"Vedo che molta gente comincia un regime di allenamento solo per mantenere le proprie cattive abitudini alimentari, o addirittura per peggiorarle. Pensano che bruciare le calorie in eccesso gli permetterà di godere di qualche miglioramento. Purtroppo è un circolo negativo. Innanzitutto, significa abituarsi ad un influsso aggiuntivo di calorie grazie all'effetto dell'esercizio fisico, e se questo nuovo livello di esercizio dovesse interrompersi la maggior parte della gente ingrasserebbe. In più, una cattiva nutrizione e poco riposo sono la ricetta perfetta per l'affaticamento e l'overtraining, che si traduce in assenza dalla palestra e di conseguenza in una brusca frenata nei progressi d'allenamento".