Trucchi e consigli per Age of Empires 4

I fan della serie Age of Empires hanno aspettato molto tempo per avere un quarto capitolo degno di questo nome, ma ora finalmente la loro attesa è stata ripagata nel migliore dei modi grazie a Age of Empires 4 . Questo nuovo gioco di strategia in tempo reale è riuscito a mettere d'accordo fan di vecchia data e giocatori alle prime armi, proponendo un sistema di gioco stranamente intuitivo ma al contempo complesso. Vediamo qualche trucco e consiglio che dovete conoscere prima di tornare sui campi di battaglia più famosi del passato.

01 Iniziate imparando l'arte della guerra

Age of Empires 4 presenta tante meccaniche da imparare a dovere, ma per farlo bisogna iniziare dalle basi. Cosa si costruisce all'inizio? Come si migliora la propria economia? Come si infastidiscono gli avversari con i primi assalti? Dopo un breve tutorial iniziale, provate a cimentarvi nella modalità chiamata Art of War . Le sue missioni vi permetteranno di familiarizzare con le meccaniche del gioco e avere così le nozioni più importanti per impostare una strategia solida.

Age of Empires 4 © Microsoft Game Studios

02 Scoprite le diverse fazioni

In Age of Empire 4 potete impersonare una delle 8 fazioni disponibili. Ognuna ha uno stile di gioco molto diverso dalle altre, grazie alla presenza di unità uniche e bonus particolari. I Mongoli, ad esempio, possono smantellare la propria base e trasferirla in un altro posto. Quindi capite bene che sono informazioni fondamentali da tenere presente in battaglia. Fortunatamente il gioco presenta al suo interno un'enciclopedia molto dettagliata che vi consigliamo di sfogliare , prima di scendere in campo, alla ricerca di tutte le nozioni riguardanti alberi tecnologici, punti di forza delle unità e dettagli sulle fazioni.

03 Adattate la strategia al vostro popolo

Fatte le dovute ricerche è ora di iniziare a combattere. Scegliete una fazione che vi ispira e cercate di interiorizzare tutte le meccaniche che la contraddistinguono. Se siete dei neofiti vi consigliamo di iniziare dagli inglesi : possono creare facilmente scorte di cibo e i loro lavoratori possono perfino rispondere agli attacchi dei nemici. Fate qualche partita con la stessa fazione: all'inizio non serve a molto cambiare spesso stile di gioco.

04 Usate gli esploratori a dovere

Gli esploratori sono una delle unità più sottovalutate dai nuovi giocatori. Questi velocissimi uomini a cavallo possono scoprire interessanti giacimenti di oro e pietra, andare a caccia di animali o reliquie, scoprire la conformazione del terreno e la posizione dei nemici. Inoltre, si portano dietro ogni pecora che incontrano sul loro cammino e, quando siete soddisfatti della quantità racimolata, potete inviarli in base per incassare e trasformarle tutte in cibo. Quando avete tutte le informazioni che vi servono, mandateli a presidiare le foreste per sfruttare la loro visuale molto estesa.

Gli esploratori di AOE4 © Xbox Game Studios

05 Cosa fare nei primi minuti di gioco

Il legno è fondamentale per tutte le costruzioni, ma anche il cibo vi serve in abbondanza se volete produrre nuove unità in continuazione. La terza risorsa più importante è l' oro e solo in ultima posizione troviamo la pietra . Nei primi minuti di gioco bisogna creare tanti nuovi lavoratori per mettere delle solide basi alla vostra economia e poi utilizzarne un paio per la costruzione dei primi edifici. Iniziate con le case per aumentare il massimale alla popolazione .

06 Tenete tutto molto vicino

I lavoratori sono molto lenti e per questo bisogna accorciare il più possibile le distanze tra le risorse e il luogo di lavorazione. Durante la partita, ad esempio, il disboscamento aumenterà il tempo di percorrenza dei vostri boscaioli, quindi vale la pena considerare di ricostruire la falegnameria in un posto più comodo. Le lunghe passeggiate dei vostri lavoratori potrebbero farvi rimanere molto indietro con l'economia, quindi tenetele sempre sott'occhio.

La produzione di risorse in AOE 4 © Xbox Game Studios

07 Il cambio di era conviene quasi sempre

La maggior parte delle volte passare rapidamente all'era successiva supera di gran lunga il conseguente crollo delle risorse a breve termine. E lo stesso vale per le risorse utilizzate nei sistemi difensivi: costano tanto ma se venite attaccati si ripagano in fretta. Quando costruite l'edificio per il cambio di era assicuratevi di mettere al lavoro molteplici unità, non potete rischiare di venir interrotti proprio sul più bello. Finita la costruzione potete rimandare i lavoratori alla loro funzione originaria oppure mantenerli in giro come supporto.

08 Imparate a conoscere le diverse unità

Quando poi finalmente entrerete in contatto con le truppe avversarie è importante conoscere molto bene i punti di forza e debolezza delle diverse unità schierate. Di base il principio è molto semplice: gli arcieri battono la fanteria, la fanteria batte la cavalleria, la cavalleria batte gli arcieri . Ma poi a questa equazione si possono aggiungere le macchine d'assedio, i monaci, gli edifici e diventa tutto molto più complicato. Una cosa che non viene spiegata molto bene riguarda le unità religiose: se controllate tutti i luoghi religiosi sulla mappa vincete la partita, ma il controllo del singolo santuario vi fornisce anche 100 oro al minuto. Non sottovalutatelo !