L'approccio nutrizionale che consente a Danny MacAskill di essere il N.1

La cosa bella di quando faccio centinaia di tentativi è poter mangiare quello che voglio. Anche perchè a S. Francisco il buon cibo non manca.

C'era un locale dove andavamo a pranzo e io andavo sempre per il Valencia, una specie di piatto di tacchino con salsa fatta in casa. Lo vedevo come un regalo se fossi riuscito a mettere a segno il mio trick prima di pranzo. Non ha funzionato così spesso.

Mi piace anche usare la Red Bull quando inizio a scavare in profondità nell'ultima ora e mezza. Non azzero quasi mai nessun trick al primo tentativo, e spesso quelli difficili mi richiedono di solito centinaia di tentativi. Se rimango attorno ai 50 tentativi, probabilmente non è abbastanza difficile; Oltre 200 è abbastanza normale quando si tratta di qualcosa di tecnico.

Quell'ultima ora è un momento in cui il tuo corpo è davvero riscaldato e stai facendo il trick con la memoria muscolare. È quel momento in cui sai che a un certo punto lo chiuderai, ma devi solo andare avanti. Cerchi solo di non sentirti frustrato per quello che stai facendo.