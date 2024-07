Il format ormai lo conosciamo bene. È la trasposizione dal vivo del freestyle più famoso in Italia , è rap nella sua forma più pura, un freestyle di 64 barre ormai diventate culto per i fan e per gli stessi artisti. Guè poi è uno dei pochi rapper a vantare non uno ma ben due Red Bull 64 Bars in studio, il primo prodotto da Shablo e il secondo da TY1 .