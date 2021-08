Le 5 più emozionanti run di Coppa del Mondo di DH in Val di Sole di sempre

La Black Snake è una specie una creatura mitologica tra i downhiller, un animale pericoloso capace di inghiottire tra le sue fauci i rider che non dimostrano abbastanza destrezza e abilità di guida. La difficoltà del tracciato è estrema: in certi punti raggiunge anche il 40% di pendenza. A imbastardire lo sporco lavoro dei downhiller ci pensano rocce e radici, quelle che hanno dato il nome alla pista. Volete sapere perché? Sotto il link della ricognizione con Pippo Marani , il creatore della Black Snake, mentre più sotto alcune delle run più memorabili mai viste, un ripasso in attesa del ritorno in Val di Sole dei Campionati del Mondo, previsti tra il 25 e il 29 agosto 2021 .

"On track": Sulla Black Snake della Val di Sole

Dal 2008, l'anno del debutto con i Campionati del Mondo ( in cui Sam Hill è caduto sull'ultima curva mentre aveva l'intertempo più basso ), la Val di Sole è entrata nella leggenda, una delle piste simbolo tra i pro rider.

Gee Atherton in Val di Sole - La preview del percorso

Perché ci vuole un'abilità enorme per scendere dalla Val di Sole: solo i super fanno run vincenti, dimenticando cos'è la prudenza, partorendo capolavori. Ecco 5 run memorabili che non si dimenticheranno facilmente.

01 1. Aaron Gwin demolisce la concorrenza, 2012

Highlights dalla Val Di Sole 2012

Aaron Gwin è uno dei corridori di Coppa del Mondo più decorati della storia. L'americano ha accumulato 20 vittorie in Coppa del Mondo e cinque titoli della serie in un tempo relativamente breve. Da uomo che non ha paura di andare veloce su terreni accidentati, il percorso della Val di Sole sembra stato cucito addosso a Gwinny.

In sella per Trek Factory Racing nel 2012, ha percorso la Black Snake a un ritmo feroce, sembrando dimenticare i freni da cima a fondo. Questa corsa spericolata e perfetta ha dato a Gwin la vittoria con un margine di quasi otto secondi, anni luce assoluti in una gara di DH.

Guarda la discesa di Gwin a 23m e 34s nel video degli highlights in alto.

02 2. Una doppia vittoria per gli Atherton, 2013

Val di Sole DH - Gli highlights della World Cup 2013

Rachel Atherton ha all'attivo cinque grandi vittorie in Val di Sole, tra cui due titoli mondiali (2008 e 2016) e una tripletta di vittorie in Coppa del Mondo nel 2012, 2013 e 2015 (non c'è stata gara nel 2014).

La vittoria del 2013 è stata una delle più memorabili: con precisione e potenza, ha finito a più di cinque secondi dal secondo posto. Ancora più notevole è stato il fatto che non fosse l'unico membro della famiglia sul gradino più alto di un podio quel giorno – con suo fratello Gee Atherton che ha conquistato la vittoria negli uomini.

Guarda la vittoria di Rachel a 8m 28s, e quella di Gee dal 23m e 40s.

03 3. Tahnée Seagrave mette la bandierina, 2017

La run vincente di Tahnée Seagrave in Val di Sole

Dopo aver ottenuto la sua prima vittoria in assoluto in una Coppa del Mondo a Leogang, 2017, Tahnée Seagrave è andata avanti. La giovane britannica ha ottenuto un'altra convincente vittoria a Mont-Sainte-Anne e, sebbene il suo punteggio non sia stato abbastanza consistente da battere Myriam Nicole per il titolo della serie, Seagrave non è certo uscita dalle scene senza combattere.

Alle finali della serie in Val di Sole, ha dato spettacolo, smontando il percorso pezzo per pezzo per assicurarsi una vittoria di oltre tre secondi, con la Nicole al secondo posto.

04 4. Laurie Greenland do it, 2019

La run vincente della DH maschile – Val di Sole

Laurie ha avuto una rapida ascesa dai ranghi junior all'élite, saltando sul podio dei Campionati del Mondo 2016 proprio qui in Val di Sole. Nel 2018 ha conquistato il secondo posto nella gara di Coppa del Mondo, ma la consacrazione è arrivata nel 2019, con una corsa implacabile – una delle più emozionanti di tutti i tempi – che ha finalmente visto Laurie ottenere la vittoria della Val di Sole che meritava.

05 5. Marine Cabirou ragazza d'oro, 2019

La run vincente della DH femminile – Val di Sole

La veloce francese Marine Cabirou è stata un'altra giovanissima a conquistare il suo debutto élite in Val di Sole nel 2019. Cabirou aveva mostrato già velocità vertiginose, ma fino ad ora sembrava ancora inesperta a domare una pista così spigolosa. Eppure, in pista Cabirou sembrava a suo agio anche nelle sezioni più brutali. Tutte le abilità e l'esperienza di Cabirou si sono unite in questa run ottenendo una vittoria memorabile con uno scarto di quasi 12 secondi, un margine che pochissimi corridori di downhill hanno mai raggiunto.