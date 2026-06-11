Nuovo record mondiale: Aaron Durogati scala 2 Everest in 1 giorno!

La conquista del record mondiale è un'incredibile conclusione di un progetto lungo e intenso. Durogati ha condiviso: "È una sensazione davvero incredibile perché si trattava di un progetto a lungo termine. Faccio molte gare e per realizzare questo progetto avevo bisogno di circa tre quarti d'anno, del luogo giusto e di un buon team. Era qualcosa che mancava nella mia carriera e quest'anno ho trovato la motivazione, il luogo e il momento giusto e nelle ultime 24 ore tutto è andato a posto e ce l'ho fatta".