Nuovo record mondiale: Aaron Durogati scala 2 Everest in 1 giorno!

La maggior parte delle persone sale su una montagna, scatta una foto, mangia un panino e l'avventura finisce lì. Aaron Durogati è salito, si è lanciato nel cielo, è volato giù, è atterrato... e lo ha fatto di nuovo. E ancora. E ancora. 18 volte. Per quasi 24 ore.
Quando l'orologio si è fermato, Durogati aveva accumulato un'arrampicata verticale tale da eguagliare quasi due Monti Everest in un solo giorno, stabilendo un nuovo record mondiale di Hike and Fly di 24 ore con 19.424 m di dislivello positivo totale.
Per capire quanto sia grande: Il Monte Everest è alto 8.849 metri. Durogati ha scalato più del doppio dell'altezza totale, non in linea retta, ma salendo ripetutamente su una montagna, scendendo con un parapendio, atterrando e poi ripartendo.
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Il record di Hike and Fly di Aaron Durogati in cifre
Il record ha superato quello precedente di 17.534 m, stabilito dall'atleta francese Tanguy Renaud-Goud nel 2024. Quel record era già di livello elitario, il che dimostra quanto sia serio il nuovo punto di riferimento di Durogati.
- 19.424 m - dislivello totale positivo
- 23:42:32 - tempo impiegato per completare la sfida
- 18 - numero di salite
- 1.080 m - guadagno verticale medio per salita
Ci sono stati un paio di momenti difficili... ma ho cercato di rimanere concentrato.
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Cos'è l'Hike and Fly?
L'Hike and Fly è esattamente come sembra, ma molto più difficile di quanto possa apparire.
Gli atleti portano un parapendio leggero e tutta l'attrezzatura sulla schiena. Camminano o corrono su una montagna usando solo le loro gambe. Poi, quando le condizioni sono favorevoli, aprono il parapendio, si lanciano in aria e tornano alla base. Dopo l'atterraggio, impacchettano il parapendio, rimettono l'attrezzatura sulla schiena e si arrampicano di nuovo.
Quindi non è solo un'escursione. E non è solo volare.
È corsa in montagna, parapendio, navigazione, lettura del meteo, resistenza e capacità decisionale, tutto in un unico sport. Hai bisogno di gambe forti per arrampicarti, di un cervello calmo per volare e di concentrazione sufficiente per continuare a fare scelte intelligenti quando il tuo corpo è stanco.
Durogati non è nuovo a questo mondo. È un campione Red Bull X-Alps e vincitore della Coppa del Mondo, il che significa che ha già gareggiato ai massimi livelli di Hike and Fly e parapendio. Ma anche per una persona con la sua esperienza, questa sfida è stata enorme.
"Ci sono stati un paio di momenti difficili", ha detto Durogati. "Dopo 4.000-5.000 metri di dislivello ero davvero stanco, soprattutto pensando alle 20 ore che mi rimanevano, ma ho cercato di rimanere concentrato su ogni passo".
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Perché Slogen Mountain?
Durogati ha scelto il monte Slogen a Skylstad, in Norvegia, per il suo tentativo di record. La montagna è alta 1.564 metri e si erge nettamente sul paesaggio circostante, rendendola un luogo ideale per le ripetute scalate e i voli.
Ma una montagna come Slogen non è un tapis roulant. È un terreno reale, con tempo mutevole, vento, terreno accidentato e richiede un grande sforzo fisico ogni volta che si sale. Per ogni salita, Durogati ha dovuto percorrere in media più di 1.000 metri di dislivello. Ogni discesa significava che doveva lanciarsi in sicurezza, controllare il parapendio e atterrare, prima di rifare tutto da capo.
"Ho cercato di dividere la salita in piccoli pezzi e di essere molto preciso, efficiente e veloce durante il volo - in un certo senso 'correre'", ha detto Durogati. "Ma ovviamente di notte, per di più con qualche scroscio di pioggia, è stata dura, ma ho avuto un ottimo supporto che mi ha mantenuto motivato per tutto il tempo".
Nel corso dell'intero tentativo, ha completato 18 salite e percorso 103 km, compresi i voli. Durante le discese ha raggiunto una velocità massima di 86 km/h con il suo parapendio.
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Approfondimenti sulle prestazioni: Durogati brucia 10.000 calorie
Ciò significa che non si trattava solo di essere in forma. Si trattava anche di volare bene pur essendo stanchi. Significava essere ben preparati. "Ho lavorato molto duramente sulla mia forza, sulla mia preparazione fisica, ho costruito alcuni parapendio speciali per questo progetto, zaini e imbracature speciali", ha detto.
Dopo l'impresa, Durogati ha condiviso i dati relativi alle sue prestazioni, che mostrano quanto sia stato necessario controllare lo sforzo.
Durante il tentativo, ha registrato una frequenza cardiaca media di 118 bpm, il che significa che è rimasto per lo più in una zona di resistenza costante, spesso chiamata Zona 2. Per molte persone, la Zona 2 è una sensazione di benessere. Per molte persone, la zona 2 corrisponde a una corsa o a una corsa in bicicletta facile: costante, non troppo veloce e che si può mantenere per molto tempo.
Ma Durogati ha mantenuto questo sforzo scalando montagne per quasi 24 ore, trasportando attrezzatura, pilotando un parapendio e ripetendo lo stesso brutale giro per 18 volte.
La sua frequenza cardiaca massima ha raggiunto i 158bpm e ha bruciato circa 10.094 calorie. Per avere un termine di paragone, si tratta di una quantità di cibo pari a diversi giorni per molte persone, bruciata in un'unica sfida. Il tempo di recupero suggerito dopo lo sforzo è stato di 119 ore, ovvero quasi cinque giorni interi.
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La reazione di Durogati
La conquista del record mondiale è un'incredibile conclusione di un progetto lungo e intenso. Durogati ha condiviso: "È una sensazione davvero incredibile perché si trattava di un progetto a lungo termine. Faccio molte gare e per realizzare questo progetto avevo bisogno di circa tre quarti d'anno, del luogo giusto e di un buon team. Era qualcosa che mancava nella mia carriera e quest'anno ho trovato la motivazione, il luogo e il momento giusto e nelle ultime 24 ore tutto è andato a posto e ce l'ho fatta".