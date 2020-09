5 cose da sapere su Riders Republic

, il videogioco di Ubisoft dedicato agli sport invernali, era stato accolto con recensioni entusiaste e creò attorno a sé una grande fan-base. Sono passati 4 anni da quel momento, quindi è naturale che gli appassionati cominciassero ad essere impazienti per l'annuncio di un sequel, che magari riprendesse tutta la magia delle montagne innevate in un nuovo angolo del mondo.

1. Multiplayer prima di tutto

. I giocatori che non amano il caos generato da queste situazioni saranno felici di sapere che esistono altre modalità competitive più ridotte, come gli eventi PVP, le arene a squadre o i campionati.

La prima cosa che colpisce del titolo è l'enfasi che viene posta sul comparto multiplayer e sulla community. Grazie alle gare in cui fino a 50 giocatori possono competere su una variegata tipologia di discipline e territori, non possiamo che aspettarci situazioni di pura anarchia, con partenze senza esclusione di colpi e finali al cardiopalma come nelle migliori partite di

2. Un open-world tutto da esplorare

Uno dei punti di forza di Steep era sicuramente il suo vasto open-world, fatto di cime innevate, valli infinite e un sacco di posti iconici da scovare. Fortunatamente Ubisoft ha capito che quella era la strada giusta e in Riders Republic ha deciso di rincarare la dose di meraviglie della natura tutte da esplorare. Nel nuovo gioco potremo visitare alcuni dei più splendidi parchi naturali degli Stati Uniti, come Yosemite Valley, Zion e Bryce Canyon, quindi avremo a disposizione sia cime innevate come nel prequel, sia aridi pendii da domare a bordo delle due ruote.

3. Scegli il tuo sport

Con una varietà tale di posti da esplorare sarebbe riduttivo poter utilizzare solo sci e tavola come in Steep, quindi i ragazzi di Ubisoft hanno pensato bene di aumentare anche la varietà degli sport praticabili nel gioco. Ora potremo saltare sulle bici per fare freestyle, enduro, cross country, oppure tornare sulle lamine per un po' di sano alpine, freeride o x-cross. Gli appassionati delle velocità più alte saranno felici di sapere che assieme alla wingsuit farà capolino anche il rocket wing.

4. Diventa una leggenda

Sebbene l'enfasi venga posta maggiormente sul comparto multiplayer, è bene sapere che la progressione offline non è di certo stata trascurata. Nella modalità carriera potrete costruirvi da zero la vostra storia iniziando come neofiti in uno qualsiasi degli sport presenti nel gioco. Ogni sport avrà la sua progressione separata, con sfide e challange che sbloccheranno sponsor epici come Red Bull ed eventi iconici. Completando le sfide più ardue, inoltre, sarà possibile sbloccare equipaggiamenti sempre più performanti ed elementi estetici da sfoggiare ad ogni nuova discesa.

5. Arriva anche sulla next-gen