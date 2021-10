Vex è il nuovo campione di League of Legends

Sulla carta Vex ha tutte le carte in regola per scuotere il meta attuale di League of Legends. Riot ha pensato questo campione come un midlaner, ma probabilmente potrebbe funzionare bene anche in corsia superiore. Il vantaggio principale di Vex risiede nella sua capacita di contrastare i campioni che usano gli scatti, ma anche il fatto che tutte le sue abilità siano in grado di marchiare i nemici non è una cosa da sottovalutare. Vex probabilmente sarà la star dei teamfight, soprattutto se nella squadra avversaria ci sono molti eroi "scattanti", ed è proprio in questi casi che entra in gioco anche la potenza della sua ulti. Cucitura d'ombra, infatti, non solo le permette di attaccare da lontano, ma anche di decidere in un secondo momento se buttarsi nella mischia ed eventualmente ripetere il processo su un nuovo bersaglio. Immaginate poi cosa succede se si usano in combinazione la sua W e la sua R: un gruppo di nemici contrassegnati, uno scudo attivato e una ulti che può rimbalzare da un nemico all'altro per generare caos.