50 termini legati al gaming che bisogna sapere

Le tecnologie cambiano e le piattaforme da gioco si rinnovano in continuazione, ma ci sono dei termini che ormai sono entrati nella storia del gaming e difficilmente verranno sostituiti a breve. Nei giochi single-player sono termini utilizzati per indicare categorie e abilità, magari scambiati su Discord per aiutarsi a vicenda a superare sezioni particolarmente difficili. Mentre nei titoli multiplayer spesso vengono utilizzati per determinare strategie e dare indicazioni rapide e puntuali nella chat in-game. In ogni caso è importante conoscerli per non perdersi nulla dei nostri giochi preferiti: questi sono i 50 termini legati al gaming che dovete assolutamente sapere.

Red Bull Gaming Hub, SETU Waterford Campus © Red Bull Ireland

AAA — Un videogioco sviluppato con grandi budget, come Call of Duty, GTA o The Legend of Zelda.

AD — Attack Damage. Il danno causato dagli attacchi in giochi MOBA come League of Legends.

ADS — Aim Down Sights. La pratica di mirare utilizzando il mirino di un'arma da fuoco in uno sparatutto in prima persona.

AFK — Away from the Keyboard. Indica un giocatore che si è allontanato dalla postazione per qualche momento.

Uno screenshot di League of Legends © Riot Games

AoE — Area of Effect. Un'abilità che è in grado di estendersi su di una determinata area e colpire più nemici contemporaneamente.

Bot — Personaggi controllati dall'intelligenza artificiale, spesso utilizzati per riempire le partite in mancanza di giocatori reali.

Buff — Qualsiasi vantaggio che migliora le capacità di un personaggio o di un oggetto.

BM — Bad Manners. Un utilizzo tossico e scorretto delle meccaniche di gioco o delle chat tra giocatori.

Camping — Quando un giocatore rimane nascosto in un angolo della mappa ad aspettare che passino dei nemici ignari della sua presenza. È una pratica che spesso rovina l'esperienza di gioco.

Clan — Gruppo organizzato di giocatori che si ritrovano spesso a giocare assieme e in molti casi prevedono anche delle regole speciali o gerarchie.

Cooldown — Il periodo di tempo che bisogna aspettare prima di poter utilizzare nuovamente un'abilità del personaggio o una funzionalità di gioco.

Le costruzioni di Fortnite © Epic Games

Crafting — La pratica di utilizzare materiali trovati in-game (Mats) per costruire oggetti, armi o consumabili di ogni tipo.

DLC — Downloadable Content. Contenuti scaricabili che possono aumentare le possibilità in-game, come nuovi livelli, oggetti o personaggi.

DPS — Damage Per Second. La quantità di danni che è possibile causare ogni secondo in battaglia.

Easter Egg — Degli elementi più o meno nascosti che richiamano videogiochi del passato, frasi celebri o scherzi tra sviluppatori.

Frag — L'uccisione di un nemico che viene segnalata nel tabellone della partita. Solo il giocatore che dà l'ultimo colpo ottiene il merito.

Valorant © Riot

FPS — First-Person Shooter. I videogiochi sparatutto in cui si gioca guardando attraverso gli occhi del personaggio impersonato.

Ganking — Tendere un'imboscata a un nemico ignaro della vostra presenza sfruttando un vantaggio numerico, solitamente in 2 contro 1.

Glitch — Un malfunzionamento del gioco. In alcuni casi può essere utilizzato per ottenere dei vantaggi ingiusti.

Grinding — Un'azione ripetitiva che serve ad ottenere risorse, monete o punti esperienza.

Hitscan — Un sistema di collisione con i proiettili che arrivano direttamente al bersaglio.

HP — Hit Points o Health Points. Il numero di ferite a disposizione di un personaggio prima di morire.

HUD — Heads-Up Display. Gli indicatori e i numeri che segnalano a schermo le informazioni più importanti.

Kiting — La tecnica che permette di creare abbastanza distanza dal nemico per essere in grado di attaccare in movimento senza essere attaccati.

Lag — Un rallentamento della connessione che non permette di vedere correttamente le azioni a schermo.

Big Bird al Red Bull Kumite 2023 © Mpumelelo Macu / Red Bull Content Pool

Mashing — La pratica di schiacciare ripetutamente dei tasti sperando di ottenere in questo modo un risultato migliore.

MMORPG — Massively Multiplayer Online Role-Playing Game. Un videogioco di ruolo online in cui possono partecipare contemporaneamente un numero molto elevato di giocatori.

Meta — Most Effective Tactics Available. La strategia più efficace in un determinato periodo, modalità o situazione.

Mod — Modification. Un software in grado di modificare o aggiungere determinati elementi in un videogioco.

Nerf — Quando gli sviluppatori riducono la potenza di un determinato oggetto o personaggio ritenuto troppo forte.

Noob — Un giocatore con poca esperienza che commette degli errori evidenti a tutti.

NPC — Non-Playable Character. Un personaggio controllato dal computer con cui è possibile interagire.

Tekken 7 © Bandai Namco Entertainment

OHKO — One Hit Knock-Out. La possibilità di eliminare un avversario con un solo colpo o una combo.

OG — Original Gangster. Un giocatore molto esperto e capace in un determinato videogioco.

Peel — Attirare l'attenzione degli avversari per distoglierla da obiettivi più importanti.

Ping — 1) Il tempo che il vostro PC o console impiega per comunicare col server. 2) Icone posizionate dagli alleati sul mondo di gioco per comunicare qualcosa senza usare le chat.

PVP/PVE — Player vs Player indica gli scontri tra personaggi controllati da giocatori in carne ed ossa. Player vs Environment indica gli scontri con personaggi e creature controllate dal computer.

Pwned — Distruggere completamente qualcuno in una partita online.

Ragequit — Accade quando un giocatore esce dal gioco per essersi arrabbiato a causa di lag, discussioni tossiche o partite sfortunate.

RNG — Random Number Generators. Gli algoritmi che decidono l'esito di eventi casuali come i drop degli oggetti dai nemici o la comparsa di creature rare.

RPG — Role Playing Game. I giochi di ruolo in cui si interpreta un personaggio in maniera più o meno libera a seconda delle meccaniche.

Scrub — Un giocatore che si lamenta di ogni cosa e farà di tutto pur di giustificare le sue tattiche poco sportive.

Skin — L'insieme di elementi che determinano l'aspetto o il look di un personaggio o oggetto presente nel gioco.

Smurf — Un giocatore con molta esperienza che crea un nuovo account solo per distruggere i giocatori alle prime armi.

Snowball — Un vantaggio che cresce nel tempo e può causare un effetto decisivo sulla partita.

Tank — Una tipologia di personaggio in grado di ricevere e mitigare molti più danni del normale.

Battlefield © IGN

TTK — Time to Kill. Il tempo che si impiega a uccidere un avversario.

WP — Well Played. Un complimento che solitamente si rivolge agli avversari alla fine di una bella partita. A volte assieme a GG, good game.

OP — Overpowered. Un oggetto o una mossa che viene ritenuto troppo forte rispetto alle controparti.

Zoning — La capacità di tenere lontani gli avversari da se stessi o un obiettivo.