Superman vola sopra gli alberi del Green Hill Bike Park

Ascolta, vedi e senti la prima scena: Erik Fedko si trova su una piattaforma di 24 metri di altezza all'alba. Il suo sguardo spazia sul pittoresco Sauerland e le sue mani sono sulla bicicletta. Il suo respiro è profondo, così come quello degli spettatori. Poi la voce fuori campo annuncia "Drop-in in 3,2,1". Cosaaaaa?

Con questa clip intitolata "Above the trees", Erik Fedko porta il suo amato sport in una nuova dimensione. Negli ultimi anni, il 26enne di Fröndenberg si è fatto un nome nella comunità mondiale della mountain bike slopestyle per la sua guida costante, elegante e di alto livello. Di recente ha festeggiato il terzo posto nella classifica generale dei Campionati del Mondo 2024.

Ora ha concluso la sua stagione con un altro successo al Green Hill Bikepark. Ciò che sembra elegante e facile per lui è stato ovviamente meticolosamente praticato e provato più e più volte. Qui c'è ancora meno spazio per gli errori rispetto al solito:

Ma chi diavolo costruisce una pista come questa e quando? I visitatori del Green Hill Bike Park avevano già notato alcune rampe prima della produzione di questo corto mozzafiato e si erano chiesti cosa stesse bollendo in pentola. E a ragione.

Dodici persone hanno lavorato alla pista per 11 settimane, di cui una e mezza di preparazione in officina e il resto in loco.

Hanno utilizzato 104 metri cubi di legno, tanto per dare un'idea: è l'equivalente di due camion pieni. Sono state utilizzate 22.000 viti per tenere insieme ciò che doveva essere tenuto insieme. Gigantesco.

Un progetto di superlativi, anche per Erik Fedko. Alla fine era "super entusiasta". Per arrivarci, però, ha dovuto prima affrontare le sue paure:

