quella delle ricette tramandate nelle case e associate ai momenti più importanti dell’anno.

Dalle orecchiette fatte a mano alle cozze del Mediterraneo, dal pane della Murgia ai formaggi delle masserie, la cucina pugliese è un viaggio attraverso paesaggi, tradizioni e comunità. Ogni provincia custodisce ricette e prodotti capaci di raccontare una parte diversa della regione, ma il filo conduttore rimane sempre lo stesso: la valorizzazione della materia prima e una cucina che nasce dalla cultura del territorio.

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Per chi sceglie la Puglia come destinazione di viaggio, scoprire i suoi sapori significa quindi andare oltre la semplice esperienza gastronomica. Significa entrare in contatto con una regione fatta di uliveti secolari, campagne, masserie, borghi, porti e città costiere. È anche attraverso la tavola che la Puglia riesce a trasformare una vacanza in un ricordo autentico, regalando al visitatore il gusto di una terra capace di unire semplicità, qualità e tradizione.

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