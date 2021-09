Come giocano 1v1 i migliori player di LoL

Le partite di League of Legends solitamente si giocano nel formato 5 contro 5, ma il Red Bull Solo Q prende questa consuetudine e la lancia fuori dalla finestra. In questo torneo i giocatori si sfidano nella top-lane 1 contro 1, senza la paura di subire imboscate dagli altri giocatori o la necessità di giocare difensivi a causa dell'inferiorità numerica. I migliori giocatori di LoL al mondo sanno bene come dominare gli avversari nello scontro diretto, per questo abbiamo analizzato lo stile di 4 di loro per carpirne i segreti in vista degli ultimi 2 qualifier del torneo italiano.

01 T1 Faker

In cima alla nostra lista ovviamente c'è Lee "Faker" Sang-hyeok, il mid-laner immortale dei T1. Il suo nome è conosciuto anche fuori dalla Landa degli Evocatori grazie ai molteplici Worlds che si è portato a casa e al suo talento incredibile nella gestione del suo lavoro da pro-player. Faker sarebbe in grado di giocare qualsiasi campione nella midlane e dominare la partita, nel 2015 ha persino pickato (e vinto) Master Ji contro CJ Entus. Che siate dei maestri di Rek'Sai o giochiate Annie top, c'è una grossa probabilità che Faker abbia portato il vostro campione di riferimento in streaming o in torneo, quindi correte a guardare come sfrutta le sue spike e le decisioni che compie nei diversi match-up.

02 Caps

Rasmus 'Caps' Winther © Riot Games

Sebbene Rasmus "Caps" Winther non si sia qualificato ai Worlds, rimane comunque un ottimo midlaner, non per niente i fan e i giocatori lo hanno spesso definito "baby Faker". Ma ora è cresciuto e quel nickname gli sta stretto: ha partecipato due volte alle finali dei Worlds, con due squadre diverse, e ha vinto il MSI nel 2019. Proprio come Faker, anche Caps è in grado di giocare una montagna di campioni diversi, ma per la midlane ovviamente predilige assassini e maghi. Se fate fatica a capire i segreti del positioning e della gestione della wave, andate a guardare qualche partita dei G2 di quest'anno. Caps sa esattamente quando stallare e quando pushare, oltre a posizionare i suoi creep proprio dove vuole lui. Questo è il suo segreto per vincere anche quei match-up che sulla carta dovrebbero essere sfavorevoli.

03 Uzi

Jian "Uzi" Zi-Hao è uno degli ADC meccanicamente più dotati della scena. È vero, si è ritirato nel 2020, dopo aver vinto MSI e LPL, ma la sua leggenda vivrà in eterno. Uzi era così forte che RNG, la squadra in cui ha passato gran parte della sua carriera, costruì uno stile di gioco completamente incentrato su di lui: lo facevano diventare grosso e gli facevano carriare la partita nel late game con campioni come Vayne e Twitch. Guardare le partite di Uzi non solo vi permetterà di analizzare le sue decisioni più importanti, ma anche scoprire come sfrutta il positioning e altre micro meccaniche molto importanti per l'1v1. Se pensate di portare un ADC al Red Bull Solo Q, il suo canale YouTube è una fermata altamente consigliata.

04 Perkz

Luka ‘Perkz’ Perkovic © Cloud9

Luka "Perkz" Perkovic dei Cloud9 compete a pari merito con Caps per il titolo di miglior giocatore occidentale di tutti i tempi. Ha dominato la scena Europea sia come ADC sia come midlaner, due ruoli estremamente difficili da giocare. Inoltre, ha dimostrato che è possibile stare in cima alle competizioni giocando due ruoli diversi con una champion pool estremamente diversa. Ciò che lo rende un giocatore così grande è senza dubbio il suo sangue freddo in ogni situazione. Magari non farà le giocate incredibili di altri nomi di questa lista, ma essere un compagno di squadra affidabile anche quando le cose vanno per il verso sbagliato è una qualità inestimabile. Andate a rivedervi quante partite ha ribaltato nei Cloud9 e nei G2 dopo un laning stage disastroso e capirete come mai è finito in questa lista.

Siete pronti a mettervi alla prova? Allora iscrivetevi agli ultimi 2 qualifier italiani del Red Bull Solo Q , il torneo internazionale di League of Legends dedicato agli scontri 1v1. Magari riuscirete a strappare un posto alle finali mondiali e potrete vivere un'esperienza indimenticabile.