Tra un tampone e l'altro (obbligatorio per accedere al percorso di gara in sicurezza), gli atleti hanno avuto a che fare con ogni tipo di clima possibile. Venerdì mattina ha nevicato, mentre domenica splendeva il sole e il termometro ha sfiorato i 30°. Dalle prove bagnate, passando per un XCC scivoloso e un XCO cocente, la prima tappa di Coppa ne ha regalate di ogni.

Tra un tampone e l'altro (obbligatorio per accedere al percorso di gara in sicurezza), gli atleti hanno avuto a che fare con ogni tipo di clima possibile. Venerdì mattina ha nevicato, mentre domenica splendeva il sole e il termometro ha sfiorato i 30°. Dalle prove bagnate, passando per un XCC scivoloso e un XCO cocente, la prima tappa di Coppa ne ha regalate di ogni.

Tra un tampone e l'altro (obbligatorio per accedere al percorso di gara in sicurezza), gli atleti hanno avuto a che fare con ogni tipo di clima possibile. Venerdì mattina ha nevicato, mentre domenica splendeva il sole e il termometro ha sfiorato i 30°. Dalle prove bagnate, passando per un XCC scivoloso e un XCO cocente, la prima tappa di Coppa ne ha regalate di ogni.