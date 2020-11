Acer Swift 5 in azione sul set di Drive Me Crazy

Quello del Motorsport, a dispetto di ciò che sia in grado di mostrarci il piccolo schermo, non sempre è un mondo glitterato, patinato e circondato da agi e comodità. È vero, nelle massime serie delle varie categorie siamo abituati a vedere monumentali hospitality e grandiose cerimonie, ma l’universo delle corse non è solo questo. A volte, lontano dai riflettori ma animati dalla stessa passione per i motori che unisce appassionati e atleti di tutto il mondo, in molti si ritrovano a dover lavorare in tutta fretta in condizioni "precarie".