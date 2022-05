A un mese dall'esotica tappa brasiliana, la Mercedes-Benz UCI Cross-country Mountain Bike World Cup è tornata in Europa per il secondo round 2022. Se vi foste persi la diretta delle gare, è disponibile il replay con il commento di Marco Aurelio Fontana e Giulia De Maio.

01 Tom Pidcock è un essere speciale, siete d'accordo?

Il campione della multidisciplina Tom Pidcock ha ottenuto con apparente facilità la vittoria nella gara regina di Albstadt, la sua seconda vittoria in Coppa del Mondo dopo quella a Nové Město dell'anno scorso. Come in Repubblica Ceca nel 2021, il fuoriclasse inglese ha preso la testa a metà prova, staccando Nino Schurter e Mathias Flückiger sulla Shimano Dual Climb nel corso del terzo giro, raggiungendo il vantaggio massimo di 48" sui suoi inseguitori.

1 min L'attacco vincente – Albstadt Guarda il forcing di Tom Pidcock che gli ha permesso di vincere il XCO di Albstadt.

Dopo le classiche su strada, "Superman" Pidcock si è presentato ad Albstadt con poco allenamento di mountain bike nelle gambe risultando però subito competitivo. Deve essere esasperante per i suoi avversari il modo in cui sembra venire tutto naturale al 22enne asso della bicicletta. L'attuale campione olimpico di cross-country correrà a Nové Město la prossima settimana prima di tornare alla strada, ma non sarà la fine del suo viaggio in mtb in questa stagione visto che punta apertamente ai Campionati Europei e Mondiali XCO.

Pidcock sfoggia il suo kit e le scarpe d'oro da campione olimpico © Bartek Woliński/@wolisphoto Pidcock è sempre sembrato in grande controllo durante la corsa © Bartek Woliński/@wolisphoto Tom taglia il traguardo con stile © Bartek Woliński/@wolisphoto

02 Rebecca McConnell è inarrestabile

La stagione di Coppa del Mondo 2022 è una di quelle che Rebecca McConnell probabilmente ricorderà per molto, molto tempo. Dopo aver ottenuto la sua prima vittoria nella World Cup a Pétropolis solo un mese fa, è andata a disegnare un fine settimana perfetto ad Albstadt. Centrare la vittoria sia nel cross-country short track (XCC) che nel XCO nello stesso weekend è qualcosa che solo quattro donne sono riuscite a fare prima di lei.

Tre vittorie su quattro per McConnell nella World Cup 2022 © Bartek Woliński/@wolisphoto

È stata una gara XCC veloce e tattica in campo femminile, quella di venerdì pomeriggio. Bec McConnell è rimasta fredda e coperta, conservando le energie per l'ultimo giro, quando ha sferrato l'attacco decisivo. È riuscita ad aprire un piccolo divario su tutti tranne che sull'attuale leader della coppa del mondo XCC Pauline Ferrand-Prévot , che ha provato a sopravanzarla in volata ma senza successo. Una sorpresa per McConnell che ha tagliato il traguardo in testa, conquistando la sua prima vittoria in assoluto nella disciplina veloce nonché la prima per l'Australia.

McConnell in testa sta diventando un'abitudine © Bartek Woliński/@wolisphoto Gomiti larghi durante i 20' di fuoco del XCC © Bartek Woliński/@wolisphoto

McConnell si è portata dietro lo slancio vincente anche nella gara XCO di domenica, dove ha fatto capire di volere consolidare la sua leadership fin dall'inizio. Pimpante fin dal primo dei cinque giri in programma, solo Jenny Rissveds è riuscita a restare alla sua ruota. Un attacco al penultimo giro le ha permesso di staccare anche la campionessa svedese, permettendole così di tagliare il traguardo 48" prima di lei.

Rivedremo di nuovo McConnell sul gradino più alto del podio? © Bartek Woliński/@wolisphoto

Dopo 70 tappe di coppa del mondo e 22 podi, McConnell sembra proprio aver trovato il pezzo mancante del suo puzzle dei sogni.

03 Sam Gaze continua il dominio dell'Alpecin-Fenix nel XCC uomini

Ad Albstadt non c'era Mathieu van der Poel, ma mentre lui vestiva la prima maglia rosa al Giro d'Italia, il compagno di squadra Sam Gaze portava in trionfo la Alpecin-Fenix, unica squadra ad aver vinto la gara Short Track (XCC) ad Albstadt da quando il formato è stato introdotto nel 2018. Gaze, operatosi a entrambe le ginocchia a marzo, è tornato a dimostrare la sua potenza, avendo la meglio su Jordan Sarrou e Nino Schurter.

6 min Sintesi XC short track – Albstadt Scopri i vincitori dello short track di Albstadt.

Con una super volata Gaze si è messo alle spalle gli ultimi anni difficili, seguiti all'exploit vissuto nel 2018 quando correva per lo Specialized Factory Racing. In quella stagione vinse l'XCO a Stellenbosch e gli XCC a Nove Mesto e Mont-Sainte-Anne. Tanti lo davano per finito, ma la Alpecin-Fenix ha creduto in lui e Sam ha premiato il suo team qui ad Albstadt.

Sam Gaze è l'uomo del giorno © Bartek Woliński/@wolisphoto Gaze è tornato in tutta la sua forza © Bartek Woliński/@wolisphoto Gaze ha ritrovato il sorriso © Bartek Woliński/@wolisphoto

04 Vlad Dascălu è tra i più forti della nuova stagione

Vlad Dascălu ha chiuso la gara XCO al terzo posto, appena dietro Nino Schurter, replicando il piazzamento ottenuto a Pétropolis. Questa volta però ha viaggiato sui tempi del primo, e deve essere particolarmente soddisfatto anche perché è stato in grado di salire sul podio nonostante la rottura della sella grazie ad un pit stop da Formula 1, alle sue abilità in discesa e a una gran gamba. Qualità, queste ultime, che prima o poi lo porteranno a regalare alla Romania il primo successo in Coppa nella massima categoria.

Dascălu è una garanzia in testa alla corsa © Bartek Woliński/@wolisphoto

05 All'altezza delle aspettative: Mona Mitterwallner è il vero affare

Si è parlato molto della giovane atleta austriaca all'inizio della stagione. Dopo aver fatto piazza pulita nella categoria U23 di tutto quello che poteva vincere l'anno scorso e aver trionfato anche nel campionato del mondo Marathon Elite, la domanda era come Mona Mitterwallner si sarebbe comportata nella massima serie XCO.

Albstadt presenta una pista per scalatori, quindi adatta a Mitterwallner © Bartek Woliński/@wolisphoto Dovremo scrivere tanto di Mona Mitterwallner in futuro © Bartek Woliński/@wolisphoto

Già a Pétropolis ha dimostrato la sua forza, ottenendo il quinto posto e salendo sul suo primo podio elite. Questo fine settimana ha proseguito, salendo altri due gradini. Nonostante una partenza difficile, si è fatta rapidamente strada nel gruppo superando avversarie su ogni salita e, al secondo giro, ha raggiunto il gruppo all'inseguimento della coppia di testa. Con gli occhi puntati su una vittoria in coppa del mondo tra le grandi, il resto del gruppo farà meglio a stare attento a questa giovane e affamata ciclista di talento.

06 L'effetto farfalla brasiliano

Si dice che una farfalla che sbatte le ali da qualche parte nel mondo possa creare un tornado settimane dopo, in un posto completamente diverso. Ora, se questo sia possibile o meno, non sta a noi dimostrarlo qui, ma si può dire che la Coppa del Mondo di questo fine settimana ha avuto il suo piccolo effetto farfalla. Ci riferiamo ai corridori che sono andati - o non andati - in Brasile e, tornati a casa, hanno avuto strascichi capaci di influenzare la loro prestazione ad Albstadt.

Evie Richards lotta contro il mal di schiena e le salite di Albstadt © Bartek Woliński/@wolisphoto

Sia la campionessa olimpica Jolanda Neff che la sua compagna di squadra, l'iridata Evie Richards , sono incappate in un virus intestinale in Brasile che le ha costrette a stare ferme un paio di settimane impedendo loro di potersi preparare al meglio in vista delle gare di Albstadt. Per di più, l'inglese con la maglia arcobaleno sta patendo problemi di schiena. Entrambe non hanno potuto lottare per le primissime posizioni, come da loro abitudine, ma siamo certi torneranno presto a battagliare per il risultato pieno.

Rissveds mit gutem Start in die Saison 2022 © Bartek Woliński/@wolisphoto "Ich bin einfach nur glücklich, heute hier zu sein", meinte Neff © Bartek Woliński/@wolisphoto

Tra coloro che hanno scelto di non volare in Brasile c'è Jenny Rissveds. Durante l'off-season ha sofferto di problemi di salute, preferendo così saltare la trasferta in Sud America per concentrarsi sugli allenamenti. La scelta sembra aver pagato, visto che si presenterà al via della terza tappa con un terzo posto ottenuto nel XCC e il secondo nel XCO.

Giornata no per i riders azzurri, lontani dalle posizioni di vertice. Ad Albstadt i migliori dei nostri sono stati Daniele Braidot , 24°, e Chiara Teocchi , 27ª. Avranno l'occasione di rifarsi tra pochi giorni visto che la Coppa del Mondo di MTB prosegue senza sosta. Venerdì 13 maggio sarà di nuovo ora di attaccare il numero alla schiena per lo short track di Nové Město Na Morave, in Repubblica Ceca, dove domenica 15 si terrà la terza sfida dell'anno valida per la Coppa di Cross Country.

Il prossimo fine settima non perderti l' UCI MTB World Cup a Nové Město in Repubblica Ceca. Sintonizzati su Red Bull TV per la diretta delle gare XCC e XCO.