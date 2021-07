Abestone Hard Enduro: il racconto di Irene Saderini

Quello che per lui è un bosco facile, per me si è rivelato uno dei peggiori incubi motociclistici della mia vita. Quello che per lui era una discesa di pietre, per me è stato quanto di più spaventoso io abbia mai sceso in sella (in sella più o meno) a una moto.

Il programma è di registrare tutto il percorso della gara Special Test il venerdì e di schierarmi sabato per la gara registrando solo la partenza e l’arrivo. Per cui venerdì salgo in moto per partire dal paddock e arrivare dall’altra parte della montagna, convinta di affrontare un bosco in salita

Non sono sicura se siano passati 30 o 40 secondi da quando ho messo le ruote dentro il fettucciato nel bosco, ho guardato in alto cosa mi aspettasse e ho pensato a tutte quelle sere che mi godevo le gare di Hard Enduro in TV e pensavo che forse andare ad allenarmi sarebbe stato meglio. Ormai ero lì, e in un momento l’ordine delle cose è cambiato: non importava più essere meglio degli altri in classifica, a quel punto potevo solo sperare di essere meglio di me stessa e confrontarmi con chi ero ieri.

Innestare la prima e avanzare, in qualche modo, due spanne alla volta, fin quando ne hai, sperando che sia abbastanza per poi andare in discesa. Partire per salire quella montagna ti rende chiaro subito che alla fine vincerà lei, ma puoi sempre vendere cara la pelle. C’è stato un momento che nemmeno Paolo, in salita con me nella prova, riusciva più a tornare indietro per aiutarmi a rialzare la moto. Che poi la vera fatica la ha fatta lui, che ha sofferto il doppio.

Ad ogni modo venerdì arrivo in cima, stanca di una stanchezza vergognosa nei confronti di chi fa uno sport e forse più per disperazione che per volontà mi butto in discesa verso l’arrivo costeggiando gli impianti di risalita dell’Abetone.

Sabato c’è la gara e io come un vero atleta so che la affronterò con grande e sconclusionata improvvisazione per superare ogni centimetro, ogni ostacolo, dal momento che oggi non c’è nemmeno l’aiuto di Paolo e la cavalleria non verrà a salvarmi, quello succede solo nei film di Hollywood.

